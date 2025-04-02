أسرار الصحف المحلّية ٢-٤-٢٠٢٥

النهار

ماكينات إعلامية في العاصمة بدأت التصويب على مرشحين جديين لرئاسة مجلس بلدية بيروت وفبركة أخبار غير دقيقة.

تناشد فاعليات في صور ومنطقتها الرئيس نبيه بري التدخل سريعاً لتوقيف رؤوس عصابات تستبيح المدينة وتمارس الجريمة والقتل. وتلقى دعماً من كوادر في حركة " أمل".

بعد انجاز كتاب مذكراته تستعد عائلة الوزير الراحل جان عبيد لإحياء ذكراه في 8 أيار المقبل تاريخ عيد ميلاده وتقديم كتابه إلى الجمهور.

أوعز حزب بارز لمسؤوليه في المناطق، لإبرام التحالفات البلدية مع جميع القوى السياسية والحزبية والعائلات باستثناء واحد.

تطالب جهات قانونية بفتح ملفات مصارف وأصحاب مصارف أفادوا على حساب المودعين عبر فتح مؤسسات شبه وهمية في قبرص ودول أوروبية تم تحويل أموال ودائع اللبنانيين إليها.

تستعد ماركات عالمية ومحلية كثيرة لإعادة فتح محالها أو أخرى جديدة في مجمع أسواق بيروت والمنطقة المحيطة بها في نطاق شركة "سوليدير" التي تحسنت أسعار أسهمها في الفترة الأخيرة.

سجلت في بلدات عدة تحالفات انتخابية في مواجهة مرشحي "التيار الوطني الحر" الذي يتجه إلى سحب البعض في قرى كسروانية.

نداء الوطن

لاحظ مراقبون "التناغم الواضح" بين إعلام "حزب الله" وإعلام تيار مسيحي معارِض، في استهداف وزراء "القوات اللبنانية"، وعلق المراقبون بالقول: "جمعتهم المصيبة".

خبير أمني دولي قال في لقاء ضيِّق: "ركِّزوا أنظاركم على العراق، لأنه سيكون ساحة العمليات لـ"حزب الله" ضد القوات الأميركية "الموجودة فيه".

ترصد جهات دبلوماسية الموقف المرتقب للحكومة القبرصية بعد ما كشفته إسرائيل عن أن "حزب الله" كان يخطط لاعتداء على إحدى الطائرات الإسرائيلية في قبرص.

الديار

كان ملفتا خلال كلمة امين عام حزب الله نعيم قاسم الصورة التي كانت خلفه وتضم الامين العام السابق الشهيد حسن نصرالله والشهيد اسماعيل هنية المسؤول في حركة حماس والرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الذي توفي اثر حادث طائرة.