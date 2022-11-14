اسرار الصحف 14-11-2022

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- يقول معني بالشأن الاقتصادي ان السوق العقارية بدأت تستعيد حيويتها بدليل ان اسعار مبيع المتر المربع في اطار منطقة سوليدير الذي بيع وقت الازمة بخمسة الاف دولار عبر شيك مصرفي ارتفع حاليا الى سبعة الاف دولار نقدي وهو يقترب من السعر الذي كان قبل الازمة والذي راوح ما بين 8 الاف و10 الاف دولار.- ينقل بأن مرجعاً بارزاً لديه كل المعطيات حول الإستحقاق الرئاسي ربطاً بالتسوية الإقليمية الدولية عندما تحدث عن أسابيع وليس عن أشهر بصدد هذا الإستحقاق.لا يزال التكتم سيد الموقف على مسألة مفصلية جرى بحثها بين مرجعين نيابي وسياسي تناولت الإستحقاق الرئاسي.- جرت إتصالات غير مباشرة بين مرشح رئاسي ومندوب عن فريق معارض، في خطوة وُصفت بأنها بداية لتدوير بعض الزوايا وتقريب وجهات النظر!الزيارة التي قام بها رئيس تيار سياسي مثير للجدل إلى دولة خليجية لم تفتح أمامه أبواب الترشح في السباق الرئاسي، لأن المسؤولين الذين إلتقاهم لم يقدموا أي وعود جدّية في المواضيع التي طرحها!- تبين أن لعنة الإنقسامات تضرب معظم كتل النواب المستقلين والتغييريين في الخيارات الرئاسية، الأمر الذي انعكس سلباً على إحتمال تحسُّن رصيد مرشح المعارضة في الجولة المقبلة!- يجرى التفاوض حالياً بين عدد من المصارف والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول استبدال جزء من ودائع الصندوق لديها بسندات خزينة بالليرة تحملها المصارف المذكورة، علماً أنّ السعر المعروض يوازي القيمة الاسمية لتلك السندات فيما قيمتها السوقية هي 10% من قيمتها الاسمية.- رعت هيئة الشراء العام عقود تلزيم بين وزارة الاشغال وبين اتحاد بلديات الضاحية لتنظيف المجاري والانهار ومن ثَمّ قام الاتحاد المذكور بتجيير العقد الى أحد المتعهدين، ما حال دون المرور بآليات قانون الشراء العام.- لوحظت أمس في الإحتفال الذي أقامه حزب "البعث" في عكار، مشاركة العديد من رؤساء البلديات والفاعليات التي كانت حتى الأمس القريب محسوبة على "تيار المستقبل" ما أثار موجة غضب بعض قيادات "التيار" في عكار.- أبدت قيادة تيار سياسي إرتياحاً لموقف اتخذه أخيراً قطب حزبي بارز حول استحقاق أساسي.- استُدعي أحد الديبلوماسيين الى عاصمة بلاده قبل أيام من أجل تنسيق المواقف من ملف حسّاس بالتنسيق بين دولتين أجنبيتين.- إنتقدت دبلوماسية في عاصمة كبرى القوى السياسية اللبنانية لتقاعس نوابها عن أداء واجبهم بانتخاب رئيس للجمهورية وتوقعت تواصل الإنهيار حتى اشتعال الشارع مجدداً وبقوة أكبر.- يقول خبراء عسكريون إن خط الانتشار الروسي عند نهر دي نيرو في مقاطعتي خيرسون و زاباروجيا في أوكرانيا يؤكد استراتيجية التموضع الآمن واعتماد التدمير الناري بدل الاشتباك المباشر وحصر المواجهة البرية في منطقة الدونباس. وهذا يعني أن خطة الحرب مبنية على مدى طويل.- يتداول دبلوماسيون بسخرية كلام نائبة في أحد البرامج السياسية التلفزيونية عن رصاصة طائشة أصابت هيكل طائرة لبنانية وإيحاءها بأنها كانت مستهدفة بالرصاصة التي قال وزير الداخلية في البرنامج ذاتها أن مصدرها بعيد جداً ويضحكون على ما لحق ذلك من تغريدات مؤيديها عن وجود قناص.- غياب الرؤية الواضحة عن اجتماعات سياسية تغلب عليها التناقضات.- نشر الموازنة العامة في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء سيشكل محطة فاصلة على مستوى قرارات مرتقبة.