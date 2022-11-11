هذا ما بلغه حجم التداول على Sayrafa...

أعلن مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 35 مليون دولار أميركي بمعدل 30300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقًا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.