أسرار الصحف 13/07/2024

اللواء



استعان نائب بصديق لوضع نقطة على عبارة موضع اعتراض المعارضة، فحملت معنى مغايراً، وهزلياً!



لا يبدو، حسب دبلوماسي لبناني، أن رئيس دولة كبرى على اطلاع فعلي على ما يجري على أرض مفاوضات الصفقة المتعثرة حول الهدنة في غزة.



شكَّل الإدعاء المصرفي على حاكم مصرف لبنان السابق، صدمة، وسط مخاوف من اتساع دائرة الملاحقات على غير صعيد.



الجمهورية



لا يزال صوت زائر وهو يرن في آذان المسؤولين عن أنه قلق على لبنان بسبب الوضع في الجنوب والشغور الرئاسي والوضع الاقتصادي، ولكن هم في واد آخر.



كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة أن عاصمة مؤثرة ستركز سيعها على اتمام الاستحقاق الرئاسي في لبنان قبل موعد الاستحقاق الرئاسي عندها.



قال مرجع سياسي إن اقتراحات تقدم على أنها مبادرات يدرك أصحابها سلفاً انها لا تؤدي الى نتيجة.



الأنباء



خطوات لا تزال غير ناضجة وإن كانت جدية وتعكس نوايا تهدف للحل.