اسرار الصحف 17-11-2022

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- يلاحظ أن مساعي المصالحة على خط حزب عقائدي متوقفة بعد وساطة تولاها سفير دولة مجاورة انتهت فترة عمله في لبنان مؤخراً بما يعني سقوط محاولات المصالحة في ظل التشرذم العميق للحزب.- لم يُحسم حتى الساعة انعقاد جمعية عامة لحزب قديم وحيث يتوقع حصول تغيير على مستوى القيادات تماشياً مع المرحلة الجديدة والتركيز على الكوادر الشابة.- تخشى أوساط معارضة من ان تؤدي مناورات سياسية ودعائية يقوم بها بعض الأطراف المعارضين الى توفير خدمات لقوى ٨ آذار علما أن وضع الأخيرة ليس افضل حال بكثير من الأولى لجهة تفكك الإطار الذي يجمع بينها.- استفسر سفير أوروبي من أحد المسؤولين عما يتردّد من سيناريوهات خطيرة تهدّد لبنان، فجاء الجواب: لا أرجّح ولا أتوقع حصول أي تطورات دراماتيكية.- كان لافتاً أنّ أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية أكثرَ من إطلالاته الإعلامية منذ ما قبل الإنتخابات النيابية ما يعادل 5000 دقيقة على الهواء.- أبدى أحد النواب إمتعاضه الشديد من مستوى النقاش الذي ظهر عليه بعض زملائه خلال مناقشة ملف مالي دقيق.- بدأ مرجع سابق جدولة لاستيعاب حالات تزمر في المرحلة السابقة، ومعالجة مشكلات إدارية ومالية في مؤسسات إعلامية وغيرها تابعة لفريقه الحزبي.- يجزم نائب في كتلة كبرى ان تأخير ملء الشغور الرئاسي سيؤدي الى تمديد سن التقاعد في المؤسسات الامنية والعسكرية، وربما في غيرها.- أدرج مرجع دبلوماسي زيارة رئيس تيار بارز الى بعض العواصم بأنها تندرج في سياق الإيحاء بأنه المرجعية المارونية السياسية الأولى في لبنان.- حاول أحد المرشحين الذين يدخلون ضمن لائحة بكركي الاستفسار من حزب مسيحي عن سبب الفيتو الموضوع عليه فكان الجواب أنّ مواقفه الرمادية من ملف سلاح «حزب الله» هو الذي يحول دون الحصول على تأييد هذا الحزب.- وضع حزب سياسي كبير «سيناريو» للإستحقاق الانتخابي البلدي المقبل بصورة مستقلة عن حليف قريب.- يشيّع رئيس تيار سياسي أنّ جولاته الخارجية تشمل وساطة ومساعي مع دولة اوروبية لإعادة رئيس حكومة سابق الى الساحة السياسية.- قال دبلوماسي مخضرم إن الإعلان الأميركي الأوروبي عن انتهاء التحقيق بأقل من 24 ساعة بالصاروخ الذي سقط في بولندا واكتشاف أنه إطلاق أوكراني مثل الإعلان الاسرائيلي عن عدم العلاقة بناقلة النفط التي استهدفتها المسيّرة الإيرانية تعبير عن الرغبة في تفادي المواجهة مهما كان الثمن.- تقول مصادر على صلة بالتحرك الفرنسي في لبنان إن الإليزية يسعى عبر لقاءات قيادات لبنانية لتجميع المواقف لتحليلها واستخلاص عناصر مبادرة قابلة للترجمة رئاسياً وحكومياً بعد انتهاء زيارة الرئيس الفرنسي مطلع الشهر المقبل إلى واشنطن وسعيه للحصول على تفويض أميركي في هذا الملف.- لفت مرجع قضائي كبير إلى أن بعض القضاة ممن يلعبون دوراً كبيراً في تحريض زملائهم على عدم فكّ الاعتكاف بذريعة تردّي الأوضاع المعيشية للقضاة، تملّك عدد كبير منهم أخيراً شققاً و«فللاً» في مشروع لأحد المتعهدين اللبنانيين في قبرص، فيما عمد آخرون إلى الاستحواذ على جوازات سفر لهم ولعائلاتهم من إحدى دول الكاريبي مقابل نحو 100 ألف دولار للشخص الواحد.- أثناء الزيارة التي قام بها شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى إلى رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، قبل نحو أسبوعين، طالبه بعض المشايخ باعتماد معيار الكفاءة بدلاً من الولاء السياسي لدى اختيار قضاة لملء الشواغر في المحاكم الشرعيّة الدرزية. وفيما وعد أبي المنى خيراً، إلا أنه لن يكون على ما يبدو قادراً على الوفاء بوعده بعد تردد معلومات، إثر فتح باب تقديم الترشيحات، عن وعد قطعه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لثلاثة قضاة محسوبين عليه باختيارهم لملء الشواغر، رغم أن المباراة لم تجرِ بعد.- يسود استياء شديد أوساط بكركي من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود بسبب «مراوغته» في ملف راعي أبرشية حيفا وتوابعها المطران موسى الحاج بعدما تعهّد عبود للبطريرك بشارة الراعي بالعمل على التوصل إلى تسوية قبل أن يغيب عن السمع.- أكد خمسة نواب «تغييريين» على الأقل، هم بولا يعقوبيان وإبراهيم منيمنة وحليمة قعقور وسينتيا زرازير وفراس حمدان، أن ما صدر عن الاجتماع الذي عقد في مجلس النواب أول من أمس بدعوة من حزب الكتائب وحضره 19 نائباً لا يلزمهم بشيء، مشيرين إلى أنهم لم يوضعوا في جو الاجتماع قبل انعقاده ولم يمنحوا أحداً توكيلاً لتمثيلهم. علماً أن اللقاء أعلن أن النواب الـ 19 «يمثلون 32 نائباً» مستقلاً و«تغييرياً» ومنضوياً في كتل «الكتائب» و«تجدّد» و«مشروع وطن» و«الائتلاف النيابي المستقل». وعلمت «الأخبار» أن كل النواب «التغييريين» أبدوا انزعاجهم من توريط النائبين وضاح صادق ومارك ضو لهم في لقاء لم يكونوا في أجوائه ولم يرغبوا في حضوره.- بعد فتح ملف النافعة، تردّدت معلومات عن فتح ملف الفساد المستشري في دوائر السجلات العقارية. وعلمت «الأخبار» أن ضباطاً وعناصر من فرع المعلومات يفتشون في مكاتب السجل العقاري في بعبدا لجمع معلومات حول ملفات تحوم حولها شبهات فساد. وتردّد أن إحدى المسؤولات عن السجل العقاري أوقفت منذ يومين، وتم تكليف موظف آخر تسيير الأعمال بمؤازرة عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة يدققون في الهويات لمنع بعض السماسرة السوريين من دخول المكاتب بعدما ذاع صيتهم أخيراً في تخليص الملفات مقابل رشى.- فريق سياسي يحرص على بث تلميحات ايجابية تجاه أحد المرشحين من باب "حفظ خط الرجعة".- تطمينات تصدر بأسلوب غير مباشر وبشكل دائم بين مرجعيتين لا سيما على ابواب استحقاق داهم.