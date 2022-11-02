أسرار الصحف 02-11-2022

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غابت المواقف الدرزية من معظم الأطراف حول خروج رئيس الجمهورية من بعبدا، ونُقل ان لكلّ اعتباراته ومواقفه على خلفية الاستحقاق الانتخابي الأخير ومعطيات أخرى.لوحظ أن حرب المصادر والمقدّمات الإخبارية تفاعلت في الأيام الماضية، والمرجعيات السياسية التي تملك هذه المؤسّسات هي من تتابع هذه المسألة وتشرف عليها.عُلم أن مرجعاً سياسياً جبلياً طلب من مناصريه ومحازبيه تجنب أي إشكالات واستفزازات من المواكب التي كانت تغادر الجبل باتجاه قصر بعبدا والرابية، وكان حاسماً في هذه المسألة.عُلم أن بعض مسؤولي الجمعيات تبلّغوا من عدد من السفارات الأوروبية ومنظّمات دولية وأممية، استحالة استمرار دعمهم لأكثر من اعتبار في هذه المرحلة.أكّد قيادي في حزب بارز أنّ الانسداد السياسي والمؤسساتي أصبح يتطلّب إنجاز إستحقاق مفصلي خلال أقصر وقت ممكن.تستعدّ مجموعة من المؤسسات غير الإدارية لتنظيم شكوى بحق قطاع يزاحمها في مهامها الأساسية وتجري الاتصالات لتطويقها.قام أكثر من مسؤول من دولة عربية بزيارات متعدّدة الى بيروت وقد أخفوا صفاتهم الأمنية.يخشى مصدر مطلع أن يؤدي دخول دولة كبرى الى الوضع اللبناني من جديد الى تعقيد المسار المتعلق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وانتظام الوضع العام.أمعن رئيس تيار معروف في إيراد الاعتبارات التي تجعله يتنصل من دعم مرشح رئاسي من فريق ينتمي إليه، خلال لقاء قيادي رفيع في حزب حليف.جرت اتصالات لتطويق الذيول التي لم تتوضح بعد، حول تأخير رواتب متقاعدي القطاع العام من مدنيين وعسكريين، لجهة النزول والتحرّك في الشارع.تردد احدى الشخصيات التي اعتبرت من أركان العهد المنتهية ولايته أنّها شكّلت شبكة أمان قضائية تحمي من خلالها رجالات العهد من اي ملاحقة «ثأرية» أو «استنسابية» قد تحصل في مرحلة لاحقة.تفاجأ سفير دولة على علاقة وطيدة بلبنان تسلم مهامه منذ فترة قريبة بحجم استهتار المسؤولين وعدم تقديرهم عمق الأزمة خصوصاً عند طرحه أفكاراً للحل فكان يواجَه بعدم مبالاتهم بالطروحات.تطلب شركة معنية بنقل مباريات المونديال من وزارة الإعلام التكتّم على جواب الدولة القطرية في ما خص السماح بنقل المباريات عبر تلفزيون لبنان، وكشفت مصادر متابعة أن السبب وراء هذا الطلب هو الخشية من خسارة عدد كبير من المشتركين، ولذلك يُترك الجواب النهائي للحظات الأخيرة.قال مرجع نيابي إن فرضية تحقيق رسالة رئيس الجمهورية للمجلس النيابي تأثير على المسار الحكومي كانت تقتضي إرسال رسالة تضع التعثر الحكومي في عهدة مجلس النواب قبل أسبوع على الأقل من نهاية الولاية الرئاسية تسبق رسالة “أشهد أني بلغت”.قالت مصادر عسكرية غربية إن الوقائع الآتية من الحرب في اوكرانيا تشير الى نجاح القوات الروسية بوقف التقدم الأوكراني والإمساك بزمام المبادرة مجدداً عبر حرب استنزاف الموارد الأوكرانية خصوصاً في مجال الكهرباء وإثبات السيطرة النارية.وزراء ينتمون سياسياً يتصرفون على خلاف ما حاول فريقهم السياسي الايحاء حول طبيعة المرحلة.خطوات مالية عدة بحكم المؤجلة بانتظار وقت مناسب أكثر لوضعها موضع التنفيذ.