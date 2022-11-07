أسرار الصحف 07-11-2022

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ـ ليس صيداً ثميناًأظهرت التحقيقات التي أجرتها مديرية الاستخبارات في الجيش اللبناني مع موقوف ينتمي إلى تنظيم داعش، بعد عودته من العراق، أنه ليس "صيداً مهماً"، وأن المعطيات التي توافرت من التحقيق معه والتي جمعت عنه ونتائج التعقب التقني والرصد الفني، أظهرت أنه لم يعد إلى لبنان ضمن مهمة محددة، وأن تركيز قيادات "داعش" على نقل كوادر وعناصر إلى مناطق في العراق أو في أفغانستان، خصوصاً ممن لديهم خبرات عسكرية.ـ مفاوضات لبيع فندق "فينيسيا"قالت مصادر مطلعة إن مجموعة قطرية بقيادة أمير من الأسرة الحاكمة قدّمت عرضاً لشراء فندق "فينيسيا" وأن المفاوضات التي انطلقت منذ فترة لم تصل إلى نتيجة حاسمة بعد. إذ إن مالكي الفندق الحاليين بقيادة مازن صالحة طلبوا في المرحلة الأولى أكثر من 400 مليون دولار، فيما عرضت المجموعة القطرية دفع 180 مليون دولار. وفي جولة التفاوض الثانية خفّض المالك السعر إلى 280 مليون دولار فيما رفعت المجموعة القطرية العرض إلى 220 مليوناً. علماً أن المجموعة نفسها اشترت قبل فترة فندق "فاندوم" مقابل 35 مليون دولار.ـ خفض موازنات الجمعيات الدوليةتتبلّغ الجمعيات الممولة من الاتحاد الأوروبي، تباعاً، بأن مخصصات عام 2023 للمشاريع الجديدة ستخفض على نحو كبير، بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية وتداعياتها على صعيد النازحين، وهو ما بدأ ينعكس تململاً في أوساط بعض الموظفين في هذه الجمعيات الذين يخشون من التخلي عنهم بعد توريطهم في صراع سياسي لم يكن يعنيهم من قريب أو بعيد.ـ حركة استطلاع تجارية مع سورياتشهد طريق الشام - بيروت زيارات مكثفة لرجال أعمال لبنانيين يدققون في الإنتاج الغذائي والصناعي السوري، تحضيراً لما يصفونه بمرحلة ما بعد رفع الدولار الجمركي، حيث يمكن الاستعاضة عبر التهريب من سوريا عن بعض الواردات التي سيرتفع سعرها.ـ كواليسقال سفير دولة أوروبية إنه اكتشف أن أغلب الأطراف اللبنانية تضع مواقفها الرئاسية دون الاجابة عن سؤال كيفية تأمين الأغلبية اللازمة لبلوغها بينما يتميز حزب الله الأقوى من الآخرين بأنه يرسم أهدافه بتواضع يسلّم بحجم القدرة الذاتية وتحت سقف خريطة طريق لتأمين تحالفات تجعلها واقعية.ـ خفاياقال سياسي مخضرم إن لقاء اليونسكو تحت عنوان اتفاق الطائف يشبه تظاهرة 8 آذار تحت عنوان شكراً سورية لجهة كونهما إعلاناً سياسياً عن نهاية مرحلة الرعاية الجامعة لكل من ركني اتفاق الطائف السوري والسعودي في ظل صعوبة اجتماعهما مجدداً.ـ يتردّد في الأوساط السياسية عن جهود تُبذل للتقريب بين جهات حزبية متصادمة حول مرشح وسطي بمباركة مرجعية غير سياسية.ـ أبلغت سفيرة دولة صديقة للبنان بعض السياسيين أن بلادها مهتمة جداً للوضع في لبنان لكنها لن تتدخل مباشرة في الإنتخابات الرئاسية في الوقت الحاضر.ـ أطاحت لجنة وزارية مكلفة بعملية استراتيجية بالغة الدقة بلجنة سابقة قبل أن تكتمل أولى الخطوات التي قامت بها.ـ فوجئ نائب بيروتي برفض رئيس بلدية بيروت إنارة كورنيش المزرعة ومحيطه في الطريق الجديدة وشوارع أخرى بالطاقة الشمسية كهبة من إحدى مؤسسات النائب المعني، وذلك دون إبداء أسباب مقنعة!ـ تساءل خبير دستوري مخضرم عن نتائج الطعن بتعديلات قانون الإنتخابات أمام المجلس الدستوري غير تأخير حسم الجدل بين المؤيدين والمعارضين لهذه التعديلات، وصولاً إلى تبرير تأجيلها إلى ما بعد الإستحقاق الرئاسي!ـ أبدت عاصمة دولة أوروبية معنية بالوضع اللبناني استياءها من التطورات الأخيرة في لبنان والتي أدت إلى تعطيل جلسات الحكومة وتأخير التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومشاريع إصلاحية حيوية أخرى!ـ لاحظت مصادر مراقبة أن رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية يلتزم بعدم الرد على استفزازات رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الذي يكرر جازماً أنه لن ينتخبه رئيساً للجمهورية، وذلك لاعتقاده أنه يحاول أن يحرجه ليخرجه وليعطي لنفسه تبريرات وحججاً لعدم انتخابه.ـ تصرّ جهات سياسية على ترويج أخبار مفادها أن "القوات" ترشح العماد جوزف عون لرئاسة الجمهورية على رغم تأكيد رئيس الحزب سمير جعجع أنها لا ترشحه ولا تضع فيتو عليه في حال تم التوافق على انتخابه.ـ إتصل محام حزبي بارز بأحد مؤسسي الحزب، وقد صار الأخير معارضاً، طالباً منه الحد من انتقاداته اللاذعة التي تطال مقامات رسمية سابقة، مؤكداً له أن الحزب لن يسكت عن هكذا انتقادات في حال استمرارهاحراك بين مرجعيتين قد يشكل خرقاً في جدار الأزمة القائمة ويدفع الأمور قدماً.بعض الرسائل المحيطة بمرشح رئاسي محتمل لا تزال غير واضحة لا سيما لجهة خارطة الداعمين الداخليين والخارجيين.