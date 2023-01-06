أسرار الصحف 06-01-2023

إليكم اسرار الصحف اليوم

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LBCI News Lebanon

البناء:



خفايا

سأل مرجع سياسي هل يجرؤ أي طرف في قوى 14 آذار على مقاربة الاستحقاق الرئاسي دون ضوء أخضر أميركي سعودي بعد مغامرة الرئيس سعد الحريري بالسير بالتسوية الرئاسية وما لقيه بعدها من عقاب وعزل انتهى بشطبه من المشهد السياسي، وقال: نحن عالقون حتى تقرّر الدولتان إنهما معنيتان بتسوية.

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كواليس

اقترح أحد النواب على زملائه في لجنة الشؤون الخارجية توجيه دعوة مشابهة لتلك التي وجّهتها لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي للنواب اللبنانيين تدعوهم لتحمل المسؤولية والتوقف عن التلطي وراء الممارسة الديمقراطية لتعطيل العملية الانتخابية الدستورية في انتخاب رئيس لمجلسهم.



اللواء:



همس

أبلغت سفارة دولة كبرى مراجعيها أنّ لا معطيات في ما يتصل بالاستحقاق الرئاسي قبل الربيع المقبل.



غمز

لا تزال التفاهمات الرئيسية تحكم علاقات طرفين محليين، على الرغم من التصدعات التي أصابت الثقة بينهما.



لغز

بلغت عمليات صيرفة اليومية حدًا عاليًا، تجاوز الربع مليار دولار أميركي يوميًا.



نداء الوطن:



عُلِمَ أنّ تدخلات سياسية حصلت لإعادة النظر في كيفية احتساب تسعيرة الدولار الجمركي لقطاع كبير يعتمد على الاستيراد بشكل حصري.



يبدي مسؤول سياسي بارز الاستياء من نواب طائفته بسبب عدم مسـاندته في معركته ضد فريق خصم.

خفاياسأل مرجع سياسي هل يجرؤ أي طرف في قوى 14 آذار على مقاربة الاستحقاق الرئاسي دون ضوء أخضر أميركي سعودي بعد مغامرة الرئيس سعد الحريري بالسير بالتسوية الرئاسية وما لقيه بعدها من عقاب وعزل انتهى بشطبه من المشهد السياسي، وقال: نحن عالقون حتى تقرّر الدولتان إنهما معنيتان بتسوية.كواليساقترح أحد النواب على زملائه في لجنة الشؤون الخارجية توجيه دعوة مشابهة لتلك التي وجّهتها لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي للنواب اللبنانيين تدعوهم لتحمل المسؤولية والتوقف عن التلطي وراء الممارسة الديمقراطية لتعطيل العملية الانتخابية الدستورية في انتخاب رئيس لمجلسهم.همسأبلغت سفارة دولة كبرى مراجعيها أنّ لا معطيات في ما يتصل بالاستحقاق الرئاسي قبل الربيع المقبل.غمزلا تزال التفاهمات الرئيسية تحكم علاقات طرفين محليين، على الرغم من التصدعات التي أصابت الثقة بينهما.لغزبلغت عمليات صيرفة اليومية حدًا عاليًا، تجاوز الربع مليار دولار أميركي يوميًا.عُلِمَ أنّ تدخلات سياسية حصلت لإعادة النظر في كيفية احتساب تسعيرة الدولار الجمركي لقطاع كبير يعتمد على الاستيراد بشكل حصري.يبدي مسؤول سياسي بارز الاستياء من نواب طائفته بسبب عدم مسـاندته في معركته ضد فريق خصم.

الجمهورية:



على الرغم من عدم تسليط الأضواء الإعلامية عليه، فإن مرجعًا رئاسيًا سابقًا يلتقي سياسيين وأصدقاء بوتيرة مكثفة من دون إعلان.



حزب فاعل أبدى انزعاجه من كلام قاله حليف حول واقع التفاهم بينهما ووصفه بـ "الكلام الكبير".



استمزج أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية رأي بعض المرجعيات عن إمكان ترشيحه فقيل له: لك الحق في أن تترشح ولكن لا تراهن على إمكان تأييدنا لك.



الأنباء:



حسابات مستقبلية

نائب عائد يحاول وضع نفسه في موقع إيجابي لجهة حفظ مسافة شبه متوازنة مع غالبية الكتل النيابية لحسابات مستقبلية يعمل لها.



محاولة الاستثمار

تواصل إحدى الجهات عبر منصة إعلامية محاولتها الاستثمار في حادثة عابرة في قرية جبلية تم تخطّيها دون أي تداعيات.