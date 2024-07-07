أسرار الصحف 07/07/2024

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صيغ للتشاور

صيغ متعددة تم تداولها بشأن كيفية تخطي مسألة شكل التشاور الذي يسبق انتخابات الرئاسة، وبعضها حمل دلالات متعددة الأوجه وكشف حقيقة من يرفض ذلك.