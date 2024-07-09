الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 9-7-2024

اسرار
2024-07-08 | 23:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 9-7-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
أسرار الصحف 9-7-2024

النهار

- اضطر مسؤول رفيع سابق الى مغادرة أحد المطاعم في جونية قبل بدء العشاء اثر وصول شبان على دراجات نارية وتوجيه رسائل الى مرافقيه في الخارج تدعوه الى المغادرة.

- وفق مصدر كنسي، فإن السلطات الاسرئيلية تضيّق على الكنائس المسيحية في القدس عبر فرض ضرائب باهظة عليها وعلى مؤسساتها بعدما كانت معفية منها، وعمدت أخيراً الى الحجز على حسابات مصرفية لكنائس لم تتجاوب مع دفع الضرائب مما يهدد استمرار عمل مؤسسات الكنيسة.

- عُلم أن بعض الأحزاب وضع خطة متكاملة اجتماعية واقتصادية وإنسانية وعلى مختلف الأصعدة إذا ما حصلت الحرب الشاملة، واللقاءات مستمرة لهذه الغاية.

- قال ناشط سياسي شيعي، إن العلاقة بين بكركي والمجلس الشيعي عادت إلى طبيعتها، وحذر من مغبّة أي مشاريع تعيد البلد إلى الماضي.

- تفاجأت مصادر متابعة لمستوى التمثيل المتدني لحفل تخريج طلاب إحدى الجامعات في بيروت، وما إذا كانت المقاطعة رسالة موجهة للأسقف المشرف عليها، أم بسبب فشل في ادارة الجامعة.


الجمهورية

- ناشط يدعو علناً إلى الفدرالية الموسعة ينوي الترشح إلى رئاسة إحدى الروابط المدنية في طائفة مدنية وكان جواب مَن فاتحها بالأمر إعلان التزامه جهاراً بدولة لبنان الكبير كما أرادها الحويك وتخلّيه عن طرحه.

- لم ينجح أحد الأحزاب بحضّ كتل الوسط على إعداد لائحة من مرشحين وسطيين والدعوة إلى التقاطع معها على إسم من اللائحة.

- إستبعدت أوساط حزبية أن تعود العلاقة بين حزب وتيار إلى سابق عهدها بعد التباعد الإستراتيجي في ملفّي الرئاسة وغزة.


اللواء

- يستند مصدر دبلوماسي إلى معلومات مؤدَّاها أن الجامعة العربية، لن تعاود في المديين المنظور والمتوسط، أية اتصالات حول الملف اللبناني، سواء الرئاسي أو الجنوبي.

- ما يزال البحث دائراً، لدى أكثر من طرف، عن الجهة التي تسعى إلى أزمة كهرباء جديدة في عزِّ موسم الصيف.

تزايدت المخالفات عند المعايير بين لبنان ودولة قريبة، على خلفية إدخال مواد وبضائع خلافاً للقوانين النافذة.


البناء

- قال أحد اساتذة علم الاجتماع السياسي إنه مع ظهور علامات الشيخوخة على النظام الديمقراطي كنموذج للحكم وتحذير قادة دول عريقة في الممارسة الديمقراطية من خطر الحرب الأهلية سواء في أميركا أو فرنسا وصولاً إلى كيان الاحتلال، وكذلك علامات صعود اليمين المتطرف العنصري في أوروبا عموماً، وفي فرنسا خصوصاً، بقوة صناديق الاقتراع جاءت الانتخابات الإيرانية وما أظهرته من حيويّة المشاركة الشعبية من جهة ومن بصيرة الشعوب وما يُسمّى بوعيها الجمعيّ بإيصال مرشح يمكن معه فتح الطريق لترصيد فائض القوة الإيراني الذي تراكم عبر حروب المنطقة والعالم وتلتها بريطانيا بإقصاء حزب المحافظين وترويض حزب العمال عبر تغيير خطابه من حرب غزة وانتهى الأمر ببصيرة انتخابية فرنسية أنقذت الديمقراطيّة كنظام والمشهد الديمقراطي كعملية سياسية بمنح اليسار المركز الأول ومكافأة الشوارع المنتفضة في أوروبا لنصرة فلسطين انتخابياً.

