أسرار الصحف 08-11-2022

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استرعى الإنتباه كلام نائب شمالي أنه لن يكون من فريق المستشارين وإن كان مرشح الرئاسة من "أهل البيت"،ً غامزا من قناة العهد السابق َوعائلته وكأنه حسم من قصده ً أنه بات رئيسا.لوحظ انتقاء نواب تكتل مسيحي بارز لحضور منتدى الطائف من وزن المعتدلين والمقبولين من كل الأطراف وبعضهم مطروح كمرشح رئاسي.يتهم نواب في حلقاتهم الضيقة زميل في كتلتهم بأنه سارق وفاسد ولا يدافعون عنه في الإعلام.توقف مراقبون عند علاقة متينة تربط نائبا ناشطا مع رأس مرجعيته الدينية ودولة عربية ذات تأثير كبير في لبنان .يتم التحقيق مع ضباط محسوبين على جهة سياسية على خلفية حادث حصل في الأيام الأخيرة .عادت العلاقة بين مرجع ديني مسيحي ونائب سابق إلى مساحة من الهدوء وتفهم موقع كل واحد منهما ولو اختلفا في مقاربة الأحداث .حظي موقف رئيس حزب ووزير سابق باهتمام لافت لدعمه الحاسم لاتفاق الطائف وإدانته لتعرض محطة إعلامية ٍ لاعتداءات بمعزل عن مواقفه من مسائل أخرى داخلية واستراتيجية .يتردد ان دولة دخلت على خط الشراء في لبنان، من الفنادق الى المصارف المتعثرة من دون اي إعلان او ضجيج.تتدارَس فاعليات مسيحية كيفية إيجاد أرضية لتفاهم على خفض التوتر على الأرض بين طرفين فاعلين.رئيس حزب مسيحي أصدر تعليمات مشدّدة لمحازبيه بعدم التعرض لمناصري أحد التيارات نظراً للتوتر الحاصل في صفوفه بعد فقدان دعم رئيسي له.أرجئت فعاليات مضادة لمؤتمر حصل أخيراً تتصل بالرد على خطوة حساسة بعدما كثرت التدخلات السياسية والحزبية تماشياً مع جو التهدئة.أُحرجت سفيرة دولة كبرى عندما سُئلت: لماذا لم تسهِّل بلادها عملية استجرار الغاز والكهرباء، ولم تجد جواباً مقنعاً لمن سألها في لقاء اقتصر على مجموعة مختارة!يُنقل عن رئيس تيار مرشح للرئاسة أن الوقت لم ينفد بعد لجهة إمكان تفاهم مع رئيس تيار منافس.وُصف لقاء مرجع رفيع وقطب وسطي بأنه كان على درجة من الأهمية، بحيث أن التقارب بين الرجلين كان مريحاً لكليهما.تدخّل رئيس مجلس إدارة إحدى القنوات بشكلٍ مباشر في تعديل مقدمة أحد البرامج الإجتماعية نتيجة بعض البوادر الهادفة لتهدئة النفوس.تبين أن أعمال البناء وحفر الآبار تجرى على قدمٍ وساق في عكار والمنية ومناطق شمالية أخرى، بتغطية أمنية مقابل مبالغ مالية ومن دون العودة إلى البلديات لطلب إذنها ومن دون أي تراخيص من وزارة الداخلية التي أوقفت أعمال البناء بعيد انتخابات العام 2018.عُلم أنّ اجتماعاً عاصفاً حصل بين رئيس تيار وكوادره ونشب خلاف بسبب قرارات تنظيمية وسياسية انتهت حصيلته بقول الرئيس للكوادر: من يريد أن يترجل من الباص فليترجل ولا أحد يستطيع إخضاعي سواء كنت بالسلطة او المعارضة.قال مصدر سياسي إن النائب السابق وليد جنبلاط يقول إن لا رئاسة في لبنان ما لم يستطع هو والرئيس نبيه بري التوصل إلى مرشح مشترك وإن معادلته لذلك لا زالت طلب اسم يختاره بري من خارج ثلاثي جبران باسيل و جوزف عون وسليمان فرنجية وأن البحث بفرنجية يبدأ بعد موافقة باسيل عليه.تقول مصادر دبلوماسية أوروبية إن خيار التسوية مع روسيا يتقدّم بالتوازي مع خيار مواصلة مساندة أوكرانيا في الحرب كخيار وحيد، وتوقعت أن تكون الصين هي الوسيط المعتمد طلباً للتسوية وليس تركيا وأن يكون موضوع التسوية ربط نزاع حول أوكرانيا والتدرج في فك العقوبات وعودة موارد الطاقةبعد دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي القادة العرب، في القمة العربية في الجزائر الأسبوع الماضي، إلى "عدم ترك لبنان وحيداً"، نصح أعضاء في وفود عربية أعضاء في الوفد اللبناني بأن يعتمد اللبنانيون على أنفسهم لأن "أسلوب الاستعطاف الذي طغى على كلمة ميقاتي لم يعد ينفع. وقبل أن يستمر اللبنانيون في دعوة الآخرين إلى مساعدة بلدهم، فليبادروا ويساعدوا أنفسهم. كأن تموّل مجموعة رجال أعمال لبنانيين مشاريع يحتاج اليها اقتصاد بلدهم في المرحلة الراهنة لتخفيف الأعباء عن مجتمعهم. وبعدها يمكن مناشدة الخارج مد يد المساعدة".بدأت بلديات في الوسط الكسرواني والجرد التفكير في مخارج لفصل الشتاء من أجل فتح الطرقات من الثلوج وتأمين المازوت، في ظل الشح المالي، وعدم وجود انتخابات ليتسابق المرشحون على «الخدمة العامة»، علماً أن إيرادات بعض أكبر البلدات لا تصل سنوياً إلى عشرة آلاف دولار تكاد لا تكفي أجوراً للموظفين ولتأمين الخدمات الأساسية.إلى جانب العلاقة الوطيدة الجديدة بين التيار الوطني الحر والنائب فريد هيكل الخازن، تبين أن علاقة التيار ممثلاً بنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائب ندى البستاني توطدت مع النائب وضاح الصادق وآخرين من مجموعة المحسوبين على كتلة "التغييرين"، كما يجري نسج علاقات مع النائب أديب عبد المسيح (حليف النائب ميشال معوض)، في وقت تعززت العلاقة بين النائب جيمي جبور وزميله العكاري وليد البعريني، وبين التيار وكل من النائبين ميشال الياس المر (المتن) وجميل عبود (طرابلس).مناورات داخل الفريق السياسي الواحد في ظل غياب الاتفاق على كيفية خوض استحقاق أساسي.تصريح خارجي مقلق حول لبنان في ظل ما تضمنه من اشارات وتلميحات حول انفجار شعبي محتمل.