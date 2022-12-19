اسرار الصحف 19-12-2022

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لوحظت في الآونة الأخيرة سلسلة جولات لمسؤولين فلسطينيين من معظم الفصائل على بعض المرجعيات السياسية والحزبية، ونُقل أن مخاوف أثارها هؤلاء المسؤولون حول الوضع الاجتماعي المخيف في المخيمات.عُلم أن مستودعات كبيرة لسلع غذائية وأدوية تأتي من بعض الدول الإقليمية تُوزع "على المكشوف" في منطقة خاضعة لقوى الأمر الواقع من دون حسيب أو رقيب.سجل اخيرا توزيع كميات من المازوت من "حزب الله" على بعض المؤسسات الرسمية من دون قرار قبول هبة يصدر عن مجلس الوزراء.*************دبلوماسي غربي سابق أكد لِمَن زارهم أخيراً أنّ إدارته لم تقترح بعد أي مرشح وهي تكتفي بالمراقبة والمتابعة.لم تظهر بعد مفاعيل زيارة خاطفة قام بها مسؤول غير سياسي كبير الى دولة قريبة بانتظار ما يمكن أن يشهده مؤتمر سيُعقد قريباً.سفير دولة إقليمية قال إنه يثق بخيارات حلفائه في الإستحقاق الرئاسي وإن ما يهمّ بلاده ألاّ يكون الآتي إلى بعبدا معادياً لها.*************رفض خبير مالي يعمل في الخارج تقديم إستقالته من المؤسسة المالية الدولية التي يعمل فيها قبل التأكد من التوافق على إنتخابه رئيساً للجمهورية بأكثرية وازنة!تبين أن رحلات رئيس تكتل نيابي إلى الدوحة ليست لحضور مباريات المونديال وحسب، بل لمتابعة إتصالات ومساعي المسؤولين القطريين مع الإدارة الأميركية لرفع العقوبات عنه!يردد رئيس حزب مخضرم أن تعدد اللقاءات في الفترة الأخيرة بين مرجع حكومي ومسؤول غير مدني تجاوزت الموضوعات الأمنية إلى "ملفات سياسية حسّاسة"!*************أبلغ سفير دولة فاعلة مرجعاً روحياً أنّ بلاده قطعت شوطاً مهماً في إخراج الاستحقاق الرئاسي من دائرة المراوحة لكن يبقى عامل الوقت أساسيّاً لإنضاج الطبخة.يتردد أن شركة "طيران الشرق الأوسط"، لم تبدِ أي اهتمام أو تجاوب رغم المراسلات التي وجّهتها هيئة الشراء العام لمطالبتها بالإلتزام بمقتضيات القانون.كشف تقرير ديبلوماسي أن إيران سحبت مجموعات من الحرس الثوري من سوريا والعراق ونشرتها في المناطق الأكثر توتراً في المدن والمناطق الإيرانية.*************قال مرجع نيابي إن البيانات الدولية والإقليمية حول الاستحقاق الرئاسي ومنها بيان أميركي أخير والتي لا تزال أسيرة خطابات الاصطفافات السابقة وتصرّح أو تلمّح للعداء لـ حزب الله تؤكد أن زمن المبادرات الجادة لم يحِن بعد، لأن ربط الانتخاب برئيس يواجه الحزب يعني تغطية الفراغ.قال مرجع أمني إن توصيف التحقيق الأممي واللبناني لما جرى في العاقبية إنه حادث وإن اتهام حزب الله كفرضية في التحقيق استدعى أن لا يكون تعديل مسار آلية اليونيفيل تمّ عفوياً بل مخطط مسبقاً، وأن حزب الله على علم بالقرار، والأمران خطيران ومستبعدان وفي غير صالح اليونيفيل.*************جهات إعلامية بين حادثتين، الأولى حصلت في بيروت والثانية في منطقة جنوبية، واعتبرت أن فيهما رسالة واحدة.يواصل فريق سياسي ضخ أخبار تشهير مغلوطة، تتداولها مواقع إعلامية محسوبة عليه ضد شخصية سياسية لا تعبأ إطلاقاً لكل محاولات التشويه.