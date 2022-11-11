اسرار
11 تشرين الثاني 2022 - 11:27
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هذا ما بلغه حجم التداول على Sayrafa...

هذا ما بلغه حجم التداول على Sayrafa... Lebanon, news ,lbci ,أخبار Sayrafa,حجم التداول,هذا ما بلغه حجم التداول على Sayrafa...
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هذا ما بلغه حجم التداول على Sayrafa...
Lebanon News
أعلن مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم 35 مليون دولار أميركي بمعدل 30300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقًا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

 
 
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