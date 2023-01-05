أسرار الصحف 5-1-2022

ماذا جاء في أسرار الصحف؟

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LBCI News Lebanon

النهار



- أعلنت جمعية المصارف في بيان ما يأتي: "تعقيباً على الأرقام المغلوطة التي تم تسريبها لصحيفة النهار ضمن فقرة أسرار الالهة عن إشتراكات أعضاء جمعية المصارف غير المدفوعة عن سنة 2022، نوضح أن هذه النسبة حتى اليوم هي تحديداً 12.4% فقط ومن المتوقع أن تنخفض بقوة بعد إنهاء آخر التسويات المتعلقة بأرقام العام 2022".

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- علم أن اتصالات رفيعة المستوى جرت مع قيادة الجيش، على خلفية عودة الصراع بين عشائر العرب و"حزب الله"، وذلك تجنّبا للأسوأ.



- تبدي جهات سياسية ونيابية من خلال اطلاعها على الأجواء التربوية، هواجس حقيقية من تعطيل العام الدراسي، الذي يعتبر الأصعب، وهذا لم يحصل حتى في زمن الحروب التي عصفت بالبلد.



- لم تبد الوزارات المعنية اهتماما كافيا لتكرار اصابات طيارات بالرصاص الطائش في مطار بيروت اذ رغم الخطر والسمعة السيئة فإن كلفة اصلاح طائرة واحدة ‏جراء اصابتها برصاصة تفوق المليون ونصف مليون دولار، كون الامر لا يقتصر على ‏‏"ترقيعة" انما يستوجب ارسال فريق مهندسين من الشركة الأم للاشراف على عملية ‏اصلاحها خشية حصول اعطال لاحقا.





الجمهورية



- كشف قريبون من مرجع روحي أنّ البعض طلب منه أخيراً تخفيف نبرة مواقفه لكنه لم يتجاوب انسجاماً مع اقتناعاته المبدئية.



- قال قطب سياسي إنّ اللقاء الذي جمعه بشخصية سياسية محاطة بخصومات واسعة كان أشبه بـ"أكل الترمس" لا يُسمن ولا يغني عن جوع.



- أكّد أحد المسؤولين أنّ سفير دولة كبرى كاد ان يُقسم أمامه بأنّ بلاده لن تقدم على أي مبادرة تجاه لبنان، وانّ الحديث عن مثل هذه المبادرة روّجه لبنانيون. - أعلنت جمعية المصارف في بيان ما يأتي: "تعقيباً على الأرقام المغلوطة التي تم تسريبها لصحيفة النهار ضمن فقرة أسرار الالهة عن إشتراكات أعضاء جمعية المصارف غير المدفوعة عن سنة 2022، نوضح أن هذه النسبة حتى اليوم هي تحديداً 12.4% فقط ومن المتوقع أن تنخفض بقوة بعد إنهاء آخر التسويات المتعلقة بأرقام العام 2022".- علم أن اتصالات رفيعة المستوى جرت مع قيادة الجيش، على خلفية عودة الصراع بين عشائر العرب و"حزب الله"، وذلك تجنّبا للأسوأ.- تبدي جهات سياسية ونيابية من خلال اطلاعها على الأجواء التربوية، هواجس حقيقية من تعطيل العام الدراسي، الذي يعتبر الأصعب، وهذا لم يحصل حتى في زمن الحروب التي عصفت بالبلد.- لم تبد الوزارات المعنية اهتماما كافيا لتكرار اصابات طيارات بالرصاص الطائش في مطار بيروت اذ رغم الخطر والسمعة السيئة فإن كلفة اصلاح طائرة واحدة ‏جراء اصابتها برصاصة تفوق المليون ونصف مليون دولار، كون الامر لا يقتصر على ‏‏"ترقيعة" انما يستوجب ارسال فريق مهندسين من الشركة الأم للاشراف على عملية ‏اصلاحها خشية حصول اعطال لاحقا.- كشف قريبون من مرجع روحي أنّ البعض طلب منه أخيراً تخفيف نبرة مواقفه لكنه لم يتجاوب انسجاماً مع اقتناعاته المبدئية.- قال قطب سياسي إنّ اللقاء الذي جمعه بشخصية سياسية محاطة بخصومات واسعة كان أشبه بـ"أكل الترمس" لا يُسمن ولا يغني عن جوع.- أكّد أحد المسؤولين أنّ سفير دولة كبرى كاد ان يُقسم أمامه بأنّ بلاده لن تقدم على أي مبادرة تجاه لبنان، وانّ الحديث عن مثل هذه المبادرة روّجه لبنانيون.

اللواء



- يُحيط غموض بمصير الوعود التي أُعطيت من الخارج لمسؤولين في ما خصَّ تحسين التغذية بالتيار الكهربائي، وما لبثت أن تبخرت!



- تعرض وزير ناشط لوعكة صحية، أبعدته عن النشاط العلني، مع حرصه على المتابعة بالتفصيل، لا سيما القضايا الحياتية والمعيشية للمواطن.



- باتت خدمات "صيرفة" موزعة بين المركزي والمصارف وجهات خارجية، من دون تحقيق أي منافع للمواطن، الذي يُستخدم كوسيلة لخدمة هذه الأغراض.





نداء الوطن



- توقّع مصدر متابع أن يتم فتح ملف التنظيم المدني بالتزامن مع التحقيقات في النافعة والدوائر العقارية.



- يعمد جهاز أمني بإيعاز من رئيسه إلى توزيع سيارات عسكرية على قضاة ومدراء عامين محسوبين على العهد السابق، كما عمد إلى تخصيص بعض كبار الموظفين في رئاسة مجلس الوزراء بسيارات عسكرية.



- إنتقل مشهد النفايات المتراكمة من الأحياء الداخلية إلى الطرقات الرئيسية في عكار، وتتكدّس النفايات على الطريق العام من المحمرة - العبدة وصولاً إلى حلبا، في وقت تبدو أغلب بلديات المنطقة مشلولة، ومعظم مراكزها مقفلة بعدما ترك العديد من موظفي البلديات والشرطة مهامهم للبحث عن أعمال أخرى.





البناء



- قال مصدر دبلوماسي أوروبي إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالتموضع العسكري في سوريا وإعلان ضمّ الولايات الأوكرانية الأربع في 30 أيلول يعني تعمّد تكرار هذا التاريخ الذي يرمز إلى بدء عملية تايفون لاجتياح موسكو في الحرب العالمية الثانية واعتبار ما يجري امتداداً لها.



- قال مصدر أمني إن الذهول والدهشة لدى كبار المعلقين في القنوات الإسرائيلية من إطلالة السيد حسن نصرالله المباشرة يكشف أن الحديث عن تدهور وضعه الصحي لم يكن مجرد حملة إعلامية بل تقارير استخبارية تم تداولها كحقيقة في الغرف المغلقة. وهذا خلل كبير أخطر من مجرد الخيبة الإعلامية.



الأخبار



- أصدرت مختلف الأجهزة الأمنية تعاميم حذرت الضباط والعناصر من بيع أسلحة فردية (مسدسات) سبق أن اشتروها بأسعار مقبولة، بعدما سجلت زيادة كبيرة في بيع عناصر أحد الأجهزة لمسدساتهم.



- بدأ أحد النواب التواصل مع جهات رسمية في روسيا من بينها نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف للمساهمة في إطلاق سراح لبناني أرمني اعتقلته القوات الأذربيجانية أثناء مشاركته في معارك مقاطعة كره باخ إلى جانب القوات الأرمنية.