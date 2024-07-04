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اسرار الصحف المحلية 04-07-2024
اسرار
2024-07-04 | 01:24
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اسرار الصحف المحلية 04-07-2024
النهار
يتخوّف كثيرون من أن يؤدي الإضراب المقرر لعمال أوجيرو الى تعطل حركة الانترنت والاتصالات في حال طرأت أعطال في السنترالات.
لوحظ أن الحضور في حفل توقيع مذكرة التفاهم مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في السرايا شمل مختلف الفرقاء ما عدا “حزب الله”.
وزع المكتب الاعلامي للرئيس نبيه بري صورة له مستقبلاً الشيخ أحمد قبلان في رسالة ضمنية بعدم التخلي عنه بل أكثر بالترحيب به علماً أن قناة الـ”NBN” نادراً ما تبث خطبه وتصريحاته وهو يعتبر أقرب الى "حزب الله".
كثرت الشائعات حول تعرّض مستشارة الرئيس السوري لونا الشبلي لحادث سير وما اذا كان حادثاً متعمداً ام لا من دون أي بيان توضيحي للأمر.
ينقل عن مسؤول أمني أن طريق الشام تشهد تباطؤاً في الحركة من السياسيين اللبنانيين ذهاباً وإياباً.
عُلم أن رئيس تيار سياسي ووزير سابق، إلتقى برئيس جمهورية سابق، وطرح عليه الضغط على وزير الدفاع لتثبيت موقع رئيس الأركان في الجيش اللبناني، حيث ثمة ضمانة بأن ضباط طائفته وتاريخياً، هم إلى جانب المؤسسة العسكرية ووطنهم.
دعا مرجع سياسي بارز في مجلسه، إلى ضرورة إتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، لأن الأيام المقبلة صعبة وقاسية، وقد تنتقل الحرب من غزة إلى الجنوب.
*******
الجمهورية
يقول مسؤول رسمي كبير سابق في مجالسه الخاصة إن 70 بالمئة من "الشعب الإسرائيلي" يريد الحرب في لبنان على أمل الخلاص، وإن 70 بالمئة من الشعب اللبناني لا يريد الحرب، فكيف يمكن التوصل الى حلول؟
قال رئيس تيار سياسي لمسؤول كبير إنه مقتنع بأن لا مداخلات خارجية مانعة للملف الرئاسي فردّ الأخير مين دخلك اللي عم يحط فيتوات؟
نُقل عن أجواء "الخماسية" إن جهدها يتركّز على الحدّ من الخسائر طالما أن ظروف إنتخاب رئيس ما زالت غير ناضجة لبنانياً.
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اللواء
تتجه جهة أوروبية إلى طلب زيارة شخصية أمنية محسوبة عليها إلى الضاحية، بالتنسيق مع دولة كبرى، في بحر الأسبوع الطالع.
تُدفع تعويضات فورية ودورية للمتضرِّرين من جراء الاعتداءات والعدوان الإسرائيلي على المؤسسات والمنازل والحقول الجنوبية.
يجنح «الثنائي» إلى إعادة النظر في خطابه تجاه مرجعية روحية، بعد الرسائل والإيضاحات التي تلقاها..
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البناء
يعتقد مصدر دبلوماسي أن تحوّلات طرأت على رسم الحدود بين دور الجيش والحكومة في كيان الاحتلال في قرار الحرب واستمرارها ومستقبل المسار التفاوضي، وأن الجيش الذي كان يسلّم بأن مهمته تنفيذ ما تراه الحكومة حول الحرب والتسليم بأن التفاوض من اختصاص الحكومة قد طوّر مفهوماً لرسم دوره يقول إن أهداف الحرب وأهداف التفاوض هي مسؤولية الحكومة لكن تقدير مدى فعالية استمرار الحرب وتوقيت إنهائها وشروط الاتفاق الأفضل لتحقيق ما هو ممكن من أهدافها هو من صلاحيات الجيش والمؤسسات الأمنية، ويمكن للجيش التوصل إلى اتفاق يعرضه على الحكومة ويحتاج إلى تصديق الحكومة أو تحمل مسؤولية إفشاله.
قال مصدر متابع لمسار المفاوضات الجارية بين الوسطاء وقيادة حركة حماس إن نصوصاً جديدة قيد التداول لدفع المفاوضات إلى الأمام وإن أهم هذه النصوص وأوفرها حظاً هو النص الذي يقول بأن المفاوضات حول إنهاء الحرب تبدأ في المرحلة الأولى، وما لم يتمّ التوصل إلى نتائج نهائيّة قبل نهاية هذه المرحلة، فإنها تستمرّ مع استمرار وقف إطلاق النار سارياً، لكن البدء بتنفيذ المرحلة الثانية التي يتمّ فيها تبادل الأسرى الذكور الأحياء من جيش الاحتلال يرتبط بإعلان التوصل الى اتفاق حول إنهاء الحرب. بينما يقول النص الحالي إن المرحلة الثانية تنفذ وتستمر المفاوضات وكان العرض الذي قبلته المقاومة يعلن بداية المرحلة الثانية مع إعلان التوصل لاتفاق ينهي الحرب.
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الديار
لوحظ أن قرار شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا بوقف رحلتها الليلة إلى مطار رفيق الحريري الدولي، لم يطل شركة "يورو وينغز" المملوكة من قبلها والتي حافظت على عدد رحلاتها، ما يرجح أن تكون الأسباب وراء القرار مادية بحت.
لوحظ خلال الفترة الأخيرة عودة تلزيم تزفيت الطرقات، خصوصاً الدولية منها، من قبل الجهات المعنية، بعد توافر الاعتمادات اللازمة لذلك.
سألت جهات حكومية المراجع المعنية عن كيفية حصول جمعية فرسان مالطا على الداتا الخاصة بحسابات اللبنانيين في المصارف، ومدى دقة تلك المعلومات.
تبيّن أن حملة التشويش على زيارة نجل الرئيس الشهيد رفيق الحريري إلى بيروت ،الشيخ بهاء الحريري يتولاها وزير سيادي سابق بالتعاون مع جهة حزبية، حيث يقوم بضخ كمية من المعلومات عبر مجموعة من الإعلاميين.
لا يتخلى الشيخ بهاء الحريري عن دفتر خاص بها خلال الاجتماعات واللقاءات التي يجريها مع الشخصيات والناس في فندق فينيسيا. وقد قالت مصادر مطلعة ان بهاء الحريري يدون كل الملاحظات والشكاوى وشجون المواطنين الذين يلتقينهم في هذا الدفتر الخاص كبادرة اهتمام لما يمر به المواطن اللبناني.
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الأنباء
مؤشرات إيجابية لا تزال تخرق سوداوية المشهد لا سيما في القطاع السياحي، إلا أنها عرضة للتأثيرات بشكل كبير في ظل الأوضاع القائمة.
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