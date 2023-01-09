أسرار الصحف 09-01-2023

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يلاحظ أن عدداً لا يستهان به من مكاتب سياسيين ونواب اقفل أمام المناصرين والمراجعين لدواع مالية ولترقّب المرحلة المقبلة.تدور شكوك حول هوية المستفيدين من غرامات التأخير في افراغ بوخر الفيول للكهرباء وما اذا كان المعرقلون يستفيدون بنسب مئوية من تلك الغرامات وهو امر يتكرر منذ زمن بعيد قبل وقوع الازمة المالية الحالية.تضاربت المعلومات حول استماع الوفد القضائي الاوروبي الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامه اذ رغم نفي القاضي عويدات الامر يصر ناشطون في التيار الوطني الحر بانه سيخضع ليس فقط للاستماع وانما للتحقيق لاحقا.بدأ عدد من اصحاب المولدات ينذرون المشتركين بضرورة دفع بدلات اعلى من التسعيرة الرسمية لانها "ظالمة" او تحمل زيادة ساعات التقنين لـ"تخفيف الخسائر" كما يقولون من دون حسيب او رقيب.سُئل أحد المسؤولين اذا كان هناك ثمة مرشّح بديل في حال قطعت الطريق أمام الشخصية التي يدعمها لرئاسة الجمهورية؟ فقال ممازحاً: لدينا ثلاثة مرشحين: الأول سليمان فرنجية، والثاني رئيس تيار المردة، والثالث أبو طوني فرنجية وإذا بَدكم بعد في سليمان إبن زغرتا.تَندّر مسؤول حزبي على من سمّاهم "مُهرّجي السياسة" وقال: من مآثرهم أنهم اخترعوا مرضاً جديداً يجب أن يُدرج في لائحة الأمراض المستعصية إسمه "الإسهال" بطرح المبادرات.أكد نائب في أحد التيارات البارزة نَفي رئيسه ترشيح وزير سابق لرئاسة الجمهورية مُستدركاً بأنه لا يرفض هذا الإسم.أصيب نائب تغييري بالإحباط بسبب عدم تجاوب رؤساء كتل وأحزاب مع مبادرته للتوصل إلى صيغة مشتركة تفتح الإنسداد السياسي وتُسهّل إنتخاب رئيس الجمهورية!فوجئ النائب فيصل كرامي بحجم ردود الفعل السلبية من مؤيديه وأنصاره في طرابلس إثر إستقباله رئيس التيار العوني في منزله في الفيحاء!تساءل وزير عدل سابق عن «القطبة المخفية» بين إنهاء إعتكاف القضاة الذي إستمر منذ آب الماضي، وتوقيت وصول الوفد القضائي الأوروبي إلى بيروت اليوم!أبلغ النائب جبران باسيل بعض من التقوه وناقشوا معه ما أشيع عن ترشيحاته لبعض الشخصيات، حين سألوه عن ترشيحه أحدهم فأجاب بأنه لا يعرفه. لكن محدثيه كانوا التقوا المرشح المعني وسمعوا منه أنه اجتمع بباسيل مطولاً...أكدت أوساط واسعة الإطلاع أنّ باريس تبلّغت من الجانب السعودي أنّه أقصى ما يمكن أن تقبل به خلال الاجتماع الرباعي المزمع عقده قريباً حول لبنان، هو تقديم المساعدات الإنسانية في إطار الصندوق المشترك الذي أنشئ السنة الماضية بين الدولتين، إذا استمر الوضع على حاله.يتردّد أنّ ورشة تنظيف وتحسين سريعة حلّت على قصر العدل في بيروت خلال الأيام الأخيرة قبيل وصول الوفد القضائي الأوروبي، وقد تبيّن أنّ ثمة هبة مقدمة من الاتحاد الأوروبي لترميم قصر العدل ولم يتمّ صرفها بعد.قال معلقون في القنوات التلفزيونية الإسرائيلية إن مأزق نتنياهو يكمن في أنه إذا توقفت استهدافات بن غفير للمسجد الأقصى تكون النتيجة سقوط اليمين المتشدّد ومزاعمه بأنه لا يقيم حساباً للتهديدات وإذا تابع التصعيد فالانفجار المقبل سيهدّد أمن إسرائيل ويضع الحكومة أمام خيارات صعبة.قال خبراء عسكريون إن الجيش الروسي نجح بنموذج الهدنة التي أعلنها في عيد الميلاد الشرقي بإثبات التزامه بالتوقف عن الضربات النارية الواسعة لمساحة البنى التحتية للطاقة في كل أوكرانيا، وفي إثبات أنه القادر على تحقيق اختراق بري رداً على القول بأنه دعا للهدنة لتفادي تقدم أوكراني.اجتهادات وتضارب معلومات حول هدف وطبيعة ومضمون مهمة من خارج الحدود دون أي تبرير رسمي واضح.لقاء سياسي حصل منذ مدة لا يزال موضع تأويلات وتفسيرات الكثير منها بعيد عن الحقيقة بأشواط.