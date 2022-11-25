أسرار الصحف 25-11-2022

الإعلان

- توقفت أوساط باهتمام عند زيارةّ سفير دولة عربية لأحد المرشّحين في زمن البحث عن توافق أوسَع حول الإستحقاق الرئاسي.- لم تصل مشاورات إقليمية ودولية جارية حول ملف حسّاس إلى برّ بَعد بسبب انشغال عواصم بملفات أكثر حساسية.- أكدت مصادر نيابية أنّ استحقاقاً داخلياً هو في طريقه الى التأجيل خصوصا اذا استمر الوضع المالي على ما هو عليه في ظل الفراغ الرئاسي.- تبيَّن من معلومات نائب بارز, أن عاصمة كبرى لم تضع استحقاق لبنان بعد على جدول اتصالاتها العربية والدولية..- خرج الخلاف إلى العلن بين وزير معني وحاكم المركزي على خلفية مواعيد تطبيق الدولار الجمركي وآلياته..- تزايدت قبل نهاية العام توظيفات مالية غير لبنانية لمستثمرين غير لبنانيين في عدد من شوارع العاصمة التجارية!- في أول ظهور علني له بعد خروجه من السجن مطلع شهر آب الفائت، شارك الوزير السابق ميشال سماحة، في جنازة الفنان روميو لحود في كاتدرائية مار جرجس ـ وسط بيروت.- سأل نائب سني شارك حديثاً في لقاء دعا إليه مرجع رسمي، عن موقف رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري من الرئاسة لا سيما وأنّه لا يجيب على هاتفه إلا ما ندر فأجابه المرجع: «كونوا على استعداد لانتخاب سليمان فرنجية عندما يحين الوقت فهذا موقف الحريري قبل أن يكون موقفي».- لم تنجح محاولات التوافق التي حصلت في الساعات الماضية لتزكية اسمين لإفتاء طرابلس وعكّار، والتي شجّع عليها، من خلف الكواليس مفتي الجمهورية اللبنانية، ويبدو أن الأمور حتى اللحظة تتجه نحو انتخابات حامية على إفتاء المنطقتين.- قال مصدر سياسي في طرابلس إن نتائج قرارات المجلس الدستوري حول الطعون النيابية في المدينة إذا لم تغيّر في التوازنات السياسية والنيابية في لبنان، فإنها أعادت التوازن الى عاصمة الشمال خصوصاً لجهة استعادة زعامة آل كرامي مقعدها النيابي ومع غياب أي زعامة أخرى فقد صار لطرابلس زعيم.- توقف أكثر من مرجع سياسي أمام التعليقات التي أدلى بها النائب الفائز بنتيجة الطعن الدستوري في طرابلس حيدر ناصر سواء لجهة تأكيد عدم انتمائه لكتلة نواب التغيير أو لجهة دفاعه عن ثوابت وطنية وعربية تمثل البيئة التي ينتمي إليها خصوصاً ما يتصل بالموقف من سلاح المقاومة.