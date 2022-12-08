أسرار الصحف 08-12-2022

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يُرتقب حصول لقاء بين مرجع حكومي ومرجعية روحية بارزة في وقت قريب ربطاً بما واكب جلسة مجلس الوزراء الأخيرة من هرج ومرج.قال مرجع نيابي لأحد زواره إنه طلب من مقربين وأنصاره عدم الرد على رئيس ً "التيار الوطني الحر"، ممازحا بأن من يرد عليه يعطيه شعبوية يقاتل لأجلها.موقف مُنتظر قريباً من رئيس تيار من شأنه أن يُحدّد مستقبل الخريطة السياسية لجهة ثبات التحالفات أو تَبدّلها.أبدى سياسي بارز تخوفاً كبيراً من أن يتجاوز التأزّم السياسي الخطوط الحمر الى حد الاصطدام بـ"خيارات جهنمية".نُقل عن قطب سياسي قوله إن سلوك بعض المكونات السياسية منحى التصعيد في هذه المرحلة مَردّه الى أنها لا تملك بديلاً عنه.لجأت عاصمة غربية صديقة للبنان الى دبلوماسية الخطوة خطوة، لترتيب تفاهم عربي - دولي حول شخصية رئيس لبنان الجديد..فرض حزب بارز "طوقاً من الصمت" حول "ترديات سلبية" محتملة لمواقف حليف، كانت مفاجئة..فتحت بعض المصارف حسابات توطين لرواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام، ويمكن سحبه على منصة صيرفة، عبر الـATM حصراً، اما الرواتب الموطنة سابقاً فتحولت الى المساعدة الاجتماعية، اي ما يحول خارج الراتب، ولكن خارج نظام البطاقة او امكانية السحب او الدفع في السوبرماركات؟علم أن جلسة عتاب حصلت في السرايا الحكومي بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الاقتصاد أمين سلام على خلفية عدم مشاركة سلام في جلسة مجلس الوزراء، ولم يتراجع الأخير عن مبرراته لعدم المشاركة.يجزم مصدر موثوق أنّ كل ما يُنشَر عن زيارات مرتقبة لشخصية بارزة، مدرجة قيد التداول الرئاسي، إلى عواصم معينة هو مجرد سيناريوات غير قائمة أصلاً.تبلّغت مؤسسات المياه الموافقة على رفع تعرفتها إلى ستة ملايين ليرة لبنانية عن المتر المكعب.تساءلت مصادر دبلوماسية في الخليج عن الصلة بين الأنباء والصور التي تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي لرفع العلم السوري في منطقة السفارات في الرياض أمس، وموعد بدء زيارة الرئيس الصيني للسعودية وانعقاد قمة صينية عربية.علّقت مصادر أوروبية على أنباء اكتشاف محاولة انقلاب في ألمانيا بسؤال عن صلة هذا الإعلان الذي تقف وراءه المخابرات الألمانية بمحاولة كبح اندفاعة المستشار الألماني نحو الصين والحوار مع روسيا، خصوصاً مع الإشارة إلى اتصالات نفتها موسكو بين الانقلابيين والسفارة الروسيةأكد الرئيس سعد الحريري لشخصية سياسية لبنانية زارته أخيراً في مقر إقامته في الإمارات العربية المتحدة أنّه لا ينوي العودة إلى لبنان قريباً، وهو غير متحمّس إطلاقاً للعودة إلى العمل في الشأن السياسي اللبناني، ملمّحاً إلى أنه طوى صفحة حياته السياسية. وتحدث الحريري عن "انشقاق" في العائلة، لافتاً إلى أنّ علاقته بعمته النائبة السابقة بهية الحريري ليست جيّدة بخلاف ما كانت عليه سابقاً، إضافة إلى خلافه مع نجلها أحمد حول إدارته لعددٍ من الملفّات.في ظل الاعتكاف القضائي احتجاجاً على الأوضاع المعيشية، يتم التداول بين أهل "لعدلية»" أن عدداً لا بأس به من القضاة سافروا إلى قطر لحضور المونديال، وأن آخرين سافروا مع عائلاتهم في رحلات سياحية بين تركيا وأوروبا وغيرهما.أثار مستند بإيصال رسمي صادر عن إحدى الدوائر القضائيّة يتضمّن حسم إدارة صندوق تعاضد القضاة 10% من قيمة الأموال المضبوطة لمصلحة الصندوق، غضب محامين اعتبروا الأمر مخالفاً للقوانين وبمثابة استيفاء رسوم من المواطنين من دون مسوّغ قانوني، خصوصاً أنّه لم يُقرّ في قانون الموازنة العامّة. ونشرت المحامية ماريانا برو الإيصال على صفحتها على فايسبوك، وأرفقته بوسم "القضاة يفرضون خوات، مشيرةً إلى أنّ "بعض القضاة ينهبون المواطنين.ويخشى محامون أن تكون هذه الخطوة مُشابهة لما حصل عندما فرض المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم طابعاً بقيمة 10 آلاف ليرة عند تقديم أي دعوى أو إخبار، بحجّة العجز في صندوق التعاضد من دون إقراره في قانون. وقد رفعت إدارة الصندوق قيمة الطابع إلى 200 ألف ليرة قبل أن تخفضه إلى 50 ألف ليرة كما نص القانون، بعدما تقدّم محامون بإخبار ضد الرسوم.تردّد أن مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اقترح على أحد المشايخ تعيينه في منصب أمين فتوى يُستحدث له مقابل عدم ترشّحه إلى منصب الإفتاء في منطقته، علماً أن حظوظ الأخير أعلى من غيره لامتلاكه حيثية كبيرة في الهيئة الناخبة، كما أنه مقرّب من كل من دريان ومن السفارة السعودية في بيروت. وقالت مصادر متابعة إن المفتي الذي يعتبر الشيخ المذكور من حصته يعتقد بأن الأخير لديه القدرة على ضبط إيقاع مشايخ المنطقة في حال كان أميناً للفتوى.بعدما اقترح النائب نبيل بدر أن يستضيف هو النواب السنة الـ13 الذين التقوا في منزل النائب فؤاد مخزومي قبل مدة، وتم الاتفاق على التفاصيل، فوجئ بدر عند حلول الموعد بعدم حضور أي من المدعوين، ورُبط الأمر بتأثير مخزومي على غالبية النواب ما أدى إلى تخلّفهم عن اللقاء.لقاء متوقّع في وقت قريب بين فريقين سياسيين لاحتواء المواقف وتهدئة الأجواء بعد التوتر الأخير بينهما.مهما كان موقف تيار سياسي في جلسة مجلس النواب اليوم، فإن اتجاهه هو نحو التسمية الواضحة والصريحة في المستقبل.