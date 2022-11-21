أسرار الصحف 21-11-2022

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ـ سلامة يثق بمن جربهمتبيّن أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أعدّ لائحة بمرشحين لتولي إدارة المصارف المتعثرة التي تقرر الهيئة المصرفية العليا أنها باتت عاجزة عن القيام بعملها من دون رقابة مباشرة من المصرف المركزي وتحت إشرافه. وبحسب معلومات، عرض سلامة على كل من نوابه السابقين محمد بعاصيري ورائد شرف الدين وسعد العنداري استلام منصب المدير الموقت لمصارف البركة الإسلامي (عُيّن شربل عبدالله مديراً موقتاً له لتسيير أعماله وتصفيته) وفدرال بنك والاعتماد الوطني، إلا أن بعضهم رفض لأسباب مهنية أو لانشغاله في إنشاء شركات مالية مستقلة. ولفت مصدر قضائي إلى أن سلامة لم يأخذ في الاعتبار الملاحقات القضائية بحق غالبية الأعضاء السابقين للمجلس المركزي لمصرف لبنان والذين ادّعت عليهم القاضية غادة عون وأحيلوا إلى قاضي التحقيق نقولا منصور بشبهة الإهمال الوظيفي.ـ خطأ مصرف لبنان أم لجنة الرقابة؟لفت مصرفي معني بدراسة أوضاع المصارف في لبنان إلى وجود ثغرة بارزة في قرار الهيئة المصرفية العليا تعيين مدير موقت لتسيير أعمال بنك البركة الإسلامي. إذ إن المصرف، بوصفه فرعاً لشركة أجنبية، كان قد التزم بتقديم "كتاب ضمان" إلى مصرف لبنان لتحمل المسؤولية أمام أي خسائر أو التزامات للمودعين. ولذلك، كان على الهيئة المصرفية قبل اتخاذ القرار مراجعة لجنة الرقابة على المصارف حول ما إذا كانت قد راسلت المصرف المركزي البحريني وإدارة مصرف البركة الأم في البحرين قبل اتخاذ القرار. وأشار المصرفي إلى أنه لم يسبق للبنان أن تعامل بخفة مع أوضاع مصارف أجنبية سابقاً. وحتى عندما طلبت الولايات المتحدة إقفال المصرف التجاري السوري بسبب العقوبات على سوريا، لم يلتزم لبنان بأكثر من تعيين مراقب على المصرف للتدقيق في أعماله. فيما عاقبت الهيئة مطلع تسعينيات القرن الماضي مصرف bbci بعد انهيار المصرف الأم في الولايات المتحدة وبريطانيا.ـ مئة ألف وظيفة في قطرذكر مصدر ديبلوماسي أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ناقش مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على هامش القمة العربية في الجزائر مطلع هذا الشهر، موضوع استقبال قطر لعدد كبير من اللبنانيين في وظائف مختلفة بدءاً من مطلع السنة المقبلة. وأوضح أن أمير قطر أبلغ ميقاتي أن بلاده تستعد لفتح أسواق عمل جديدة بعد انتهاء المونديال، وأن البنى التحتية الضخمة التي أُنشئت لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، سيتبعها برنامج استثماري يحتاج إلى عدد هائل من الموظفين، وهي مستعدة لاستقبال 100 ألف لبناني للعمل في اختصاصات مختلفة. ولفت المصدر إلى أن آل ثاني حرص على الإشارة إلى أن بلاده تريد أن يكون هؤلاء من كل المناطق ومن مختلف الطوائف.ـ قانون التمديد لقادة الأجهزة لم يدفنبعد التوافق على حل لمنصب رئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء أمين العرم الذي يريد رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط التمديد له، من خلال "فتوى" تتيح لوزير الدفاع موريس سليم التمديد له لمدة ستة أشهر، يبدو أن اقتراح القانون الذي تقدّم به النائبان الاشتراكيان بلال عبدالله وهادي أبو الحسن لتأخير تسريح الضباط العامين في الجيش والقوى الأمنية لم يُدفن بعد، وسط إشارات إلى أن الرئيس نبيه بري سيدرجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية في حال حُسم الخلاف حول ما إذا كان يحق لمجلس النواب التشريع في ظل تحوله إلى هيئة ناخبة. وأكّدت مصادر رفيعة أن لا فيتو لدى الرئيس نبيه بري على القانون الذي يتيح التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في منصبه، وهو الذي تنتهي ولايته ربيع العام المقبل.