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o
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أسرار الصحف 11-7-2024
اسرار
2024-07-10 | 23:22
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أسرار الصحف 11-7-2024
النهار
- اهتم مرجع سياسي بما نشرته "النهار" عن الكابل البحري بين لبنان وقبرص وأجرى اتصالات عدة في هذا الشأن مع المعنيين.
- طلب وزير الاعلام من مجلس الوزراء ادراج أسماء الشهداء الصحافيين في الجنوب في عداد الشهداء الذين سيحصل ذووهم على تعويضات ورواتب لاحقة بواسطة مجلس الجنوب.
- لوحظ تركيز وسائل تواصل اجتماعي تتبع حركة "أمل" على مشاركة باسل نجل الرئيس بري في مجالس عزاء عاشورائية في صور.
- رفض أحد السياسيين الإفصاح عن تهديد أمني تعرض له، معتبراً أنه أودع الأمر الأجهزة الأمنية ويفضل عدم تسليط الضوء عليه إعلامياً.
- قال مسؤول في القطاع الصحي الخاص أن الاتصالات التي تتهافت عليه من الأحزاب باتت لا تحصى طلباً لحسومات وخفض في الفواتير.
- لم تلتئم الجمعية العمومية غير العادية لجمعية مصارف لبنان التي كانت مقرّرة أمس لعدم اكتمال النصاب علماً أن مجلس إدارة الجمعية الحالي لم تنتهِ ولايته بعد، وسيستمر في ممارسة مهماته في انتظار تحديد موعد آخر للجمعية العمومية الاستثنائية.
- يردد أحد المراجع في مجالسه، أن التحالفات الانتخابية والسياسية ما بعد 2005 أضحت من الماضي لا أكثر ولا أقل.
- تردّد أن زيارة مسؤول أمني لأحد المراجع تأجل على خلفية تسريب موعد اللقاء ولدواع أمنية.
- تكثر في ملف مختلف عليه الدراسات والاجتهادات القانونية والدستورية التي تصدر تباعاً محدثة المزيد من الانقسام في اوساط سياسية ولدى الرأي العام.
الجمهورية
- لقاء كبير يُعقد قريباً جداً في إحدى بلدات عاليه يحضره زعماء طائفة رئيسة في الجبل سيخرج بثوابت تريح حزباً كبيراً فاعلاً.
- أفاد لبنانيون يحملون الجنسية الفرنسية أنهم اقترعوا بنسبة عالية في الدورة الثانية من الإنتخابات النيابية في مراكز الإقتراع بلبنان لمرشحي تحالف اليسار وتحالف الوسط.
- توقع مراقبون أن تكون دولة أوروبية مقبلة على فترة من إنعدام التوازن وعلى أزمة سياسية خانقة ترقى الى مستوى "أزمة نظام وجمهورية".
اللواء
- لم تتوضَّح لوزراء طبيعة المشكلة التي أدت إلى تجدُّد انقطاع الهكرباء، وشبح التقنين القاسي مجدداً.
- بقيت قضية ضخ المصارف المراسلة دولارات لمصلحة المصارف المحلية موضع تداول لم ينجز البحث حوله بعد.
- أبلغ قطب سياسي وسطي، لا صفة تنظيمية أو نيابية له حالياً، من يعنيه الأمر في فريقه أن الثابت في سياسة عدم إفساح المجال لإضعاف حليف تاريخي له.
البناء
- قال مرجع سياسي بارز إن اقتناعاً عاماً لدى المعنيين بالملف الرئاسيّ داخلياً وخارجياً بدأ يتشكل حول التسليم بأن المدخل الأفضل للحل هو بصدمة سياسية تعطي دفعاً للانتخابات الرئاسية عبر الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة استناداً إلى فشل المجلس النيابي الحالي بانتخاب رئيس من جهة وإلى أن الانتخابات النيابية تعني فتح صفحة جديدة رئاسياً تحرّر الاستحقاق من عبء ما تراكم خلال سنوات الانتظار من جهة مقابلة، إضافة إلى توقعات تقول ان المجلس المنتخب قد يحمل توازنات جديدة ترسم معالم التسوية الرئاسية المفترضة بخروج مَن يوصفون بـ"نواب الصدفة" الذين أربك وجودهم هذه التوازنات.
- قال مصدر على صلة بملف التفاوض حول اتفاق غزة إن وفد كيان الاحتلال الذي يمثل المؤسسات الأمنيّة والعسكرية وممثل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يناقش إجراءات ما بعد وقف الحرب مثل المعابر وكيفيّة إدارتها وما يسمّيه بضمانات عدم دخول السلاح رغم دعوته الى تأجيل البحث بالخلاف حول الفقرات الخاصّة بالتوصّل إلى اتفاق نهائيّ يضمن وقف الحرب.
الديار
- كشفت اواسط سياسية مطلعة ان مسؤولا امنيا عربيا رفيع المستوى سيزور بيروت في اليومين المقبلين حاملا رسالة من سلطة بلده الى جهة سياسية لبنانية فاعلة حول ملف حساس بين الطرفين.
الأنباء
- خطاب غير مسؤول يعود الى الواجهة من جديد على خط ملف مصيري عابر للحدود.
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