أسرار الصحف المحلية ١٢-٧-٢٠٢٤

النهار

قال وزير سابق إن فتح الرياض مجالها الجوي أمام الطيران المدني السوري سيؤثر سلباً على حركة مطار بيروت لأن الخطوة ستتبعها خطوات لاحقة في غير عاصمة عربية.

غاب الدكتور طلال ابو غزالة أمس عن حفل افتتاح مصنع تجميع وانتاج أجهزة الكترونية في الجامعة اللبنانية بسبب وعكة صحية ألمت به وكان مقرراً أن يسلم راعي الحفل الرئيس ميقاتي أول جهاز رقمي (تابليت) من إنتاج لبناني.

تعليقاً على كلام أحد الوزراء عن مبادرة جديدة تحمل شعار “شكراً قطر” على غرار العام 2006، علّق وزير بالقول “ان الوقت مبكر جداً للحديث عن مبادرة مماثلة قبل وقف النار في غزة والجنوب”.

نقل عن مصدر كنسي أن لا صحة إطلاقاً لما حكي عن مبادرة غربية لتعويض المسيحيين خسارة ودائعهم، إذ أن الإمكانات غير متوافرة أصلاً، و”يظن” أن لا إحصاء ولا سجلات مذهبية للحسابات في المصارف.

قال وزير لبناني سابق من الطائفة السنية أن تصويت اللبنانيين لليمين الفرنسي لم يقتصر على المسيحيين أبداً، بل أنه وزوجته فعلا الشيء نفسه، لأن ما يجري حالياً في فرنسا لا يشبه كثيرين من فئات محددة اجتماعية وليست طائفية.

الجمهورية

كشفت معلومات دبلوماسية أن موفداً رئاسياً لدولة عظمى سيكون في لبنان خلال ٢٤ ساعة بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة.

ذكّرت أوساط سياسية بتحذير الموفد الرئاسي الفرنسي من مخاطر عدم إنتخاب رئيس قبل نهاية تموز وذلك مع بدء العد العكسي لنهاية هذا الشهر.

يعتزم بعض كتل المعارضة إعداد لائحة بأسماء مرشحين رئاسيين إما لدفع الأمور باتجاه التوافق وإما لإظهار الآخرين معطلين.

اللواء

لم تصل أية معلومات ليُبنى عليها حول لقاءات أميركية – فرنسية عُقدت الأسبوع الماضي، وتتصل بالوضعين الجنوبي والرئاسي.

انقطع التواصل المباشر والعلني بين مرجع كبير ورئيس تيار «مشاكس» على الرغم من التقارب المفترض بينهم.

ما يزال الإتحاد الأوروبي يضغط على لبنان، في ما خصَّ نسبة الرسوم الجمركية على البضائع الوافدة إليه من الإتحاد.

البناء

تؤكد أوساط مالية عالمية أن السبب الرئيسي لأزمة الدولار الراهنة يعود لخروج السعودية من اتفاق الالتزام بتسعير نفطها بالدولار، وأن الموقف السعودي المرتبط في جزء منه بالحجم المتزايد للحصة الصينية من النفط السعودي مع رفض صينيّ للتعامل بالدولار، لكنه يعود أيضاً الى احتجاج سعودي تبلغته واشنطن حذرت خلاله من انسحابها من اتفاق تسعير نفطها بالدولار وموضوع الاحتجاج هو مصادرة الأصول الروسية باعتباره سابقة تثير الذعر لدى كل الدول التي تضع أصولها في المصارف الأميركية والغربية وتتعامل بالدولار.

تؤكد مصادر إعلامية أميركية أن المجموعة الرئيسيّة التي تصنع قرار الحزب الديمقراطي وتضمّ رؤساء اللجان الحزبيّين في مجلسي النواب والشيوخ والرؤساء السابقين للدولة ومجلس النواب قد اتخذت قرار إخضاع الرئيس جو بايدن إلى تقييم الأهلية العقلية عبر لجنة من الأطباء المتخصّصين يقومون بمتابعة إطلالاته وحواراته ويقومون بإعداد تقرير علميّ يقدّم لقيادة الحزب وبايدن شخصياً لاتخاذ القرار النهائيّ بصدد ترشيحه الرئاسي.