ـ كواليستداول بعض المتابعين للملف الرئاسي ثنائية رئاسية جديدة مقابل ثنائية سليمان فرنجية ونواف سلام هي ثنائية العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية وعبد الرحيم مراد رئيساً للحكومة. وقالوا إن لا فيتو سعودي أصلاً على مراد لكن المطلوب الحصول على لا فيتو من حزب الله على عون.ـ خفاياتوقّع مصدر نيابي أن يقوم ثنائي حركة أمل وحزب الله ومعه التمثيل الشيعي الحصري نيابياً بإبلاغ الأطراف المسيحية النيابية والروحية بأن نقل حق الترشيح الرئاسي من التحالفات السياسية الى حصره بالقوى المسيحية الوازنة يجعله يقرّر حضور جلسات الانتخاب والتصويت بالقطعة حسب المرشحين.ـ نفى مرجع سياسي ما تردّد عن لقاء مرتقب بينه وبين وفد حزبي لمتابعة قضية حساسة واستراتيجية.ـ عُلم أنّ مرجعاً حكومياً يحرص على الإتصال من حين الى آخر بشخصية انكفأت منذ فترة عن الشأن العام.ـ لاحظت أوساط سياسية أنّ دولة كبرى معنية بلبنان فتحت الباب أمام شخصيات لبنانية لزيارتها لاستمزاج الآراء حول استحقاق حسّاس.ـ همساتّفق رؤساء الحكومات السابقون على الاجتماع كلما دعت الضرورة لإعلان موقفٍ من التطورات، من دون تحديد موعد محدّد للقاءات دورية ومنتظمة!ـ غمزلوحظ أن تسمية زياد بارود من قبل إلياس بوصعب في الجلسة النيابية الأخيرة كان بمثابة مؤشر لمرشح التيار العوني في الانتخابات الرئاسية، في حال بقيت أبواب بعبدا مقفلة في وجه باسيل!ـ لغزتساءل رئيس كتلة نيابية عن مصير مشروع قانون التمديد لمسؤولين أمنيين وبعض المدراء العامين الذين تنتهي مدة خدماتهم في الأشهر القليلة المقبلة، والذي أُحيل إلى مجلس النواب قبل نهاية العهد المنصرم!ـ الفراغ على الساحة السنيةيتم الاعلان قريبا عن جمعية بيروتية ذات طابع سني تجمع شخصيات تدور في فلك "تيار المستقبل " وتهدف ربما الى ملء بعض الفراغ على الساحة السنية والتي لم يتمكن احد من تغطيته بعد غياب الرئيس سعد الحريري.ـ تبادل للرسائل الإيجابيةعُلم أن مرجعاً رئاسياً سابقاً، بعث برسالة إيجابية الى مرجع نيابي، على خلفية ما جرى من مساجلات في جلسة انتخاب الرئيس الخميس الفائت.ـ التعيينات الأمنيةإستأثر موقف رئيس تيار سياسي ووزير سابق، حول التعيينات الأمنية، ووضعية الضباط في طائفته، باهتمام لافت، لئلا تخرج الأمور عن مسارها، ولحفظ كرامات الجميع.ـ إشتُرط على طالب دكتوراه أن يؤمن كمية كافية من المازوت لتأمين عمل المولّد الكهربائي، وذلك ليُحدَّد له موعد مع اللجنة المشرفة، كي تتم مناقشة رسالته.ـ عُلم أنّ لائحة الأسماء التي يتم العمل عليها برعاية بكركي سقطت بسبب الرفض المتبادل، ويتم البحث عن بدائل، في حين تمّ تحييد واحد.ـ على رغم عمل وزارة الداخلية المتواصل، الّا أنّ الأجواء توحي بأنّ كتلة كبيرة تعمل على تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية للمرة الثانية بسبب الأوضاع المتردية.*فريق يتبرأفريق سياسي يتبرأ من طموحات أحد أركانه وتسريبات اعلامية تصب في هذا الاطار.*مصير الاستحقاقاستحقاق منتظر بعد أشهر قليلة لا يزال مجهول المصير وعما اذا كان سيؤجَّل مرة جديدة.