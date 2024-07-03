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أسرار الصحف 3-7-2024
اسرار
2024-07-02 | 23:27
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أسرار الصحف 3-7-2024
النهار
- يؤكد دبلوماسي سابق عمل في عواصم كبرى أن محطة نتنياهو الأميركية ستكون للحل وليس للتصعيد في مقابل مكاسب تقدمها له الادارة الأميركية العميقة.
- يكثر الحديث عن وساطة ألمانية ما بين "حزب الله" وإسرائيل إنطلاقاً من خبرات سابقة ناجحة في هذا المجال.
- تستمر الحملة على مرفق حيوي أساسي انطلاقاً من حسابات سياسية ليس أكثر ويفيد منها البعض للابتزاز المالي الذي لم يتحقق.
- تجهد لجنة المال والموازنة في معالجة ملفات حياتية كأدوية الأمراض السرطانية والمزمنة والدفع في اتجاه تخصيص الموازنات الخاصة بها.
- تبين أن محاولة اغتيال أحد رؤساء البلديات الشمالية جاءت من فريق أراد إيقاع الفتنة واتهام آخرين بالعملية فيما لو نجحت.
- في إطار حروب الجيوش الالكترونية الهادفة الى محاصرة المعارضين، انطلقت مجدداً حملة ضد النائب السابق فارس سعيد واضعة إياه في قلب نجمة اسرائيل.
- نقل عن قيادي شيعي من الصف الثاني أن توضيح بكركي عن كلام البطريرك الراعي إنما جاء متأخراً جداً وكان يمكن أن يصدر قبل الموعد مع الكاردينال بارولين.
- حيّر موقف السفير حسام زكي عن موقف جامعة الدول العربية من "حزب الله" المتابعين وينتظرون لفهم مقاصده أو الرسائل منه في الأيام المقبلة.
- ستقدم هيئة أوجيرو الى دولة الصين مشروعاً تموله الأخيرة ضمن سلة مساعدات المخصصة للبنان هذه السنة والبالغة 40 مليون دولار.
- لم يعاود موظفو النافعة عملهم رغم قرار وزير الداخلية الذي سمح لهم بالعودة بعد إيقافهم سابقاً وتعريضهم للتحقيق والمحاكمة من دون إمكان إثبات تورطهم في الفساد.
الجمهورية
- عقد لقاء مطوّل بين سفير دولة أوروبية ومسؤول حزبي إعترف خلاله السفير بأن الملف الرئاسي لم يقارَب كما يجب بين الجهات الدولية التي سعت لتحريكه.
- يؤكد مسؤول سابق أن السفراء والموفدين الأجانب الذين يلتقيهم لا يحملون أي أفكار أو إقتراحات لمساعدة لبنان بل يبدون إهتماماً بمعالجة وضع لبنان حرصاً على سلامة جنودهم في "اليونيفيل".
- لوحظ أن معظم اللقاءات التي عقدها مرجع روحي بقيت بعيدة من الأضواء باستثناء مَن رغب بالإعلان عن حصولها.
اللواء
- يتصرف مرجع حكومي بارز في إدارة مهماته وأعماله بالسلطة بثقة وإطمئنان على قاعدة: إعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً.
- شوهد وزير "العتمة" في إحتفال رسمي يُبدل أوراق مقاعد الوزراء لتكون كرسيُّه الأقرب لمقعد رئيس الحكومة، خلافاً للبروتوكول المعتمد في مثل هذه الحالات، مما أثار إنتقاد زملائه من الوزراء على هذا "التصرف الصبياني".
- ما زالت إمتحانات الدخول إلى الكلية الحربية عالقة في دهاليز الحسابات الطائفية، ونتائج الحسابات الفئوية والشخصية، والعلاقة المتوترة بين وزير الدفاع وقائد الجيش.
البناء
- أكدت مصادر الجامعة العربية أن توضيح الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي لما أعلنه في بيروت عن التخلي العربي بقرار الإجماع عن استخدام توصيف حزب الله بالتنظيم الإرهابي هو تأكيد على أن القرار نهائي ولن ترد مفردة التنظيم الإرهابي التي رافقت المواقف العربية منذ عام 2016 عند الحديث عن حزب الله، لكن التوضيح أراد الردّ على الذين صوّروا موقف الجامعة المنفتح على الحوار مع حزب الله واعتبار هذا الحوار طريقاً لمقاربة الخلافات، وكأنه إعلان تطابق مع حزب الله وموافقة على سياساته والتموضع إلى جانبه في وجه مَن يخالفونه في لبنان ويخالفهم، وهذا غير صحيح.
- يؤكد نواب في الحزب الديمقراطي الأميركي أن نقاشاً على مستوى القادة قد بدأ في طريق الإعداد لمؤتمر الحزب لتسمية المرشح الرئاسي النهائي للحزب على قاعدة عدم اعتبار ترشيح الرئيس جو بايدن أمراً محسوماً خصوصاً في ضوء النتائج المحبطة التي قدّمتها مشاركة بايدن في المناظرة التي جمعته بالمنافس الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب ووضع هؤلاء كلام الرئيسة السابقة لمجلس النواب نانسي بيلوسي عن اعتبار مناقشة الوضع الصحيّ لبايدن أمراً مقبولاً.
الأنباء
- لقاء ثنائي مهم حول لبنان يعكس مدى ترابط الملفين السياسي والميداني وتأثيرهما على مصير بعضهما البعض.
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أسرار الصحف 02-7-2024
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