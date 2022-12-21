أسرار الصحف 21-12-2022

ماذا جاء في أسرار الصحف الصادرة اليوم 21-12-2022؟

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LBCI News Lebanon

النهار





- استرعت الانتباه مشاركة وزير سابق الى جانب سفير دولة كبرى بلقاء جمعهما مع مرشح رئاسي بارز، ما حمل أكثر من دلالة في هذه المرحلة بالذات



- عُلم أن أسماء بعض الديبلوماسيين الذين سيُعتمدون في لبنان بعد تقاعد أسلافهم، باتوا بحكم المعروفين، وهم يتابعون الملف اللبناني على نحو دقيق

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اللواء - أثارت الحملات التي تقودها قاضية معروفة ضد مرجعية سياسية، ومن بعض الإعلام، تساؤلات حول أهدافها في هذا التوقيت بالذات- استرعت الانتباه مشاركة وزير سابق الى جانب سفير دولة كبرى بلقاء جمعهما مع مرشح رئاسي بارز، ما حمل أكثر من دلالة في هذه المرحلة بالذات- عُلم أن أسماء بعض الديبلوماسيين الذين سيُعتمدون في لبنان بعد تقاعد أسلافهم، باتوا بحكم المعروفين، وهم يتابعون الملف اللبناني على نحو دقيق

- تتحدث مصادر دبلوماسية عن آليات جديدة للتحالفات في جلسات الرئيس مع بداية النصف الثاني من ك2 المقبل.



-يشعر لبنانيون، أخذتهم مباريات المونديال بالملل والضجر، في ظل التأزمات المعيشية والحياتية المتراكمة.



- لماذا ترك مصرف لبنان على نحو خطير عملية تسعير الدولار، حتى في السوق السوداء، للصيارفة المضاربين عشية الاعياد المجيدة؟





نداء الوطنى



- تسود في بعض الأوساط أسئلة عن مرحلة ما بعد إحدى المرجعيات الروحيــة التي قد تلجأ الى التنحــي عن مهامها بسبب الوضع الصحي، حيث بدأ الهمس بحثا عن هوية من سيخلفها.



- عكست انتخابات الإفتاء الأخيرة في كل مــن طرابلس وعكار ضياعا وانقســاما على مســتوى القيــادة في تيــار »المستقبل«، وأظهرت بوضوح أن القيــادات المســتقبلية منقسمة بين »الأحمدين« مع أرجحية لفريق أحمد هاشمية على فريق أحمد الحريري.



- حتــى الآن، لا يــزال الغموض ســيّد املوقف بشأن مصير رئيس الأركان في الجيش اللواء أمين العرم الذي يُحال إلى التقاعد يــوم 24 الجاري ولا قرار بعد بشأن التمديد له.





البناء



- قال خبير مالي إن ضخّ مصرف لبنان قرابة خمسة آلاف مليار ليرة في الأسواق استباقاً لموسم الأعياد تسبّب بالضغط على الدولار ورفع سعره رغم تدفقات بدأت وتتواصل حتى نهاية العام ورفضت اعتبار السبب حاجات تمويل الاستيراد بل منع انخفاض سعر الصرف.



- قالت مصادر عمانية إن المفاوضات غير المباشرة السعودية – اليمنية تحقق المزيد من التقدّم وإن زيارة ثانية متوقعة مطلع العام لوفد سعودي أمني رفيع إلى صنعاء ستفتح طريق المفاوضات المباشرة حول الهدنة وإطار الحل السياسي





الجمهورية



- اعتبر أحد الوزراء أن محاولة لبننة الاستحقاق الرئاسي سقطت مع انتهاء العام من دون التمكن من انتخاب الرئيس.



- قال أحد السياسيين ان الجو السياسي المعطل جعله ينصرف الى قراءة الشعر والأدب ففيه إفادة وتغذية للنفس والعقل، بدل تضييع الوقت في التهريج القائم حول الملف الرئاسي.



- نقل عن أحد المراجع قوله، إن المطالبين بالمراسيم الجوالة هم أنفسهم أبلغوني في وقت سابق رفضهم لهذا الأمر وعدم جوازه دستوريا”





الأخبار



- وقّع قائد الجيش العماد جوزف عون أمس اقتراحاً يقضي بتأجيل تسريح رئيس الأركان اللواء أمين العرم والمفتش العام في المجلس العسكري اللواء ميلاد إسحاق، ورفعه إلى وزير الدفاع موريس سليم. ومن غير المعلوم ما إذا كان وزير الدفاع سيوقع الاقتراح الذي يعدّ الفرصة الأخيرة لتفادي شغور في المجلس العسكري في الساعات المقبلة. إذ يُحال العرم على التقاعد في 23 كانون الأول، وإسحاق في 24 كانون الأول. والمرجح أن يكون تأجيل التسريح بين ستة أشهر وسنة تبعاً لاقتراح القائد. يذكر أن المدير العام للإدارة اللواء مالك شمص يحال بدوره على التقاعد في آخر شباط 2023.



- شارك ضباط لبنانيون متقاعدون وآخرون منقطعون عن الخدمة وفق طلبات استيداع في تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها دولة قطر. وعُلم أن غالبية هؤلاء خدموا في المركز العالي للرياضة التابع للجيش اللبناني.



- اتجه مجلس قيادة جهاز أمن الدولة إلى إجراء مناقلات على صعيد رؤساء المراكز الإقليمية على كافة الأراضي اللبنانية.



- خلافاً لغيرها من القوى المسيحية، بدأت القوات اللبنانية التحضير للانتخابات البلدية على اعتبار أنها ستجرى في موعدها في أيار المقبل. وعُلم أن هناك قراراً قواتياً حاسماً بتجاوز المشاركة الجزئية كما في الاستحقاقات السابقة لمصلحة تشكيل لوائح مباشرة هذه المرة ومحاولة الفوز بأكبر عدد ممكن من رئاسة المجالس البلدية، خصوصاً في جبل لبنان حيث لا يزال التشكيك كبيراً في الحجم التمثيلي للقوات





الأنباء



- تصريح مرجعية رسمية سابقة، في مناسبة حزبية، جاء منفصماً عن الواقع ومحاولة لتبرئة نفسها من مسؤولية تتحمل جزءا كبيرا منها في كل الأزمات التي عدّدتها.



- منصة مالية رسمية تعود الى الارتفاع بعد استقرار نسبي ما يؤشر الى استمرار تحليق السوق السوداء.