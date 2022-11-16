أسرار الصحف 16-11-2022

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- بعد السياحة الطبية للعراقيين زار وفد ليبي اتحاد الغرف اللبنانية حيث التقى رؤساء مستشفيات تمهيدا لعقد بروتوكولات لاستشفاء الليبيين في لبنان.- تعتذر جهات نيابية وسياسية تنتمي الى تيار سياسي مسيحي بارز عن عدم الظهور في برامج سياسية لأكثر من خصوصية واعتبار.- يلاحظ أن حجم الحجوزات لفترة الأعياد يفوق العام المنصرم ومعظمهم من العراقيين والاردنيين والمصريين إلى اللبنانيين المنتشرين في دول الخليج.- لم يستقبل مستشفى الكرنتينا معدات طبية مهمة غير متوافرة في لبنان بسبب الأشغال القائمة فيه وتشابك الصلاحيات والروتين الإداري.- نُقل عن مسؤول كبير قوله: لن نكون ملكيّين أكثر من الملك نحن نريد إجراء الإنتخابات الرئاسية سريعاً، بينما التعطيل يتأتّى من صراعات أهله.- تلقّى أحد النواب التغييريين كلاماً قاسياً من بعض زملائه على خلفية وصفه لواقع التغييريين بالقاصر والمزري.- سأل أحد المسؤولين مسؤولاً وسطياً: لماذا تصوّت كتلتك النيابية لصالح النائب ميشال معوّض؟ فردّ الأخير مُمازحاً معوّض ما بيتعوّض.- فوجئت أوساط شبه رسمية بموقف دولة كبرى من مسألة "هبة" ذات علاقة، بالطاقة، ففي وقت كانت فيه التأكيدات أن لا مشكلة، برزت معارضة قوية، فرملت الإجراءات بالكامل..- تتحدث معلومات عن اتجاه للإدعاء على موظفين في عدد من الوزارات على خلفية ملفات مالية، بين سمسرات واختلاس..- انتعشت حركة السمسرات لبيع العقارات في منطقة لبنانية حدودية بعد التوقيع على تفاهم الترسيم الحدودي..- يزور رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل باريس اليوم لعقد لقاءات مع مسؤولين فرنسيين حول تحرك فرنسا لتسريع ملء الفراغ الرئاسي.- عُلم أنّ نقاشات حادة حصلت بين أعضاء "كتلة الاعتدال الوطني" كادت ان تؤثر على وحدتها بسبب مواقف أحد نوابها من الاستحقاق الرئاسي.- يعمد أحد النواب الى استثمار أزمة اجتماعية شمالية بشكل مفرط، بحيث بات شغله الشاغل، إطلاق التصريحات وتقديم الشكاوى القضائية المرتبطة بالموضوع، علماً أن بعض المعنيين تمنّى عليه إبعاد السياسة عن الملف.- رد صحافي روسي على حملة التعليقات التي تناولت استعمال وزير الخارجية سيرغي لافروف لساعة وهاتف آبل بقوله إنه طالما تتم صناعتها في الصين فهي من مصدر صديق لكن هل نجحت أوروبا بتطبيق القاعدة التي تقول لا تستعمل ما يأتي من عدوك وأنهت اعتمادها على الغاز الروسي.- علّق خبير عمل مع البنك الدولي على إفادة مصرف لبنان لمجلس النواب بأن احتياطاته تبلغ 10 مليارات دولار بالقول لو لم توقف حكومة الرئيس حسان دياب دفع سندات اليوروبوند لكان الرصيد تحت الصفر؛ وهذا يفسر الحملة على دياب لأن هدف المصارف ومصرف لبنان هو الإفلاس لبيع الذهب وأملاك الدولة.- الاعلان عن لقاء سياسي جاء مضخماً اكثر من نتيجته وقد كان الرهان عليها أكبر بكثير.- مؤشرات كثيرة توحي بأن معظم القوى الأساسية منفتحة على تسوية ولكن الغالبية تنتظر اشارة ما.