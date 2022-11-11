أسرار الصحف 11-11-2022

الإعلان

- يبذل نائب بارز جهوداً حثيثة لإعادة الأمور إلى نصابها بين محطة تلفزيونية وتيار سياسي.- يقول نائب في مجلسه ان التكتل النيابي الذي ينتمي اليه يشهد تنوعا ونقاشا صحيا حول مجمل الملفات لكن اعضاءه يسيرون احيانا بما لا يقتنعون به اذ ان الرأي الحاسم يكون لرئيس الحزب.- يحكى في اوساط سياسية عن ان جهة سياسية نقلت اموالها قبل مدة من سويسرا الى قطر خوفا من ملاحقة القضاء الاوروبي للحسابات اللبنانية.- لفتَ هجوم مفاجئ شنّته قيادة أحد الأحزاب باتجاه إحدى دول الخليج العربي بعد هدنة طويلة نتيجة الإعلان عن قطع الإتصالات بين طهران والرياض وعمان.- علّق بعض السياسيين على مجريات جلسات المجلس بالقول انّ ما يجري هو إمرار للوقت في انتظار كلمة السر التي لم تأتِ بعد.- تجري جهة فاعلة اتصالات في العمق لتذليل موانع تُسهِل إمرار استحقاق داهم.- شوهد أمس كلّ من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائب أسعد درغام يتبادلان أطراف الحديث مع الاعلامي مارسيل غانم، كما الابتسامات، وذلك خلال مناسبة اجتماعية وعلى مرأى من الحضور.- انتقدت مصادر سياسية متابعة الزيارة الأخيرة للرئيس السابق ميشال عون للـOTV حيث عمد "التيار الوطني الحرّ" الى توزيع الخبر على أن الأخير فاجأ موظفي المحطة بزيارته علماً أن الزيارة كانت محضرة وعدد كبير من الموظفين كانوا على علم بها، وتم إعداد الحلويات مسبقاً وتحضير قاعة اللقاء.- تبيّن أنّ المدير العام لإحدى شركات الخلوي قد أصر على وزير الاتصالات جوني القرم للقيام بجولة في الشركة بهدف رفع معنوياتها أمام الرأي العام اللبناني وردّ الاعتبار لها.- قال مصدر دبلوماسي إن الرئاسة الفرنسية تدرس إمكانية توجيه رسالة لرئيسي المجلس النيابي والحكومة تعلمهما بعزم شركة توتال على بدء العمل في الحقول المتعاقد عليها وتبدي قلقها من غياب رئيس جديد وحكومة دستورية لما يفرضه العمل من استثمار كبير يحتاج إلى ضمانات بالاستقرار.- قال مصدر وزاري خليجي على صلة بمفاوضات الملف النووي الإيراني إن طهران قد تقدم على إعلان الانسحاب من المفاوضات اذا بقيت الأمور على حالها وتؤكد التزامها بعدم نية امتلاك سلاح نووي والتزامها بالاتفاقيات الأساسية مع وكالة الطاقة الذرية، لكن دون أيّ بند إضافي فرضه التفاهم الخاص.