اسرار
06 تشرين الثاني 2022 - 02:13
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اسرار الصحف المحلية 06-10-2022

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اسرار الصحف المحلية 06-10-2022
Lebanon News
الأنباء:

*مرشح جديد
فريق سياسي من المتوقع أن يستبق ضغوطات محتملة عليه عبر اعلان مرشح جديد له الى رئاسة الجمهورية.

*كلام يجافي الوقائع
كان مستغرباً كلام إعلامي تولى إدارة لقاء أساسي لجهة وصفه صانعي الحدث فحوى اللقاء بأوصاف تجافي الحقائق والوقائع.
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