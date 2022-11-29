اسرار الصحف 29-11-2022

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عُلم أن بياناً صادراً عن مكتب وزير ومصرفي سابق وضع الأمور في نصابها بعد الكشف عن جهة تطلق حملات على الوزير والمصرف لأهداف سياسية.اعتذر مرجع سياسي عن اجراء مقابلة تلفزيونية على احدى المحطات بعد تدخلات عائلية.نائب من " التغييريين" ساعد مطلوبا بالهروب من مستشفى في البقاع وكان يخضع للعلاج.***************تؤكّد أوساط متابعة للإتصالات بين مرجعية وطنية وبين حزب بارز، أنّ الأولى أرادت أن ينحصر البحث بين الجانبين حالياً في الإستحقاق الرئاسي.سُئلت شخصية وسطية عن سبب القطيعة مع رئيس تيار سياسي فقالت: طموحاته ومراهقاته ومقاربته العدوانية لكل شيء، "ولم يترك للصلح مطرح".علّقت شخصيّة سياسية على ورود إسمها في تصويت بعض النواب في جلسات الإنتخاب الفاشلة، وقالت: لست معنيا بذلك، ولم أطلب ذلك، ولا أستطيع أن أقبل بأن يدخل إسمي في بازار الإنقسام.***************إكتفى وفد الكونغرس بالإصغاء الى ظروف عقد الجلسات المخصصة لانتخاب الرئيس، ونقل الرسالة ذات الأبعاد الثلاثة المتعلقة بالرئاسة والحكومة والإصلاحات..يلتزم حزب يميني الصمت إزاء ما يصفه استدراجاً له، لإبداء مواقف لم يحن وقتها، في ما خص تبدّل خياراته الرئاسية..تساءل معنيون لماذا لا تتدخل القوى الأمنية في ملاحقة المتلاعبين بسعر الصرف في السوق السوداء، والارتفاع غير المبرر لسعر صرف الدولار؟!***************تبيّن أنّ أحد الذين تُطرح أسماؤُهم للرئاسة ممن يقيمون في الخارج، كمرشح وسطيّ، اجتمع في بيروت ومطوّلاً بقياديين من "حزب الله"، وحين سئل عن موقفه من سلاح "الحزب" كان جوابه عاماً ولم يكن مقنعاً لهؤلاء.قام مقرّب من أحد المرشحين الأساسيين للرئاسة بزيارة موسكو قبل أيام من أجل جسّ نبض المسؤولين فيها حيال هذا المرشح، وتردّد أنّ المسؤولين الروس أوحوا بأنهم يعتبرون سليمان فرنجية صديقاً قريباً لهم مقابل غيره ممن ينشدون رضى أميركا.بلغ حجم التمويل المخصص لمؤسسات المياه الأربع من الجهات المانحة منذ العام 2019 أكثر من 650 مليون دولار خصّص معظمها للصيانة والمحروقات والخدمات الاستشارية.***************قال مصدر دبلوماسي خليجي إن المفاوضات الجارية حول اليمن لن تصل إلى نتيجة دون تفاوض مباشر بين السعودية وأنصار الله حول ملفات الحل السياسي بالإضافة الى الملفات الأمنية، لأنهما الطرفان الفعليان في الحرب والسلم وإن ما يجري قد يمهّد الطريق لهذا التفاوض.قال مصدر أممي إن توقعات حجم موجة النزوح الجديدة من أوكرانيا إلى الدول الأوروبية تشير إلى ضعف العدد الذي تضمنته الموجة الأولى والرقم يزيد عن عشرة ملايين خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وإن كلفة هذا النزوح على أوروبا في ظل الأزمة يعني انفجار دول مثل بولندا.***************المؤشرات التي تصل الى بيروت توحي بأن الاستحقاقات اللبنانية مؤجّلة حالياً اذا استمر الانتظار الداخلي للحظة خارجية مؤاتية.الزيارات الأخيرة للبنان لا يبدو أنها تتعدى كونها استطلاعية من دون خطوات عملية تواكبها.