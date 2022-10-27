أسرار الصحف 28- 10- 2022

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- بعد حدوث زوبعة بين مرجع ووزير في حكومة تصريف الأعمال عادت العلاقة الى وضعها الطبيعي بين الرجلين.- اعتذرت المديرة العامة للنفط اورور فغالي عن عدم الانضمام الى الوفد اللبناني الذي توجه الى الناقورة لاتمام اتفاق الترسيم البحري مع إسرائيل.- عمد أفراد محظيون تربطهم علاقات مع نافذين على رد مبالغ مالية الى أصحابها من فلسطينيين وسوريين بعد ابلاغهم بعدم التمكن من تمرير مرسوم التجنيس.- يُفكّر مرجع روحي في كيفية ترجمة فكرة طَرحها بعض السياسيين بضرورة تدخّله في استحاق مفصلي.- يجري التداول في مؤتمر وطني بتغطية سياسية شاملة لوضع خطة مالية – إقتصادية للبنان.- يرى خبراء اقتصاديون أنّ شطب الودائع سيؤدي الى مزيد من الكساد وهو ليس حلاً والأزمة الكبرى هي أزمة سيولة.- كشف دبلوماسي لبناني رفيع أن علاقة فريق التيار الوطني الحر مع دولة كبرى على طريق التسوية، تمهيداً لرفع العقوبات..- تابع ليل أمس مرجع كبير الكلام الرئاسي مباشرة، تمهيداً للتعامل معه، بعد انتهاء الولاية الرئاسية..- جرى تدخل لترتيبات وضع صرف الدولار عند هامش معين، بدءًا من الثلاثاء المقبل..- بعد تعرّضهم لنكسة انتخابية في إحدى جامعات كسروان، يتردد أنّ عدداً من الطلاب المنتمين إلى تيار سياسي جهّزوا استقالاتهم من النادي السياسي الطالبي.- عُلم أنّ الاتحاد الاوروبي سيكون له موقف من التطورات اللبنانية وقد يزور وفد منه لبنان لامتصاص تداعيات الفراغ الرئاسي الذي صار واقعاً بشكل حتميّ.- قالت مصادر معنية إنّ برنامج صيانة معملي دير عمار والذوق يبدأ في بداية تشرين الثاني وهو يتزامن مع آخر شحنة فيول عراقي قد تصل من الاتفاق الأول، الامر الذي يعني استمرار العتمة رغم وصول شحنة الفيول.- قال مرجع في القانون الدولي إن الوثيقة الأميركية التي أعلن لبنان موافقته عليها بما تضمنت من إنهاء لعناصر التفجير في الخلافات الاقتصادية والحدودية لم تنه هذه الخلافات، وفقاً لمضمون النص، ولذلك فإن الوثيقة هي اتفاق غير مباشر لفك الاشتباك الاقتصادي والحدودي وليست اتفاق ترسيم.- يقول خبير في تنظيم الحملات الإعلامية إن أغلب الحملات التي تتناول تفاهم النفط والغاز وتصفه بالتطبيع أو التفريط تأتي من قوى على صلة وثيقة بـالأميركي، وهذا يعني أنها حملات لإطلاق غبار يريد وضع المقاومة في موقع دفاعي لتخفيف ضغط الإحراج عن الجانبين الأميركي والاسرائيلي.- قطب مخفية لا تزال تحيط بظروف اتفاق استراتيجي تستدعي توضيحات من المعنيين.- جهة اقليمية اساسية لا تزال تلتزم الصمت حول اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل رغم دورها تأييداً أو تغطية.