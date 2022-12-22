أسرار الصحف 22-12-2022

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يُنقل أن مشاهدة اللبنانيين للمونديال في قطر كانت بنسبة عالية ومن عائلات بكاملها، ومعظمهم كانوا يقطنون عند اقارب واصدقاء.تسود حالة من الارباك في كيفية التعامل مع القروض السكنية في عدد من المصارف التي ترفض سداد المقترض ما يتوجب عليه في انتظار اعتماد تسعيرة جديدة للدولار الرسمي.يتجنب نواب تكتل بارز إطلاق مواقف لعدم وضوح صورة المرحلة والاستحقاق الرئاسي تحديداً، وذلك بتوجيهات وتمنيات من مرجعيتهم السياسية.رغم شطب 70 في المئة من مناصريه عن لوائح شطب في قطاع حزبي استطاع أحد المرشحين خرق لائحة رئيس الحزب بـ5 مندوبين من أصل 11 يحقّ لهم المشاركة في المؤتمر العام والتصويت فيه.أكد مسؤول حزبي كبير لسفير دولة كبرى أنه من العبث افتراض أننا سنوافق على رئيس للجمهورية رغماً عنّا.وَرد تقرير من دولة عربية الى أحد المسؤولين يتضمن نفياً لمسؤول كبير في تلك الدولة يُحكى عن تزكيتها لأحد المرشحين لرئاسة الجمهورية.انقطعت بالكامل المعلومات عن نشاط دبلوماسي أميركي وصل إلى بيروت، واكتفى بنشاطات في سفارة بلاده، ثم غادر.طُويت أكثر من دعوى قضائية ضد «قاضية متمردة»، ولم يتضح ما سترسو عليه الأمور في السنة المقبلة..فتحت مصارف نافذة حسابات جديدة، وألغت حسابات قائمة، من دون أية قدرة على استخدامها، فهي تحولت إلى وضع يشبه «الودائع المختفية في المصارف».لا يتردد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في التأكيد أمام زواره أنّ أهم الأسباب التي تدفع رئيس «التيار الوطنيّ الحرّ» جبران باسيل لرفض ترشيح قائد الجيش جوزاف عون لرئاسة الجمهورية، هي الخشية من تكوين حيثية شعبية تقضم من طبق «التيار».يبدو أن البيوعات العقارية في منطقة الأشرفية، عادت إلى ما كانت عليه قبل القرار بوقفها إثر انفجار المرفأ. عمليات البيع يتم تسجيلها عند الكتّاب العدل، ما يمنع معرفتها وإحصاءها. وكان اتُخِذ قرار بوقف عمليات البيع التي حاول أفراد وشركات اجراءها، مستفيدين من الأوضاع المتدهورة، وإغراء أصحاب العقارات بالفريش دولار.لا يتردد أحد المسؤولين في تيار بارز ممن اشتغلوا «بيزنس» خلال الفترة الماضية وعلى مستوى كبير وفي أكثر من مجال، في القول إنه يستعد للتفرّغ لأعماله الخاصة ليهمل الشأن الحزبي.قال مرجع دبلوماسي إقليمي إن قمة عمان كانت لزوم ما لا يلزم وإن العراق الذي عُقدت لأجله لم يستفِد منها شيئاً وإن تحويلها الى منصة حوار إيراني سعودي أو إيراني أوروبي قد أصيب بالفشل ولم يبق منها سوى عمل استعراضي لتظهير رعاية فرنسية لعقد قمة تضمّ رؤساء وقادة من المنطقة.أكد مصدر سياسي أن البحث عن فرص داخلية وخارجية لتجاوز الاستعصاء الرئاسي مغلق ما لم تحدث تغييرات حاسمة في الخارج أو الداخل، خصوصاً لجهة المقاربة الأميركية للمنطقة والعودة إلى التسويات او انهيار مالي كبير يفرض تبديلاً في الاصطفافات والخيارات.