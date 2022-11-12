اسرار الصحف المحلية 12-11-2022

صحيفة الجمهورية
ـ سخرت أوساط مما يُحكى في تيار عن ترشيح إسم من داخله لرئاسة الجمهورية، وقالت إنّ الذي منعه من الوصول إلى رئاسة التيار لن يسمح له بالوصول إلى المنصب الأول في الدولة.
ـ أكّدت حركة فلسطينية أنّ خبر نقل مقرها المركزي من عاصمة عربية إلى لبنان غير صحيح.
ـ تبيّن أنّ أسباب التفسخ في صفوف كتلة نيابية حديثة النعمة هو تأثر بعض أعضائها بآراء كتل أخرى ورغبة البعض الآخر بمصالح سياسية لا يستطيعون تأمينها بمفردهم.
صحيفة اللواء
ـ همس
يرى دبلوماسي لبناني أن لبنان يخضع حالياً لتأثيرات التوتر الأميركي – الإيراني، بانتظار استقرار انتخابات الكونغرس.
ـ غمز
لا تزال أطراف محلية وخارجية، تحاول استقصاء الأهداف من وراء المطالعة التي قدَّمها رئيس حزب عريق، وتتعلق بمرحلة محرجة من تاريخ لبنان.
ـ لغز
نأت أطراف فاعلة بنفسها عن انتخابات جرت لمؤسسة اغترابية جامعة، فجاءت النتائج على ما جاءت عليه!
صحيفة النهار
ـ رئيس جهاز إداري في الدولة دفع من جيبه الخاص!
عُلم أن رئيس جهاز اداري في الدولة دفع من جيبه الخاص رسم اشتراك المولد الكهربائي لحسن سير العمل حيث العتمة تعرقل متابعة الملفات العائدة لهذا الجهاز.
ـ بُعد عن اللقاءات السياسية
لوحظ أن رئيس حزب ونائبا سابقا بعيد في هذه المرحلة عن اللقاءات السياسية، ولا سيما مع حلفائه، مع استمرار عمل حزبه بشكل طبيعي.
ـ اتصالات مع وجوه مارونية
تجري جهات سياسية اتصالات مع وجوه مارونية من دون الاعلان عنها لجس النبض حول امكان اختيار واحد منها بعد فشل المحاولات القائمة وتلك اللاحقة قبل بلوغ مرحلة الحلول الجدية.
ـ تحويلات إلى قبرص
يملك وزير ونائب سابق نسخة عن تحويلات مالية لوزير زميل له من لبنان الى قبرص بقيمة ثمانية ملايين دولار خلال تسلمه مهماته الوزارية.
صحيفة نداء الوطن
ـ حاول أحد المقرّبين من مرشح رئاسي معرفة حقيقة الفيتو الذي تضعه دولة عربية فاعلة على ترشح قريبه، فأتى الجواب بأن العلاقات الشخصية شيء والموقف السياسي شيء آخر.
ـ يتعمّق الخلاف بين النواب «التغييريين» ما دفع أحدهم إلى توجيه كلام حادّ لزملائه معتبراً أنّ كلّاً منهم لديه ارتباطات لا يبوح بها.
ـ يتردّد أن شخصيات بارزة جنوبية تسارع إلى شراء العقارات في منطقة الناقورة تحسّباً لقدوم الشركات العاملة في مجال النفط للاستثمار في المنطقة.
الأنباء
*رسالة للحلفاء
لوحظت النبرة العالية في خطاب مرجعية سياسية لدى الحديث عن الغطاء السياسي لها والتي فُهم منها رسالة للحلفاء قبل الخصوم.
*جدال بلا نتيجة
الجدل الدستوري حول تفسير مادة دستورية لن يوصل الى أي نتيجة ولن يغيّر في المسار القائم.