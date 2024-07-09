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أسرار الصحف 9-7-2024
اسرار
2024-07-08 | 23:29
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أسرار الصحف 9-7-2024
النهار
- اضطر مسؤول رفيع سابق الى مغادرة أحد المطاعم في جونية قبل بدء العشاء اثر وصول شبان على دراجات نارية وتوجيه رسائل الى مرافقيه في الخارج تدعوه الى المغادرة.
- وفق مصدر كنسي، فإن السلطات الاسرئيلية تضيّق على الكنائس المسيحية في القدس عبر فرض ضرائب باهظة عليها وعلى مؤسساتها بعدما كانت معفية منها، وعمدت أخيراً الى الحجز على حسابات مصرفية لكنائس لم تتجاوب مع دفع الضرائب مما يهدد استمرار عمل مؤسسات الكنيسة.
- عُلم أن بعض الأحزاب وضع خطة متكاملة اجتماعية واقتصادية وإنسانية وعلى مختلف الأصعدة إذا ما حصلت الحرب الشاملة، واللقاءات مستمرة لهذه الغاية.
- قال ناشط سياسي شيعي، إن العلاقة بين بكركي والمجلس الشيعي عادت إلى طبيعتها، وحذر من مغبّة أي مشاريع تعيد البلد إلى الماضي.
- تفاجأت مصادر متابعة لمستوى التمثيل المتدني لحفل تخريج طلاب إحدى الجامعات في بيروت، وما إذا كانت المقاطعة رسالة موجهة للأسقف المشرف عليها، أم بسبب فشل في ادارة الجامعة.
الجمهورية
- ناشط يدعو علناً إلى الفدرالية الموسعة ينوي الترشح إلى رئاسة إحدى الروابط المدنية في طائفة مدنية وكان جواب مَن فاتحها بالأمر إعلان التزامه جهاراً بدولة لبنان الكبير كما أرادها الحويك وتخلّيه عن طرحه.
- لم ينجح أحد الأحزاب بحضّ كتل الوسط على إعداد لائحة من مرشحين وسطيين والدعوة إلى التقاطع معها على إسم من اللائحة.
- إستبعدت أوساط حزبية أن تعود العلاقة بين حزب وتيار إلى سابق عهدها بعد التباعد الإستراتيجي في ملفّي الرئاسة وغزة.
اللواء
- يستند مصدر دبلوماسي إلى معلومات مؤدَّاها أن الجامعة العربية، لن تعاود في المديين المنظور والمتوسط، أية اتصالات حول الملف اللبناني، سواء الرئاسي أو الجنوبي.
- ما يزال البحث دائراً، لدى أكثر من طرف، عن الجهة التي تسعى إلى أزمة كهرباء جديدة في عزِّ موسم الصيف.
تزايدت المخالفات عند المعايير بين لبنان ودولة قريبة، على خلفية إدخال مواد وبضائع خلافاً للقوانين النافذة.
البناء
- قال أحد اساتذة علم الاجتماع السياسي إنه مع ظهور علامات الشيخوخة على النظام الديمقراطي كنموذج للحكم وتحذير قادة دول عريقة في الممارسة الديمقراطية من خطر الحرب الأهلية سواء في أميركا أو فرنسا وصولاً إلى كيان الاحتلال، وكذلك علامات صعود اليمين المتطرف العنصري في أوروبا عموماً، وفي فرنسا خصوصاً، بقوة صناديق الاقتراع جاءت الانتخابات الإيرانية وما أظهرته من حيويّة المشاركة الشعبية من جهة ومن بصيرة الشعوب وما يُسمّى بوعيها الجمعيّ بإيصال مرشح يمكن معه فتح الطريق لترصيد فائض القوة الإيراني الذي تراكم عبر حروب المنطقة والعالم وتلتها بريطانيا بإقصاء حزب المحافظين وترويض حزب العمال عبر تغيير خطابه من حرب غزة وانتهى الأمر ببصيرة انتخابية فرنسية أنقذت الديمقراطيّة كنظام والمشهد الديمقراطي كعملية سياسية بمنح اليسار المركز الأول ومكافأة الشوارع المنتفضة في أوروبا لنصرة فلسطين انتخابياً.
- قال خبير في الشؤون الفرنسية إن المرجّح هو قيام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بالتشاور مع اليسار كصاحب كتلة أولى في البرلمان لتسمية رئيس حكومة لن يملك الأغلبية إلا بالتعاون مع حزب ماكرون، ويضعه بين خياري التعاون او الفشل في تشكيل حكومة وبقاء حكومة تصريف الأعمال لحين انتخابات جديدة، ولذلك سوف تكون هناك فرصة لحكومة وسطية من تكنوقراط يتفق عليها حزب ماكرون واليسار بعد التوصل إلى تسويات مقبولة حول ثلاثة خلافات كبرى الاول سن التقاعد والثاني قانون الضريبة والثالث الموقف من حرب غزة.
الديار
- كشفت مصادر مطلعة ان سفير سابق لدولة عظمى في بيروت يقوم بدور بارز في رسم مستقبل استراتيجية بلاده في لبنان وقد انجز بالتعاون مع مجموعة من المقربين منه الخطوط العريضة للحل اللبناني.
- طلب وزير لبناني مهم وساطة من مرجعية امنية تربطه بها علاقة عمل التوسط لتأمين موعد له عند رئيس حزب ومسؤول رفيع المستوى في الدولة لمناقشة ملف حساس ودقيق.
الأنباء
- نقطة أساسية، شبه متفق عليها، تشكل منطلقاً باتجاه فكرة مطروحة، وذلك لجهة تنفيذها من عدمه.
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