ينوي حزب الكتائب، بين العيدين، القيام بمبادرة نحو «قوى المعارضة»، وخصوصاً القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي، تطرح إكمال معركة انتخابات الرئاسة بمرشح جديد يكون إما النائب السابق صلاح حنين أو النائب الحالي نعمة افرام، باعتبار أن ترشيح النائب ميشال معوض أثبت فشله بعدما ثبت عدد أصواته تحت الأربعين، فيما يمكن لكل من حنين أو افرام اجتذاب أصوات نواب من «التغييريين» ومن كتل أخرى ككتلة نواب عكّار. علماً أن الصيفي يحفظ لافرام مساعدته في إنجاح النائب سليم الصايغ، فيما يأخذ على معوض «خطف» النائب أديب عبد المسيح الذي كان يريده أن يكون ضمن كتلة نواب الكتائب.يسود الاستياء من القوات اللبنانية بيت الكتائب في الصيفي، إذ يعتبر الكتائبيون أن معراب، ببيانها العالي اللهجة في رفض دعوة الرئيس نبيه بري إلى الحوار، جرّتهم إلى اتخاذ قرار مشابه بعدما كانوا ينوون تلبيتها. وتقول أوساط الصيفي إن بيان القوات لم يكن موجّهاً ضد عين التينة بقدر ما كان موجهاً ضد حزب الكتائب لإحراجه وجعله يلتحق بالموقف القواتي. وتؤكد مداولات البيت المركزي للكتائب أن الحزب سيلبي أي دعوة مقبلة إلى الحوار، ولن يرضى مجدداً أن يلعب دور المقطورة لقاطرة سمير جعجع.يعقد النائب السابق ياسين جابر والنائب علي حسن خليل اجتماعات دورية مع حاكم مصرف لبنان في سياق المناقشات حول السياسات المالية النقدية المقبلة ربطاً بقرار الرئيس نبيه بري تسمية جابر وزيراً للمالية في أول حكومة جديدة تُشكّل بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية.لم تصدر نتائج الامتحانات التي أجراها جهاز أمن الدولة لقبول 20 ضابط صف موزّعين وفق الطوائف. وتبيّن أن الخلاف على المحاصصة كان وراء صدور مذكرة بوقف العمل بنتائج الدورة، بعد ضغوط مارسها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ليكون كل الناجحين السنة من حصته، وأخرى مارسها النائب جبران باسيل ليكون الضباط المسيحيون من حصته.لا يزال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يمتنع عن إرسال مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي إلى مجلس النواب، رغم وعوده بالطلب من نواب يمون عليهم تقديم المشروع على شكل اقتراح قانون. وبدأ عدد من النواب المحسوبين على المصارف حملة ضغط لإحالة المشروع إلى لجنة المال والموازنة ثم لجنة الإدارة والعدل، بهدف تأجيل إقراره أطول مدة ممكنة.رصدت تقارير أمنية وجود أسلحة فردية تباع في لبنان من نوعية الأسلحة (خصوصاً القنّاصات) التي يرسلها حلف الـ«ناتو» كمساعدات عسكرية إلى أوكرانيا. ويرجّح أن جزءاً من هذه المساعدات يقع في أيدي عصابات أوكرانية تعمل على تهريب كميات منه إلى تركيا لبيعه في السوق السوداء في الدول المجاورة. ومن تركيا، يذهب الجزء الأكبر من هذه الأسلحة للبيع في السوق العراقية، وجزء آخر يصل إلى أيدي المسلحين في المناطق السورية الواقعة خارج سيطرة الجيش، ومنها تدخل كميات من الأسلحة الفردية إلى لبنان.عودة الحديث عن التهريب الى الواجهة ودائماً من دون أي تحرك أو اتخاذ اجراءات.حراك خارجي تجاه لبنان في الأيام المقبلة، الا أن المهمات ستكون استطلاعية.