أسرار الصحف 05-12-2022

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- عُلم أن بعض السفراء الغربيين والعرب المعنيين بالملف اللبناني يتريثون في قضاء اجازات الأعياد في بلادهم بانتظار التطورات السياسية حول الملف الرئاسي في حال استمرار الفراغ او انتخاب الرئيس قبل الأعياد.- لوحظ أن مغتربين تبرعوا لبلداتهم لتمكينهم من حضور مونديال قطر وهذا ما تكرر في أكثر من بلدة بالتعاون مع مقربين لهم والبلديات.- انتقدت جهات ديبلوماسية معنية برصد الازمة الرئاسية بحدة لافتة الانجراف الاعلامي التلفزيوني “الاستقطابي” الذي لا يزال يخدم سياسات الطبقة السياسية ولا يولي تداعيات سياساتها على الانهيار الأولوية القصوى.- حذّر أحد الوزراء مسؤولاً دولياً خلال لقاء بينهما من انّ نمط التعاطي المعتمد مع ملف دقيق سيؤدي إلى عواقب وخيمه ما يتمّ تعديله.- نُقل عن وزير سيادي قوله إن جهده ونشاطه المكثف يذهبان هدراً وسدى في ظل خلوّ سدّة الرئاسة والانهيارات التي يحاسبنا عليها الخارج.- يتردّد أنّ فريقاً سياسياً بدأ بدرس بدائل أخرى بعدما استنفد في ترشيح مرشحه غايته.- يعتبر مرجع دستوري أن الظروف الإستثنائية التي تتطلب إنتقاد مجلس الوزراء هي أكبر من الخلافات على تفسير النصوص الدستورية، وتنطبق عليها قاعدة: الضرورات تُبيح المحظورات!- حصل تباين بين أعضاء كتلة التيار العوني حول مسألة انعقاد جلسة مجلس الوزراء الإستثنائية اليوم، وكان من نتائجه أن بعض الوزراء قرروا التواجد خارج البلد والإعتذار «بداعي السفر»!- تضاربت الأرقام التي يتداول بها بعض الخبراء الماليين حول المستوى الذي يمكن أن يصل إليه سعر الدولار في السوق السوداء بعد رفع اللولار المصرفي إلى خمسة عشر ألف ليرة!- سعى أحد الوزراء المحسوبين على فريق العهد السابق، والمعترضين بقوة على انعقاد جلسة مجلس الوزراء، والمقاطعين لها، إلى إمرار بنود على جدول الأعمال عائدة لوزارته.- تقول أوساط رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إنه يستحيل إقرار الأموال للمستشفيات وللأمراض المستعصية عبر مراسيم جوالة، ولو كان الأمر ممكناً لما دعا إلى جلسة لمجلس الوزراء لإقرارها.- أنشأت قوة سياسية فاعلة غرفة عمليات إعلامية وسياسية بهدف تشويه صورة مرشح، لا التسويق لاسم مرشحها.- قالت مصادر نفطية إن وضع سقف لسعر النفط الروسي بـ 60 دولاراً للبرميل اذا تم تطبيقه وقبلته روسيا سوف يعني دخلا روسيا قيمته مئة مليار دولار سنوياً لمبيعات النفط الروسي والرفض الروسي يعني ثقة بتأمين أسواق بديلة او ارتياح مالي او قدرة على التسبب بأزمة كبرى في السوق.- رأى مصدر وزاري في تصريح البطريرك بشارة الراعي حول اجتماع الحكومة اصطفافه الى جانب الرئيس نجيب ميقاتي وتقديم التغطية المسيحية للاجتماع ما يمنح الوزراء المشاركين تغطية بكركي ويضعف سعي التيار الوطني الحر لتقديم الدعوة تجاوزا على الحقوق المسيحية الميثاقية.- بيان مستغرب صدر عن عدد من المسؤولين لم يجمعهم أي لقاء، ما يشير الى أن جهة أخرى قد كتبته باسمهم.- مصير قطاع حسّاس سيكون على المحك اذا لم يتم اتخاذ اجراءات عاجلة.