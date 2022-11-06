اسرار الصحف المحلية 06-10-2022

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LBCI News Lebanon

الأنباء:



*مرشح جديد

فريق سياسي من المتوقع أن يستبق ضغوطات محتملة عليه عبر اعلان مرشح جديد له الى رئاسة الجمهورية.



*كلام يجافي الوقائع

كان مستغرباً كلام إعلامي تولى إدارة لقاء أساسي لجهة وصفه صانعي الحدث فحوى اللقاء بأوصاف تجافي الحقائق والوقائع.