أسرار الصحف 04-01-2023

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- علم أنّ 40% من المصارف لم تسدّد بدلات الاشتراك والعضوية في جمعية المصارف عن سنة 2022. علمًا أنّ رسوم الاشتراك هي المصدر الوحيد لتمويل الجمعية.- لوحظ أنّ زيارة نائب شوفي بارز على رأس وفد حزبي كبير وبتوجيهات من رئيسه الى بلدة شهدت بعض الإشكالات، شكلت حالة اطمئنان لأبناء البلدة وقطع الطريق على أي مزايدات شعبوية وسياسية.- تنقل أكثر من جهة سياسية أنّ إعادة افتتاح أحد الفنادق الكبيرة في بيروت تحمل أكثر من دلالة سياسية واقتصادية على خلفية مالك هذا الفندق، الى مؤشرات إيجابية بإعادة افتتاحه.- نَبّه سياسي مخضرم من مغبّة الاستمرار في ما سَمّاه المنحى الإنتحاري الذي يسلكه السياسيون المسيحيون جرّاء خلافاتهم وأحقادهم.- مرجع روحي كبير لم يُخفِ ارتياحه من الأجواء التي رافقت زيارة وفد حزبي له وتقرر في ضوء ذلك تكثيف التواصل.- لم يتردّد أحد المسؤولين عن التعبير عن رغبته بالتخلّي عن مسؤولياته إن بقي الأداء على ما هو عليه في مؤسسة كبرى.- يؤكد خبير نفطي أنّ مجموع المبالغ المدفوعة لبواخر الفيول والمازوت بسبب تأخير عمليات التفريغ تُقدّر بأكثر من خمسين مليون دولار في السنوات العشر الأخيرة!- لم يُحرّك وزير الأشغال ساكنًا لمعالجة شكاوى شركات الطيران الأجنبية من كثافة الطيور في محيط مدرجات مطار بيروت، والتي تهدّد سلامة الطيران بسبب احتمالات دخولها في محركات الطائرات!- يدرس أصحاب المصانع في أكثر من منطقة صناعية إمكانية إنشاء محطات مشتركة على الطاقة الشمسية بعد زيادة تعرفة الكهرباء وارتفاع كلفة المازوت للمولدات!- اعتبرت مصادر مراقبة أنّ وزير الطاقة وليد فياض ارتكب خطأً قاتلاً بوضع تواريخ لتسليم الفيول، غير منطقية عند توقيع العقد مع شركة "فيتول" ولهذا يتحمّل مسؤولية الضرر اللاحق بالمال العام من خلال تكبّد التعويضات للشركة.- تقول مصادر متابعة لمزايدة الخدمات البريدية إنّه على مجلس شورى الدولة أن يصدر حكمه في قضية شركة "ليبان بوست" قبل موعد إجراء المزايدة في 24 الحالي سلباً أو إيجاباً وإنّ أيّ مماطلة بالملف إلى ما بعد تاريخ المزايدة ستكون واضحة المدلول أمام الرأي العام اللبناني.- علَّقت مصادر نيابية على خطوة «التيار الوطني الحر» تقديم طعن بمقررات مجلس الوزراء، بأنها خطوة استعراضية باعتبار أن القرارات بمعظمها دخلت حيِّز التنفيذ لجهة صرف الأموال للأدوية المستعصية ولمستحقات المستشفيات. وسألت هذه المصادر: كيف سيستردّون الأدوية؟- علّق مرجع سياسي على ترشيح معاون وزير الخارجية الأميركية السابق ديفيد شنكر لقائد الجيش لرئاسة الجمهورية متوقعًا دعمه من حزب الله، لأنه يغطي الحزب أمنياً مستدلاً على ذلك باتهامه الحزب بقتل عنصر اليونيفيل واتهام الجيش بالتسهيل والتلاعب بالتحقيق. فقال المرجع هل هذا دعم أم قطع طريق؟- قال مصدر سياسي إن السيد نصر الله سجل تفوّقاً مرتين على الخصوم والحلفاء، واحدة بالدعوة لعدم ربط الانتخابات الرئاسية بالتفاوض النووي بالتذكير بتجربة الترسيم ونصيحته يومها، والثانية باستعادة كلامه عن "لا نريد رئيساً يحمي المقاومة" وقد تورّط خصوم وحلفاء بمناقشة الحزب على فرضيّة معكوسة.- زحمة مبادرات سياسية على خط استحقاق داهم وكلها تحت عنوان الخطة "ب".- اشاعات أمنية تطال أكثر من منطقة تجري شيطنتها في سياق غير بريء في هكذا مرحلة دقيقة.