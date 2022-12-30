أسرار الصحف 30-12-2022

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- عُلم أن مستشارين لمرشحين للرئاسة يعقدون لقاءات بعيداً عن الأضواء، في الداخل والخارج، للتشاور و"جسّ النبض".- عاد شبان لبنانيون كثر الى لبنان بعدما غادروا إلى أوروبا، للتفتيش عن فرص عمل، ومنهم للدراسة، وذلك على خلفية الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الدول الأوروبية.- يتردّد في مجالس حزب فاعل أنّ قيادته لم تيأس بعد مِن حمل رئيس تيار حليف على السير بمرشحه إلى الرئاسة.- مرجع سابق قرّر التفرّغ بعد الأعياد لترتيب الأوضاع الداخلية لتيار سياسي كبير طاوَلته تصدّعات كثيرة في الفترة الماضية.- إستغربت الأوساط الشعبية كيف أن سعر صفيحة البنزين إنخفض 138 ألف ليرة وعاد ليرتفع في اليوم التالي ما دَلّ الى وجود فلتان وتلاعب مُتماد في أسعار هذه َالمادة.- يرتاب مواطنون من سماح مسؤول نقدي كبير لحملة المليارات والملايين بالتوجه الى بعض المصارف لاستبدالها بالدولارات، وتمنع توجيهاته بالتنسيق مع مصارف أخرى «بحبس» أموال ومساعدات تصل الى حسابات مواطنين دون التمكن من التصرّف بها؟!- لا يخفي وزير مقرَّب ان الكيمياء بين المعنيين من رسميين وماليين مع وزير خدماتي، تعيق أي إنجاز، بالاضافة الى الأداء المرتبك في وزارته..- لم يسمع زوار اوروبيون اجوبة قاطعة إزاء الحادث الذي تعرض له جنود من الوحدة الايرلندية.. بانتظار استكمال التحقيقات..- عبّر نائب تغييري عن استيائه من وضع البلد قائلاً إنّ تنفيذ قرار هجرته خارج البلد برفقة عائلته صار قريباً.- يردد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ من أسباب معارضته المراسيم الجوالة رفضه أن تكون قراراته تحت رحمة وزير على خلاف قوي معه.- جرت محاولات من دولة اقليمية لجمع أجنحة حزب حليف يعاني من التشققات، لكن عوامل حزبية داخلية عطّلت المبادرة.- قال دبلوماسي أوروبي في بيروت إن أهمّ ما تعلمه من تجربته في لبنان هو أن النظام السياسيّ قائم على قدرة التعطيل تحت عنوان الشراكة وهو يشبه نظام مجلس الأمن، حيث الطوائف الكبرى دول عظمى تملك «سلاحاً نووياً» يمنحها حق الفيتو.- قالت قيادات في تشكيلات المعارضة السورية إنها تبلّغت رفضاً من عواصم دول الخليج التي كانت لها فيها مقار سابقا بما فيها قطر لطلبات نقل مقارها من تركيا وإن بعض التشكيلات حاولت بحث الانتقال مع عواصم أوروبية تعادي دمشق وفشلت.- عبثاً تحاول القوات اللبنانية محاصرة حركة النائب وليم طوق في قضاء بشري، عبر اتصالات معاتبة ودية لمن يفتحون له أبواباً كانت مغلقة منذ سنوات، في ظل طريقة عمل منهجية هادئة وغير صدامية يعتمدها طوق في ما يُعرف بـ«معقل» القوات اللبنانية.- نجحت القوات اللبنانية، مستفيدة من الغطاء السعودي، في استقطاب غالبية رجال أعمال سنة ممن كانوا يدورون في الفلك الحريري منذ عقود، وشكّل بعضهم رافعة مالية كبيرة للنائب أشرف ريفي الذي بات اليوم من دون مموّلين بعيداً من معراب.- يحرص النائب وليد البعريني على إبقاء خطوط اتصال قائمة مع نواب التيار الوطني الحر العكاريين رغم هجومه الدائم على رئيس التيار النائب جبران باسيل.- وجّه النائب السابق محمد الصفدي انتقادات قاسية إلى الثغرات التي تعتري اتفاق الطائف في كلمته أمس بمناسبة توقيع كتاب للشاعر سابا زريق في مركز الصفدي الثقافي.- خطاب سياسي يشهده البلد لا يشبه طبيعة المرحلة التي يمر فيها لبنان والتي تستدعي بناء جسور لا قطع شعرة معاوية.- غياب الالية الواضحة عن تطبيق قرار اتخذ مؤخراً ما يؤشر الى فوضى في اكثر من قطاع.