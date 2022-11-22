أسرار الصحف 22-11-2022

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خفايا: يقول مصدر سياسي إن التشاور بين بكركي ورئاسة الحكومة حول احتمال استمرار الفراغ الرئاسي الى ما بعد نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان فتح الباب لفرضية عدم مغادرة الحاكم لمنصبه تحت شعار عدم تحمّل تبعات تسليم مسلم منصباً مسيحياً رئيسياً بغياب الرئيس المسيحيّ وحكومة يرأسها مسلم.كواليس: يؤكد مصدر مالي أن فائض ميزان المدفوعات الذي يختفي في القيود الرسميّة هو بين 5 و8 مليارات دولار سنوياً مع استيراد بـ 8 مليارات دولار يقابله 16 ملياراً هي عائدات التحويلات بـ 7 مليارات وتدفقات الصيف والأعياد بـ 6 مليارات والتصدير بـ 3 مليارات ومصرف لبنان يقوم بطبع ليرات يستبدلها بهذا الفائض.لوحظ أن التعيينات والمناقلات العسكرية أحدثت شرخاً في بعض الطوائف ومساجلات فيما التزم البعض عدم التعليق ما ترك تساؤلات حول الأهداف الكامنة وراء هذا الصمت.نقل مسؤول سابق زار باريس والفاتيكان اخيرا ان الجهتين لا تتبنيان ايا من الاسماء المرشحة وانهما تفضلان اي اسم جديد من خارج المنظومة القائمة.اثار النائب جورج عقيص مشكلة جديدة ستواجه مجلس الشيوخ المقبل بان طالب باسناد رئاسته الى كاثوليكي انطلاقا من المناصفة في المناصب انطلاقا من اعتبار الروم الكاثوليك احدى الطوائف الست المؤسسة للكيان.تُبلغ سفيرة دولة أوروبية مَن تلتقيهم من المرشحين أو المتداولة أسماؤهم بأن لا فيتو لبلادها على أحد منهم، وما يهمها هو إنجاز الاستحقاق الرئاسي.تساءلت مصادر في جمعيات الدفاع عن المودعين عن كلفة الحملة التلفزيونية المدفوعة من قبل جمعية المصارف لإحباط المودعين الصغار، وحملهم على عدم المطالبة بودائعهم.وَعَـدَ مسؤولٌ نقدي رفيع بتأمين الدفعة الأولى من حزمة الدولارات.توقف طــرف في فريق 8 آذار عند الموقــف المتقدم لكتلة »الجمهورية القوية« من مسألة النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية واعتبره تعبيرا”أداء مؤسســاتي بعيــد عــن الشعبوية.يشــكو وزير سيادي من استمرار تدخل فريق المستشارين الذي كان في القصر الجمهوري في عمل وزارته.يســتبعد مصدر نيابي أن يدعــو الرئيــس نبيه بــري الى جلســات تشريعيــة في المرحلة الحالية في ظــل مقاطعة الكتل النيابية المسيحية.نائب من جبل لبنان سّلف مرشحا للرئاسة بعض المواقف على أمل أن يدعمه الأخير لدى البحث عن مرشح تسوية.تبين ان اتفاقا حصل بين مرجع كبير وقطب بارز حيال استحقاق حساس اتفق على إبقائه طي الكتمان الى أن تقضي الضرورة بالأعلان عنه.رد مرجع روحي كبير على سؤال حول فشل حكومة لبنان في التعاطي مع ملف المونديال بالقول: هل هو الفشل الوحيد؟.*لا تغييرفريق ضبابي لن يحمل موقفه هذا الأسبوع من استحقاق أساسي تغييراً يُذكر.*بدائل لنقل المونديالمرة جديدة يظهر لبنان في موقف كان بغنى عنه في محاولة الحصول على حق نقل مباريات المونديال، في حين ان هناك بدائل كانت قادرة على تغطية التكاليف من دون المسّ بخزينة الدولة.