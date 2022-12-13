اسرار الصحف 13-12-2022

الجمهورية

مازح قطب نيابي بعض زملائه الحزبيين قائلاً: من الأساس حذّرناكم من أنكم تظلمون البلد بحليفكم، ودلعكم له أصابه بجنون العظمة.

تساءل مرجع روحي عن الأسباب الكامنة وراء رفض رئيس حزب مسيحي الحوار بالقول: هل الوضع يسمح بمثل هكذا موقف؟

يحرص مرجع أمني على إبقاء زياراته الخارجية بعيداً من الاعلام على الرغم من أهمية ما تتناوله من عناوين.

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اللواء

صُدم رئيس تيار طامح، في أحد لقاءاته في عاصمة عربية عندما طُرح عليه اتخاذ موقف إيجابي من ترشيح موظف كبير غير مدني..

يدور لغط حول زيارة دبلوماسي أميركي إلى بيروت، والرسائل التي نقلها خلال اللقاءات التي عقدها، ومدى تأثير ما سمعوه من معلومات أو رغبات؟

بعد الاستنسابية والتعمية على حسابات المواطنين والعملاء، لجأت إدارات المصارف العاملة إلى حماية «ديكتاتورية مقنعة» ضد هؤلاء، بعدما طارت الأموال، وعزّت الودائع، من دون اتخاذ أية إجراءات قانونية بحق أصحابها ومدرائها؟!

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نداء الوطن

يتردد أنّ رئيس تيار سياسي سيغادر خلال ساعات إلى قطر لمشاهدة مباراتيّ نصف النهائي من المونديال.

توقعت مصادر في مصرف لبنان أن يحقق الاقتصاد اللبناني هذا العام نمواً بنسبة 3% رغم الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها، وأشارت إلى أهمية هذه النسبة بعدما كان النمو سلبياً في العام الماضي.

تفاجأ أهالي مدينة جبيل وسكانها برسم قيمته مئة الف ليرة عن كل شخص، فرض على دخول الشارع الروماني للمشاركة في المهرجان الميلادي الذي يقام في الشارع، وهي خطوة لم يسبق أن سجلت في جبيل، ولا تناسب روحية العيد ولا الظروف الاقتصادية الصعبة.

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البناء

سأل دبلوماسي أوروبي عدداً من السياسيين اللبنانيين عن ظاهرة غريبة تعاكس ما يجري في بلدان العالم عندما يلاحق مسؤول بالفساد ويكون ثقل الملاحقة للقضاء المحلي وثقل التحقيق للإعلام المحلي بعكس ما يجري في حالة حاكم مصرف لبنان حيث القضاء والإعلام في لبنان في إجازة بعكس الخارج!!

قال مصدر سياسي إن مناخاً أفضل لعودة الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله توافر بعد إنصاف رئيس التيار للأمين العام للحزب وإنصاف البطريرك الماروني ورئيس حكومة تصريف الأعمال لمطالبة التيار بالتوافق ومطالبة الحزب بالتشاور بنيّة التوصل للتوافق قبل الدعوة لجلسة حكوميّة.

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الأخبار

تفاعلت في اليومين الماضيين قضيّة منع قضاة من مجلس شورى الدولة من المشاركة في جلسات اللجان النيابية الفرعية، ومنها لجنة العدل التي تدرس اقتراح تعديل القانون الإداري المتعلق بـ«الشورى». واتضح أن رئيس «الشورى» القاضي فادي الياس انزعج من قضاة من المنتسبين إلى نادي القضاة بعدما أبدوا ملاحظات ترفض تدخل السلطة السياسية في التعيينات، وبدا أنّها تُعارض الملاحظات التي أدلى بها الياس سابقاً إلى المسؤولين. لذلك، أصدر تعميماً داخلياً حمل الرقم 323 نص على أنّه «يحظر على قضاة مجلس شورى الدولة الالتحاق أو المشاركة في أي لجان سواء في مجلس النواب أو لدى معهد باسل فليحان أو أي إدارة أخرى أو القيام بأي عمل خارج نطاق هذا المجلس من دون الحصول على إذنٍ خطي مسبق من رئيس مجلس الشورى تحت طائلة المحاسبة المسلكيّة»، ما اعتبره عدد من القضاة أمراً «غير مقبول في دولة ديموقراطية».

تسود خشية من أن تؤدي إحالة مجموعة من كبار الضباط الكبار على التقاعد (من بينهم اللواء مالك شمص والعميد الركن أمين العرم) إلى إحداث شغور في المجلس العسكري ما يجعله غير قادر على الاجتماع وإصدار القرارات، ويضع صلاحيات المجلس في يد قائد الجيش العماد جوزف عون. وعلم أن قوى عدة، لا سيما مسيحية، تطرح تأجيل التسريح كحل مؤقت لتلافي فقدان المجلس لنصابه. علماً أن إصدار قرارات تأجيل التسريح من صلاحية وزير الدفاع بناء على اقتراح من قيادة الجيش.

يدور صراع خفي في الأشرفية بين ثلاثة من المحسوبين على رئيس مجلس إدارة سوسييتيه جنرال أنطون صحناوي، وهم طارق كرم (مؤسس جمعية lebanon of tomorrow الممولة من صحناوي) والمرشحة إلى الانتخابات النيابية الأخيرة أسمى أندراوس وشادي عبود (من الجمعية نفسها)، من جهة، وبين النائب جان طالوزيان وآل مراد المحسوبين على نبيل صحناوي (والد أنطون صحناوي). الخلاف مرده إلى صراع حول «الصلاحيات» في الشارع وحول «من يدفع» في الأشرفية. إذ يزعم «فريق أنطون» أن طالوزيان «يأخذ ولا يعطي». وقد وقع اشتباك بين الطرفين عندما قام عناصر من «جماعة نبيل» بضرب عبود، وعمدوا إلى تخريب السوق الميلادي الذي يقيمه كرم في ساحة ساسين. وقد بدا الخلاف واضحاً ليل السبت عندما وقع إشكال بين شبان من طريق الجديدة كانوا يحتفلون بفوز المغرب على البرتغال في بطولة العالم لكرة القدم وبين شبان من الأشرفية. إذ اقتصر التصدي لـ«الغزوة» على «جماعة الابن» فيما امتنع عناصر «جماعة الأب» عن المشاركة في الإشكال.

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الأنباء

فريق سياسي يخوض مجدداً محطة سياسية داهمة منقسماً على نفسه وسط أكثر من رأي.

مواقف دولية مستجدة تعود وتربط قطاعاً حيوياً بالاجراءات الأكبر المطلوبة من لبنان، ما يوحي بأن الوعود الداخلية التي سبق وقُطعت ذهبت مع الريح.