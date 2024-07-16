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o
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o
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o
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o
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أسرار الصحف 16-7-2024
اسرار
2024-07-15 | 23:31
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أسرار الصحف 16-7-2024
النهار
- نقلت "المركزية" عن مصادر أن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري حمل من زيارته الى واشنطن نتائج إيجابية لتجنيب لبنان ادراجه على اللائحة الرمادية.
بعد كثرة الكلام عن اضمحلال دور "سرايا المقاومة" التي أنشأها "حزب الله"، صدر عنها بيان أمس يؤكد "حضورها في الميدان وقيامها بمهمات إسناد" وأنها لم تعلن عن حركتها "لأسباب تتعلق بظروف إدارة المعركة".
- يشكو مواطنون من التعامل الأمني في غير منطقة إذ يتم تجاهل تجاوزات ومخالفات وتعديات يقوم بها أفراد مدعومون من قوى الأمر الواقع فيما تُسطّر المخالفات بحق آخرين.
- على الرغم من تأكيدها لـ"النهار" الأسبوع الماضي أنها ستحضر الى بيروت و"ستكسّر الأرض"، أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب إلغاء حفلتها لأسباب خاصة خارجة عن إرادتها.
- لوحظ أن وزيراً خدماتياً حظي باستقبال لافت، وبثناء وإشادة من مفتي المنطقة التي زارها، حيث التنوع الطائفي الأبرز في لبنان
- يُنقل أن بعض الفنانين اللبنانيين يستقدمون عازفين من سوريا، مما يفقد عازفين لبنانيين ماهرين فرص العمل، ويدفعهم إلى الهجرة والقيام بأعمال أخرى في ظل هذا الواقع.
- عُلم أن إجراءات اتخذت مخابراتياً واستطلاعياً على طريق بيروت – دمشق، خلال تنقّلات مسؤولين محازبين وميدانيين، وكذلك من خلال نقل السلاح الذي يجري بطرق متطورة، عبر المرور بمناطق مختلفة عن الطرق التي كانت تعتمد سابقاً.
- يقول وزير سابق ان التطورات الأميركية وانعكاساتها على سياسة اسرائيل قد تدفع الى اطالة الحرب بسبب تعنت نتنياهو الذي سيزيد حدة حالياً في انتظار الانتخابات الرئاسية الاميركية.
- كان لافتا كلام السفير الفرنسي عن السيارات الفارهة والمطاعم الممتلئة في بيروت مع عدم ربطها بالتعافي الاقتصادي واعتبارها مظاهر مخادعة للحركة المالية والاقتصادية الفعلية.
- لوحظ تباعد في تلخيص دراسة "الباروميتر العربي" عن تأييد "حزب الله" في لبنان اذ نقل عن تراجع هذا التأييد في وسائل اعلامية في حين ركزت اخرى تقدم نفسها "مستقلة" على زيادة طفيفة في تأييد خيارات الحزب عن العام 2022.
الجمهورية
- إعتبرت أوساط دبلوماسية أن تهدئة الحرب في غزة تريح إسرائيل عسكرياً على جبهة الشمال من جهة وتفتح طريق التسوية مع "حزب الله" من جهة ثانية.
- رأى مسؤول سياسي أن الملف الرئاسي سيبقى ضمن المناورات السياسية في رمي كرة التعطيل المتبادلة حتى انتهاء حرب غزة.
- إعتبر أحد نواب "الثنائي" أن لقاءً ضم قيادات لطائفة لبنانية حمى ظهر المقاومة بعكس ما راهن عليه كثيرون.
اللواء
- تراجعت احتمالات التسوية حول صفقة التبادل أقلُّه إلى الشهر المقبل، إذا حدث أن مارست الولايات المتحدة ضغطاً فعلياً على نتنياهو خلال زيارته إلى واشنطن.
- لم يتمكن نائب في تيار معروف من الدفاع عن مشروع قانون بمعالجة حقوق المودعين في المصارف.
- قال مسؤول مالي بارز إن ما يجري تداوله حول إضافات على رواتب الموظفين ومعاشات التقاعد،غير ممكن خارج موازنة العام 2025.
