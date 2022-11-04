أسرار الصحف 4-11-2022

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لم يُخفِ نائب يعتبر نفسه تغييرياً دهشته وامتعاضه من موقف حلفاء خاض معهم الإنتخابات من موضوع ترشحه للرئاسة الأولى.توقعت مصادر دبلوماسية متابعة عودة اهتمام دولة مجاورة بالشأن اللبناني الداخلي بعد طول انكفاء.نَصح رئيس دولة عربية كبرى مسؤولاً لبنانياً إلتقاه أخيراً بالإسراع في انتخاب رئيس لا يشكل تحدياً لأي طرف.تتدفق معلومات من الخارج ان لملف الرئاسي سيكون على الطاولة قبل حلول الشهر المقبل، وأن محاولة جدّية لوضع الترتيبات الدستورية على مستوى الرئاسة والحكومة لن تتأخر عن بدايات السنة الجديدة.تدرس القوى النافذة في تجمع 8 آذار استبدال الورقة البيضاء باسم المرشح المدعوم من قبلها، منعاً لتأويلات ليست بمكانها.مُني عدد من الصيارفة مع ساعات المساء امس الاول «بخسائر مزعجة» كما يقولون، بين صعود الدولار وهبوطه في دقائق زمنية معدودات.يتردد أنّه لدى مرجع رئاسي قائمة مواعيد طويلة لمواطنين يطلبون لقاءه وأخذ صورة معه.في إطار السعي لترتيب البيت السنّي باتجاه المزيد من الفعالية الوطنية في مواجهة مشروع الإنقلاب على اتفاق «الطائف»، تقدمت المساعي نحو ولادة إطار سياسي يضم فاعليات وازنة.من المقرر أن يُعقد قريباً اجتماع «للتيار الوطني الحر» في الرابية بحضور الرئيس الفخري العماد ميشال عون.أكد مصدر سياسي في قوى الثامن من آذار أن اتفاقاً على تهدئة الخطاب السياسي والإعلامي قد تم على ان يبدأ بخفض سقف المواقف وصولاً لوقف السجالات بعدما تمّ إفراغ شحنات الغضب المتبادل، وباتت مواصلة السجال إطلاق نار مجانياً لرصاص طائش يفرح به الخصوم فقط.رجّح خبراء أمنيون أن تكون الجهة التي تقف وراء محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان جهاز مخابرات أجنبيّ، لأن العملية اعتمدت إطلاق الرصاص ما يربط المحاولة بنزاعات محلية، وبعد الفشل تمّت تصفية المنفذ بطريقة غامضة.تبين أن وزارة أساسية تعاني من مشكلة تخلف الوزير عن إتمام أبسط المعاملات الإدارية التي يتوجب عليه توقيعها، ما يدخل الإدارة في ارباك كبير.نائب حالي جديد يبدو أقرب في مواقفه يوماً بعد يوم إلى فريق سياسي محدد، رغم انه لا يزال يعلن أنه في مواجهة مع الجميع.