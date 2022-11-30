اسرار الصحف 30-11-2022

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يبتعد نجل ونواب ومقربون من رئيس تيار سياسي ونائب سابق ومرشح بارز للرئاسة عن الخوض في تفاصيل ما يجري من اتصالات حول الاستحقاق الرئاسي، وبعضهم يعقد لقاءات بعيداً من الأضواءأُفيد أن مرجعاً سياسياً كان وراء حل أزمة لها صلة بشأن تربوي ما أدى الى تسوية بهذا الشأن بعد الضجة الإعلامية التي واكبت هذه المسألةلوحظ ان احدى محطات التلفزة تحولت الى معارضة كل ما هو قائم وانتقاد السياسات المتبعة بعد فترة وجيزة من انتهاء عهد رئيس الجمهوريةبدأ الكلام في بعض الدوائر الديبلوماسية عن خيارات بديلة للاسماء المطروحة في حال تم احراقها جميعا، وتتضمن اللائحة اسماء ثلاثة وزراء سابقين يمكن ان يكونوا الاقرب الى المواصفات المطلوبة للرئيس الجديد في المرحلة المقبلةتتباين المعلومات حول حقيقة ما حصل بين لبنان والولايات المتحدة في ما خص المراسلة الخطية المتعلقة بهبة فيول معروفة المصدر..استبعد مسؤول كبير إقدام المجلس الدستوري على إبطال كلِّي لقانون الموازنة عن العام 2022..تناهت معلومات لنقابات متعددة أن منح "الفريش دولار" الدولية لتشجيع المدرسين على التعليم السنة الماضية، أصبحت في خبر كان!يردد رئيس حزب معارض أمام زواره أن ظروف "استدارته الســابقة لم تعــد متوافرة ألآن المعركة أصبحــت في مكان آخر لذلــك ســيظل ثابتا على دعم مرشحه.يحاول تيــار فاعل تأمني بدلاء لبعض الموظفين من الفئتين الأولى والثانية والذين اقتربوا من بلوغهم سن التقاعد، وذلك خوفا من فقدان نفوذه في هذه الإدارات.يقول نائب طرابلسي إنه لن يصوت غدا في الجلسة الانتخابية يصوت غدا بالورقة البيضاء، وذلك من باب تكريس خصوصيته عن حلفائه.خفاياقال مصدر حقوقي أوروبي إن نكسة كبيرة لحقت بفضاء الشفافية الأوروبي بعد التقييد القضائي لنشر قواعد البيانات الخاصة بالشركات والتي جاءت بعد حملة نظمها لوبي داعم لرجال أعمال ومسؤولين حكوميين تمّت ملاحقتهم بناء على تسهيلات نشر المعلومات وأبرزهم رئيس وزراء التشيك وحاكم مصرف لبنانكواليسقال مصدر مالي إن دعوات ربط الكابيتال كونترول بحماية الودائع أو خطة التعافي أو القول بأن لا قيمة للقانون لأن تهريب الأموال الى الخارج قد تم وانتهى الأمر مواقف تؤدي إلى تأخير أو تعطيل صدور القانون ليستمر التهريب لخمسة مليارات دولار سنوياً هي الفائض المحقق بعد تراجع الاستيرادنقل عن نائب تغييري اعترافه بأنه أخطأ في التقدير حيال مسؤول كبير، مشيراً الى أنه قبل النيابة تأثر بالحملة عليه، أما بعدها ففوجىء بأن هذا المسؤول وحده ينتهج المنحى الوطني المسؤولقال رئيس حزب بارز في مجموعة من التغييريين: من البداية لم أخطىء في توصيفهم وما زلت عند رأيي بأنهم مع الأسف من كل وادي عصايجزم عائدون من واشنطن التقوا مسؤولين فيها أن الإدارة الاميركية لم ولن تطرح إسم مرشح للرئاسة*لا خواتيم سريعةخطوة تشريعية طال انتظارها ويبدو أن وصولها الى خواتيم سريعة ليس في المدى القريب.*قنبلة موقوتةاستمرار تعطيل جهاز أساسي بمثابة عصب الدولة والأمن والعدالة بات يشكل خطراً كبيراً وبمثابة قنبلة موقوتة.