البناء
- قالت مصادر متابعة للمساعي الروسية والإيرانية والعراقية لترتيبات المصالحة السورية التركية إنها لم تلمس أي إشارات سلبية في الموقف السوري من الترتيبات الجارية لعقد لقاءات تترجم هذه المساعي، وإن المواقف والتوضيحات السورية حول ضرورة توافر أسس صلبة للمصالحة تقوم على معالجة مستقبل انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية تأكيداً على الحرص الإيجابي الذي بات معلوماً لدى الجانب التركي ويلقى موافقته المبدئية، والنقاش يدور حول التفاصيل.
- يقول إعلامي متخصص بالشؤون الأمنية الأميركية إن مناقشة محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من زاوية المنفعة والضرر تقول إن المستفيد الوحيد من هذه المحاولة هو ترامب نفسه وقد كسب عطفاً استثنائياً مقابل شيطنة غير عادية لخصمه بينما مناقشة العملية تقنياً تؤكد أن المحاولة حقيقيّة ومتقنة وكانت مصمّمة لقتل ترامب وكادت تنجح بفارق سنتيمترات قليلة تفصل صدغ ترامب عن إذنه وأن اهتزاز رأس ترامب أثناء التحدّث لمؤيديه تسبب بنجاته، ما يجعل العملية مدبّرة من جهة أرادت التخلص منه ربما لإفشال الانتخابات ودفع أميركا نحو حرب أهليّة لاستحالة توقع أن يؤدي اغتياله إلى فوز الرئيس جو بايدن وأن الحظ لعب دوراً في نجاته وتجنيب بايدن مسؤولية قتله ودفع أميركا نحو مواجهة دمويّة.
الأخبار
- يمثل كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد أمين سلام اليوم، أمام المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم للاستماع إليه على خلفية التحقيق الذي أجراه رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي سمير عقيقي حول ابتزاز سلام ومستشار الوزير فادي تميم شركات التأمين المخالفة للقوانين وقبض رشاوى منها مقابل تسوية أوضاعها. وكان عقيقي قرّر سجن تميم، فيما أحال شقيق الوزير ومدير شركة "المشرق" للتأمين جورج ماطوسيان ونقيب خبراء المحاسبة في لبنان إيلي عبود إلى النيابة العامة للتوسع في التحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم. وتؤكد المصادر أن ملف التحقيق أمام القاضي إبراهيم "مبكل" ويتضمن ما يحتم ملاحقة كريم سلام الذي ترجّح المصادر توقيفه إلا إذا حالت الوساطات السياسية دون ذلك، وأبقت تميم وحده كبش محرقة الوزير وشقيقه.
- خرجت خلافات حزب التيار الوطني الحر في زحلة إلى العلن أخيراً بعد جلسة عُقدت في مكتب محافظ البقاع كمال أبو جودة في 24 الشهر الماضي، لانتخاب نائب رئيس لبلدية زحلة بعد وفاة أنطوان الأشقر الذي كان ينتمي إلى حزب الكتائب، إذ صوّتت العضو البلدي العونية بولين بلعة الذوقي لمرشح القوات اللبنانية جوزف جلخ الذي فاز بأصوات رئيس البلدية أسعد زغيب والقوات إضافة إلى صوت بلعة. وفيما استدعى رئيس التيار جبران باسيل أعضاء البلدية العونيين لإبلاغهم بتحويل بلعة إلى المجلس التأديبي، تبيّن أن الأخيرة صوّتت للمرشح القواتي نكاية بعد التراجع عن وعود بترشيحها للمنصب وترشيح زميلها طوني أبو يونس. وإلى الخلاف العوني - العوني، ثمة امتعاض كتائبي - عوني واسع في المدينة من رئيس البلدية الذي نكث باتفاق ضمني بتقاسم نيابة الرئاسة بين التيار والكتائب.
- تقصّدت قيادة الجيش أمس تسريب لائحة بأسماء المقبولين للدخول إلى الكلية الحربية بصفة تلميذ ضابط مع تصنيفاتهم. وفيما لم تُعرف أسباب التسريب خصوصاً أنه جرى بعد التوصل إلى تسوية بفتح دورة ثانية في جلسة مجلس الوزراء الخميس، أشارت مصادر متابعة إلى أن التسريب مرتبط بفتح الباب أمام الراسبين في الدورة الأولى للمشاركة في الدورة الثانية بعد تلقّيهم ضمانات بذلك، علماً أن القانون لا يتيح للراسبين المشاركة في الدورة الثانية.
الأنباء
- يواصل العدو الإسرائيلي سياساته المقيتة، في سياق المؤامرة القديمة الجديدة، لمصادرة قرار شرائح عربية وتذويب هويتها.
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