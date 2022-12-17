أسرار الصحف 17-12-2022

النهار



- يرجح اكثر من مصدر دبلوماسي عدم تأخر انتخاب رئيس جديد للجمهورية لاكثر من نهاية شباط المقبل من دون اعلان المعطيات التي تبنى عليها التنبؤات.



- طرح قبل يومين في ندوة عن الصحة موضوع البطاقة الصحية الموعودة والتي اشار وزير الصحة قبل اربعة اعوام الى قرب إنجازها.



- بعدما طرح موضوع فتح ملف جمعيات اهلية اهدرت الاموال المخصصة لاعادة اعمار بيروت، طلب مسؤول حزبي من مناصريه عدم الخوض في هذا الموضوع وعدم اثارته اعلاميا لعدم اثارة منظمات المجتمع المدني التي باتت تملك حسابات تواصل اجتماعي ناشطة جدا.

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- تلقى رئيس دولة أوروبية ضمانات من دولة كبرى صديقة، تتعلق بالمساعدة على التخفيف من حدة أزمة المحروقات على بلاده.- تُشدّد القيادات الرفيعة في "الثنائي" على أن لا شيء يتقدم على الوحدة السياسية والوزارية للطرفين.- فوجئت شركات السياحة بحجم الحجوزات للبنانيين في دول قريبة لقضاء الأعياد هناك.- يقول متابعون إنّ لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان برئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي هو خرق بالشكل لا المضمون، لكن الأخير سيستثمره في السوق اللبناني على طريقة "بيع السمك بالبحر".- يردد مصدر مطّلع على قانون الشراء العام أنّ هيئة الشراء بصدد التحضير لـ"حفلة" كبيرة مطلع السنة الجديدة، تكشف فيها بالأسماء والأرقام الإدارات الملتزمة، كما المتخلّفة ومطالبة ديوان المحاسبة بإصدار عقوبات بحقّها.- سحب مرجع أمني يده من ملف حساس معني باستيراد الطاقة من إحدى الدول العربية، معلّلاً السبب بعدم تسجيل أي إنتكاسة جديدة.- لوحظ استبعاد الإعلام عن تغطية الاجتماع الوزاري التشاوري في السراي لتفادي الإحراج على ما يبدو أو لكي لا يحصل أي تصريح "يحرق الطبخة".- تصاعد مستمر وشبه يومي للدولار في السوق السوداء ودائماً من دون أي مبرر مالي.