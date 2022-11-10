اسرار الصحف 10-11-2022

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- يلاحظ أن دولة عربية تتشدّد في إجراءات السفر على اللبنانيين المسافرين إليها، أو في التحاق عائلاتهم بهم، وثمة ترقّب لهذه المسألة بعد الانتخابات التشريعية وتشكيل حكومة جديدة في هذا البلد.- خلال زيارة الرئيس ميشال عون محطة OTV، قال النائب جبران باسيل “هلق رح يعملوا هجمة قضائية وأمنية علينا، ورح تشوفوا فصولها…” وتبع ذلك أمس مؤتمر صحافي للنائب حسن فضل الله يعلن فيه عن بدء الإجراءات القضائية لمحاسبة وزراء إتصالات سابقين بمن فيهم النائب نقولا صحناوي.- يُلاحظ أن الحراك على خط الاستحقاق البلدي خفّ بشكل لافت بعدما تيقن للجميع أن الانتخابات البلدية والاختيارية لن تحصل قبل معرفة مصير الاستحقاق الرئاسي وما بعده.- نُقل عن قطب سياسي إمتعاضه من موقف مرجع روحي حيال مبادرة سياسية لم تصمد.- أُلغي اجتماع موسع لمجموعة نيابية استحدثت أخيراً واستبدل بلقاءات متفرقة عشية الجلسة الخامسة لانتخاب الرئيس.- تيار سياسي يعكف على درس مجموعة خيارات أمامه للانطلاق في سياسة إعلامية جديدة يوجه وسائله نحوها.- لم تفاتح عاصمة قريبة، ومعنية بالاستحقاق شخصية تزورها من وقت لآخر، بموضوع دعم مرشح على علاقة تاريخية معها.- سمع مرجع رسمي من وزير مفوض في «عاصمة روحية» نصيحة تقضي باستمرار التنسيق مع مرجع روحي كبير، في هذه المرحلة.- يحرص تيار بات خارج السلطة على ربط عمليات التنقيب جنوباً، بالتنقيب شمالاً!- تعمد بلديات شمالية إلى بيع موجودات خاصة بها من سيارات وآليات وماكينات وغيرها وذلك بهدف تأمين الأموال بالدولار في ظل الأزمة الإقتصادية التي تمر بها.- يتردد أنّ بداية خلاف تسلّلت حديثاً إلى علاقة مرجع نيابي بنائبه، وقد تجلّت في اجتماع نيابي حصل منذ أيام.- أصر مرجع نيابي على تأجيل جلسة نيابية مهمة لكونه يفضّل عدم مشاركة مرجع نقدي في الاجتماع المنتظر.- قال مرجع حقوقي لو أن القاضية غادة عون أحالت التقرير السويسري الرسمي عن تحويلات لبنانية بقيمة 2.7 مليار دولار خلال عامين إلى التحقيق بدلاً من إعادة نشر تقرير منسوب زوراً الى ويكليكس ويجري تداوله منذ ثلاث سنوات للتسلية لحفظت احترام موقعها وخدمت مكافحة الفساد والتهريب أكثر.- قال مصدر أمني إقليمي إن الترويج لعدد كبير من الشهداء في الغارة على قافلة الفيول على الحدود العراقية السورية، رغم أن الغارة أسفرت عن جرحى فقط جزء من خطة لإحراج محور المقاومة وإظهاره عاجزاً عن الرد في ظل التزامه بالرد عند سقوط شهداء. وأضاف هذا لا يعني أن لا رد على الغارة.- طلب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من نواب كتلة اللقاء الديموقراطي الابتعاد عن أي حملات إعلامية ضد التيار الوطني الحر وحزب الله لأنه لا يريد في هذه المرحلة الدخول في أي نوع من السجالات. وبعد التزام نواب اللقاء لوحظ أن النائب مروان حمادة بقي يغرد وحيداً كونه يتمتع بوضع خاص في الكتلة، فيما عُلم أن جنبلاط تمنى عليه خصوصاً الاستجابة لتمنّي المختارة.- زارت السفيرة الفرنسية آن غريو مسؤولين في حزب الله أخيراً، وأوصلت «تمنياً» من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن يساعد الحزب في التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية السنة، وطرحت عدداً من أسماء المرشحين، كما حاولت أن تستفسر عن الأسماء التي يرشحها الحزب، إلا أنها تبلّغت ممن التقتهم بـ«أننا لم نتخذ قراراً نهائياً بعد في شأن المرشحين»، وأن الحزب يعتبر كل المرشحين «طبيعيين» باستثناء سمير جعجع.- في إطار الخطوات الاستباقية التي لجأ الأسرى المحررون إلى اعتمادها لوقف مسلسل ترك القضاء العسكري عملاء من «جيش لبنان الجنوبي» التابع لإسرائيل، بذريعة «مرور الزمن»، تقدم وكلاؤهم أمام النيابة العامة العسكرية بدعوى جديدة شملت 6 عملاء فارين سجلت تحت الرقم 19319/2022 بتاريخ 8/11/2022. والعملاء هم: مارلين أبو رعد، سعدة عطية، ربيكة إبراهيم، كسندريا أبو عراج، الياس سمعان وفواز نجيم.- أبلغ رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذين التقاهم أخيراً أنه في صدد إعداد دراسة تشمل رؤية حول تعيين القضاة في محاكم التمييز، بما يؤدي إلى استئناف التحقيقات.- قرار مالي بات بحكم المؤكد مع العلم ان تداعياته ربما لا تكون جيدة.- سوق تتحكم بتفاصيل الدورة الاقتصادية في البلد تثبت مجدداً انها لا تخضع لقاعدة العرض والطلب وتحوّلاتها دائماً غير مبررة.