اسرار الصحف 18-11-2022

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لوحظ ان تباينات واضحة برزت في مواقف قوى سياسية حيال مسائل دستورية وسياسية حساسة ويفترض ان هذه القوى هي في موقع سياسي موحد في الاستحقاق الرئاسي.حذرت أوساط اقتصادية من ان ظاهر الحركة النشطة على مشارف الأعياد لا تحجب الانزلاق المتعاظم نحو أوضاع مالية شديدة القسوة ستشهدها البلاد كلما تعثرت الرؤية السياسية في ظل الفراغ الرئاسي.تبين ان التضخيم الاعلامي الذي أحاط بتحرك أخير لاحد السياسيين النافذين لم يكن مردوده إيجابيا عليه اذ انكشف انه لم يتحرك بدعوات خارجية مزعومة بل بسعي محموم.أنجزت بعثة أممية مهمة إنسانية في بيروت وغادرت من دون إجراء أي اتصال بأي مسؤول رسمي.نُقل عن شخصية سياسية قولها في جلسة حزبية: أنا أؤيّد كل جهد للتفاهم في الداخل على رئيس الآن، لأنني أخشى أن نصل الى وقت يُجبرنا الخارج على التفاهم رغماً عنّا.إتفق مرجع مسؤول مع مرجع سياسي على أنّ ما يجري الآن في انتخاب رئيس الجمهورية هو مجرد لَوفكة وتضييع وقت ورهان على متغيرات أو مغامرات بانتظار كلمة سرّ خارجية قد تفرض على الجميع.يستبعد مصدر في عاصمة اوروبية تمكّن رئيس تيار يتحرك حالياً، في الخارج، من مقابلة شخصيات رسمية رفيعة، يحاول ان يلتقيها.تبيَّن أن لجوء إدارات مستقلة لإعلان الإضراب يرتبط الى حد ما بالمخاوف من ملاحقات، اعتقد المعنيون بها، انها سقطت بمرور الوقت!بدأت بعض المصارف خطوات استباقية لجهة الحؤول دون سحب كامل الرواتب الجديدة، ولا سيما التي تفوق الـ15 مليون ليرة على منصة صيرفة، بالسماح بسحبها كاملة، ضمن حساب فُتح بالليرة اللبنانية.يشير مرشح لرئاسة الجمهورية إلى أنّ اتفاق الترسيم شمل اتفاقاً موازياً هو بمثابة أداة تنفيذية للاتفاق تشمل سلّة رئاسية وحكومية وإدارية.طلب رئيس حزب بارز من نواب كتلته عدم التطرق في الإعلام إلى زيارة خارجية يقوم بها، وذلك قبل مغادرته بيروت.لا تزال جهات ترفض الالتزام بمقتضيات قانون الشراء العام وتتمرّد على هيئة الشراء العام، وفي طليعة تلك الجهات شركة «الميدل ايست».توقع مصدر دبلوماسي يمثل دولة فاعلة في الوساطات الإقليمية والدولية أن المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران شهدت تحركاً كبيراً في اليومين الماضيين، مضيفاً أن التراجع في العلاقة الأميركية الإسرائيلية والأميركية السعودية يشكل عنصر دفع إضافياً لاحتمال العودة للاتفاق النووي.قال مرجع دستوري إن الدعوة لنصاب الـ 65 نائباً في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بلا جدوى لو صحت الأسباب لأنه يحتاج مسار تعديل الدستور أي وجود رئيس جمهورية وحكومة وإذا كان أصحاب الرأي متمسكين به عليهم طرحه ما بعد الانتخاب بنصاب الثلثين ليبحث وإذا أقرّ يطبق في المرة المقبلة.على عكس ما تروّج له بعض الأوساط الإعلامية عن تسوية تعمل لها دولة مهتمة بقصد تأمين انتخاب رئيس للجمهورية مقابل تحديد اسم موقع دستوري آخر سلفاً، فإنّ معلومات سياسية تشير إلى رفض تام من هذه الدولة بالذات لمثل هكذا تسوية.حزب فاعل على قناعة بأن نائباً حليفاً يحاول تكرار لعبة سابقة في محاولة لتحقيق غايته ولو كلّفت المزيد من التعطيل والازمات.