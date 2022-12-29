اسرار الصحف 29-12-2022

الإعلان

يتناقل الناشطون عبر وسائل التواصل رسالة من طفل في زوق مكايل الى بابا نويل يدعوه الى توفير الطعام لعائلته لتجنيب والدته البكاء، وقد شنّ الناشطون هجوما على الكنيسة التي لم تنظر لحال الصبي، لكن احدا لم يتمكن من ارشاد الراغبين بالتبرع الى عنوان الصبي او اسمه الكامل.لوحظ أن موقف نواب تكتل نيابي وسطي، كان موحّداً لعدم التدخّل من قريب أو من بعيد، أو إعطاء أي معلومات عن لقاء سياسي عُقِد أخيراً.تؤكد بعض الجهات السياسية أن معلومات أحد قادة الأجهزة الأمنية عن اضطرابات أمنية، تؤكدها بعض الأحداث المتنقلّة في المناطق من حيث توقيتها وأهدافها.تبيّن أنّ لقاء حصل بين قطبين بارزين بوساطة أحد المراجع السياسية اقتصر الكلام خلاله على المجاملات والعموميات من دون الغوص في التفاصيل لكنه أدى الى انكسار الجليد على أمل لقاءات أخرى.خلافاً لإعلانها وجوب الإسراع في إنجاز استحقاق حسّاس تتمسك جهة فاعلة بخياراتها في شأنه مهما طال الوقت.قابلت جهات سياسية باستغراب موقف عاصمة كبرى يُراعي وجوب التفاهم بينها وبين حزب كبير.لم تتضح بعد الجهات الدولية والاقليمية التي تقف وراء التحركات المحلية، ذات الصلة بالإعداد لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية.يترقب مطلعون زيارة وفد من كتلة نيابية حليفة لمرجع سابق أو مرجعين، على أقل تقدير للتهنئة بالأعياد.استثني العسكريون المتقاعدون من نظام صيرفة الجديدة 38 ألف ليرة لبنانية لكل دولار، فيما باقي موظفي القطاع العام، من متقاعدين وغيرهم احتسبت سحوباتهم بالدولار على السعر الجديد!يتردد أنّ معظم القضاة سيعودون عن اعتكافهم مطلع العام المقبل خصوصاً وأنّ قيمة رواتبهم الجديدة صارت مقبولة نسبياً مقارنة ببقية الموظفين.تقول مصادر اطّلعت على مضمون اللقاء-العشاء الذي جمع جبران باسيل بسليمان فرنجية، إنّ الأول حاول تقديم عرضٍ للثاني، باعتبار أن حظوظه شبه معدومة، يقضي بأن يتوافقا على اسمٍ يختارانه معاً، في ما يبدو أنّ عرض باسيل يهدف إلى قطع الطريق على وصول قائد الجيش جوزاف عون إلى قصر بعبدا.تفيد المعلومات أنّ بعضاً من المدراء العامين وكبار الموظفين المسيحيين، راح يبحث عن غطاء سياسي جديد، لا سيما وأنّ بعضهم محسوبون على العهد العوني، ويتحججون بالاستهداف السياسي.قال مصدر نيابي لقد بدأت ترجمة نتائج لقاءات النائب جبران باسيل والرئيس نجيب ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط بتوقيع وزير الدفاع موريس سليم مرسوم المساعدات الاجتماعية للعسكريين، كما اعتمدها ميقاتي وسيليها توقيع سليم قرار تأجيل تسريح أعضاء المجلس العسكري.لاحظ مصدر دبلوماسي أن لقاء موسكو السوري التركي الروسي لم يتم وفقاً للتسلسل الذي اقترحه الرئيس التركي فجرى ضم اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء الأركان ورؤساء المخابرات ولم يستبعد أن تكون الخطوة التالية قمة رئاسية ثلاثية يحضرها وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء الأركان والمخابرات.موقف مسوؤل خارجي كان غير مسؤول في تعميم تحميله لمسؤولية الفشل في إتمام استحقاق داهم دون تمييز بين المعرقلين والجاهدين لإتمامه.مرجعية غير سياسية لا تزال على موقفها الرافض للحوار دون أن تقدم اي اقتراح بديل.