أسرار الصحف 29-10-2022

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

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LBCI News Lebanon

البناء



- توقفت مصادر دبلوماسية أمام كلام وزير الخارجية الأميركية الذي اعترف عبره للمرة الأولى بنهاية النظام العالمي الذي حكم العالم بعد نهاية الحرب الباردة واعترف بأن نظاماً جديداً قيد التشكل وأن واشنطن تسعى لضمان دورها القيادي فيه بموازاة دور موسكو وبكين.



- قالت مصادر مالية إن بقاء حكومة تصريف الأعمال بعد الفراغ الرئاسي سيرافقه إنفاق مالي يصل الى مليار دولار من حساب مصرف لبنان في مجالي دعم الليرة وتأمين الفيول للكهرباء لربط نهاية عهد الرئيس ميشال عون بتحقيق انفراجات مالية وخدميّة وتعويم الحكومة شعبياً.

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الجمهورية - توقفت مصادر دبلوماسية أمام كلام وزير الخارجية الأميركية الذي اعترف عبره للمرة الأولى بنهاية النظام العالمي الذي حكم العالم بعد نهاية الحرب الباردة واعترف بأن نظاماً جديداً قيد التشكل وأن واشنطن تسعى لضمان دورها القيادي فيه بموازاة دور موسكو وبكين.- قالت مصادر مالية إن بقاء حكومة تصريف الأعمال بعد الفراغ الرئاسي سيرافقه إنفاق مالي يصل الى مليار دولار من حساب مصرف لبنان في مجالي دعم الليرة وتأمين الفيول للكهرباء لربط نهاية عهد الرئيس ميشال عون بتحقيق انفراجات مالية وخدميّة وتعويم الحكومة شعبياً.

ـ نُقل عن مرجع روحي خشيته من أن تؤدي معالجة ملف سياسي إشكالي الى الاسترخاء في التعامل مع إستحقاق آخر يحظى بأولوية المرجع.

ـ اتهم مرجع كبير قطباً سياسيا بارزا بتعطيل إستحقاق داهم وفرض إبقاء القديم على قدمه.

ـ توقعت مراجع سياسية وحكومية أن تندلع مواجهة دستورية قاسية عند بدء تطبيق قرار مقاطعة رئيس سلطة دستورية ربطاً باجتهادات تتناقض وأخرى معاكسة.





اللواء



- تجاوز عدد طالبي التوظيف على منصة استُحدثت قبل أسبوعين للتوظيف في دولة عربية الـ20 ألف طلب.



- اعتبر وزير حقوقي أن لا قيمة تُحسب لأي مرسوم يُصدره الرئيس ميشال عون لقبول استقالة الحكومة.



- يحتدم الخلاف الحاد في لقاءات درس اللامركزية الإدارية، حول البند المالي، بين مطالبة مسيحية به، ومعارضة له، لا سيما من «الثنائي»!





النهار

- لم يتجاوز عدد الاوسمة التي وزعها الرئيس عون ما وزعه اسلافه لكن وتيرة التوزيع جاءت مرتبكة ولافتة ومخالفة للقانون الذي يرعى توزيع الاوسمة ويحددها.

- يحذّر مرجع سياسي في مجالسه من عواصف سياسية واقتصادية ستكون الأقسى على البلد متوقعاً أن يطول الشغور ربما الى الربيع، الى حين جلاء صورة الوضعين الدولي والإقليمي.



- عُلم أن منظمي استقبال رئيس الجمهورية في الرابية يتصلون بشخصيات وفعاليات قائلين لهم أنتم ستكونون في طليعة مستقبلي رئيس الجمهورية.



- اثار رد الرئيس ميقاتي على الرئيس عون خلال مقابلته التلفزيونية موجة استياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي لانه اتهمه بطريقة غير مباشرة بالخرف عندما اشار الى عمره المتقدم.





نداء الوطن



ـ لا تتردّد نائبة بيروتية في التعبير علناً عن انزعاجها من تمايز زميلة لها بحيث أنّها باتت أقرب إلى زميلة أخرى، خصوصاً وأنّ الأولى ساهمت في انجاح الثانية.

ـ يقال إن شخصية سياسية قريبة من قوى الثامن من آذار نقلت إلى مرجعية روحية أجواء تتعلق برئاسة الجمهورية والموقف من بعض المرشحين ومنهم قائد الجيش العماد جوزاف عون.

ـ علم أنّ وزيراً سابقاً يتسلّى بتسمية مرشحين لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة من الصف الثاني.





الأنباء



- عودة الأضواء الى مرجعية سابقة وعمّا اذا كان سيبدر عنها أي خطوات جديدة.



- لقاء سياسي لافت في الساعات الماضية لا شك أنه سيشكل نقطة انطلاق لتحديد مسار المرحلة المقبلة.