- قال خبير في الشؤون الفرنسية إن المرجّح هو قيام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالتشاور مع اليسار كصاحب كتلة أولى في البرلمان لتسمية رئيس حكومة لن يملك الأغلبية إلا بالتعاون مع حزب ماكرون، ويضعه بين خياري التعاون او الفشل في تشكيل حكومة وبقاء حكومة تصريف الأعمال لحين انتخابات جديدة، ولذلك سوف تكون هناك فرصة لحكومة وسطية من تكنوقراط يتفق عليها حزب ماكرون واليسار بعد التوصل إلى تسويات مقبولة حول ثلاثة خلافات كبرى الاول سن التقاعد والثاني قانون الضريبة والثالث الموقف من حرب غزة.


الديار

- كشفت مصادر مطلعة ان سفير سابق لدولة عظمى في بيروت يقوم بدور بارز في رسم مستقبل استراتيجية بلاده في لبنان وقد انجز بالتعاون مع مجموعة من المقربين منه الخطوط العريضة للحل اللبناني.

- طلب وزير لبناني مهم وساطة من مرجعية امنية تربطه بها علاقة عمل التوسط لتأمين موعد له عند رئيس حزب ومسؤول رفيع المستوى في الدولة لمناقشة ملف حساس ودقيق.


الأنباء

- نقطة أساسية، شبه متفق عليها، تشكل منطلقاً باتجاه فكرة مطروحة، وذلك لجهة تنفيذها من عدمه.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

صحف اليوم

اسرار

أسرار

الصحف

أسرار الصحف المحلية 8-7-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-07-08

أسرار الصحف المحلية 8-7-2024

LBCI
اسرار
2024-07-07

أسرار الصحف 07/07/2024

LBCI
اسرار
2024-07-05

أسرار الصحف المحلية 6-7-2024

LBCI
اسرار
2024-07-04

أسرار الصحف 05-07-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-07-08

أسرار الصحف المحلية 8-7-2024

LBCI
اسرار
2024-07-07

أسرار الصحف 07/07/2024

LBCI
اسرار
2024-07-05

أسرار الصحف المحلية 6-7-2024

LBCI
اسرار
2024-07-04

أسرار الصحف 05-07-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-06-22

ستيفاني عطالله بالمايوه على البحر... ممنوع التعليق! (صور)

LBCI
منوعات
07:23

وفاة الأميرة سلطانه بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

من إهدن... فرصة جديدة للفرح والاستثمار بالفنون

LBCI
أخبار دولية
00:02

عشرة قتلى في الهند صعقاً بالبرق وفيضانات في بومباي بسبب العواصف الموسمية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

من إهدن... فرصة جديدة للفرح والاستثمار بالفنون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

حظوظ هاريس بالرئاسة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

فرنسا بعد الانتخابات... خيارات الحكم والحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

غابرييل اتال.. باق رئيسًا لوزراء فرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الانتخابات التشريعية الفرنسية أنتجت برلمانا غير متجانس.. هكذا توزعت الأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

عين منصوري على استمرار التعاون مع المصارف المراسلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

انقطاع الكهرباء يهدد المطار والحل بيد العراق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

عاشوراء في الجنوب لا توقفها حرب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

هذا ما نصّ عليه القرار 1701

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
14:22

ناصيف زيتون: انا اليوم مش بس بلدي التاني لبنان صرت صهرو كمان!

LBCI
فنّ
08:56

ابنة عمر دياب تثير الجدل... إطلالة جريئة "لا تتناسب مع المجتمع الشرقي" (صور)

LBCI
منوعات
05:00

صوفيا تلفت الأنظار بحضورها عرض أزياء جدها إيلي صعب في باريس! (صور)

LBCI
منوعات
07:23

وفاة الأميرة سلطانه بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود

LBCI
أخبار لبنان
11:50

رسالة من الرئيس الايراني المنتخب لنصر الله... هذا ما جاء فيها

LBCI
فنّ
15:45

عارضة أزياء عشرينية تتهم كاني ويست بمحاولته خيانة زوجته معها: "طلب مني التسكع وهذا ما حصل"!

LBCI
صحة وتغذية
09:13

3 أنواع من الأطعمة تؤدي إلى العمر القصير... تجنبوا تناولها بكثافة!

LBCI
أمن وقضاء
09:47

القاصر فرح غادرت منزل شقيقها ولم تعُد... وقوى الأمن تعمّم صورتها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More