اسرار
06 تشرين الثاني 2022 - 02:13
06/11/2022 02:13:12
اسرار الصحف المحلية 06-10-2022
اسرار الصحف المحلية 06-10-2022
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LBCI News Lebanon
الأنباء:
*مرشح جديد
فريق سياسي من المتوقع أن يستبق ضغوطات محتملة عليه عبر اعلان مرشح جديد له الى رئاسة الجمهورية.
*كلام يجافي الوقائع
كان مستغرباً كلام إعلامي تولى إدارة لقاء أساسي لجهة وصفه صانعي الحدث فحوى اللقاء بأوصاف تجافي الحقائق والوقائع.
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