اسرار الصحف المحلية 12-11-2022

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ـ سخرت أوساط مما يُحكى في تيار عن ترشيح إسم من داخله لرئاسة الجمهورية، وقالت إنّ الذي منعه من الوصول إلى رئاسة التيار لن يسمح له بالوصول إلى المنصب الأول في الدولة.ـ أكّدت حركة فلسطينية أنّ خبر نقل مقرها المركزي من عاصمة عربية إلى لبنان غير صحيح.ـ تبيّن أنّ أسباب التفسخ في صفوف كتلة نيابية حديثة النعمة هو تأثر بعض أعضائها بآراء كتل أخرى ورغبة البعض الآخر بمصالح سياسية لا يستطيعون تأمينها بمفردهم.ـ همسيرى دبلوماسي لبناني أن لبنان يخضع حالياً لتأثيرات التوتر الأميركي – الإيراني، بانتظار استقرار انتخابات الكونغرس.ـ غمزلا تزال أطراف محلية وخارجية، تحاول استقصاء الأهداف من وراء المطالعة التي قدَّمها رئيس حزب عريق، وتتعلق بمرحلة محرجة من تاريخ لبنان.ـ لغزنأت أطراف فاعلة بنفسها عن انتخابات جرت لمؤسسة اغترابية جامعة، فجاءت النتائج على ما جاءت عليه!ـ رئيس جهاز إداري في الدولة دفع من جيبه الخاص!عُلم أن رئيس جهاز اداري في الدولة دفع من جيبه الخاص رسم اشتراك المولد الكهربائي لحسن سير العمل حيث العتمة تعرقل متابعة الملفات العائدة لهذا الجهاز.ـ بُعد عن اللقاءات السياسيةلوحظ أن رئيس حزب ونائبا سابقا بعيد في هذه المرحلة عن اللقاءات السياسية، ولا سيما مع حلفائه، مع استمرار عمل حزبه بشكل طبيعي.ـ اتصالات مع وجوه مارونيةتجري جهات سياسية اتصالات مع وجوه مارونية من دون الاعلان عنها لجس النبض حول امكان اختيار واحد منها بعد فشل المحاولات القائمة وتلك اللاحقة قبل بلوغ مرحلة الحلول الجدية.ـ تحويلات إلى قبرصيملك وزير ونائب سابق نسخة عن تحويلات مالية لوزير زميل له من لبنان الى قبرص بقيمة ثمانية ملايين دولار خلال تسلمه مهماته الوزارية.ـ حاول أحد المقرّبين من مرشح رئاسي معرفة حقيقة الفيتو الذي تضعه دولة عربية فاعلة على ترشح قريبه، فأتى الجواب بأن العلاقات الشخصية شيء والموقف السياسي شيء آخر.ـ يتعمّق الخلاف بين النواب «التغييريين» ما دفع أحدهم إلى توجيه كلام حادّ لزملائه معتبراً أنّ كلّاً منهم لديه ارتباطات لا يبوح بها.ـ يتردّد أن شخصيات بارزة جنوبية تسارع إلى شراء العقارات في منطقة الناقورة تحسّباً لقدوم الشركات العاملة في مجال النفط للاستثمار في المنطقة.*رسالة للحلفاءلوحظت النبرة العالية في خطاب مرجعية سياسية لدى الحديث عن الغطاء السياسي لها والتي فُهم منها رسالة للحلفاء قبل الخصوم.*جدال بلا نتيجةالجدل الدستوري حول تفسير مادة دستورية لن يوصل الى أي نتيجة ولن يغيّر في المسار القائم.