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اسرار الصحف المحلية 17-07-2024
اسرار
2024-07-17 | 01:05
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اسرار الصحف المحلية 17-07-2024
البناء:
خفايا
علّق مصدر مالي دولي شارك في مفاوضات صندوق النقد الدولي على خطة حكومة الرئيس حسان دياب أنّ الأرقام التي كشفتها تقارير شركة التدقيق المالي الجنائي "الفاريس اند مارشال" أكدت ما كانت حكومة دياب قد وصفتها بـ"الثقب الأسود" في حسابات مصرف لبنان والبالغة 60 مليار دولار والتي استنفر نواب من مختلف الكتل النيابية وخاطبوا صندوق النقد الدولي لعدم الأخذ بها بعد رفض مصرف لبنان لأرقام خطة النهوض لحكومة دياب، وضاعت المفاوضات وفرصة الخطة على لبنان واللبنانيين.
كواليس
قالت جهات أوروبية إن إحدى أهم العقبات التي تعترض طريق إزالة أسماء حركات المقاومة الفلسطينية عن لوائح الإرهاب هي اعتراض السلطة الفلسطينية وليس الاعتراض الأميركي و"الإسرائيلي" وإن الدول الأوروبية التي اعترفت بدولة فلسطين اكتشفت أن مواقف السلطة الفلسطينية من المقاومة أشد عدائيّة من المواقف "الإسرائيلية" وأن هذه الدول تلقت طلبات بإصدار مواقف تساوي في المسؤولية عن الجرائم المرتكبة في غزّة بين الاحتلال والمقاومة.
النهار:
- على الرغم من مناشدة كازينو لبنان المعنيين بإقفال محال القمار غير الشرعي الا أن أعداد تلك المحال تزداد وتتوافر لها حمايات أمنية وسياسية.
- عادت نغمة التوقف عن الأعمال الليلية في مطار بيروت الدولي ابتداء من 1 آب للمطالبة بتعويضات عادلة للعاملين في ظل مماطلة ووعود يعتبرها هؤلاء كاذبة.
- أكدت مصادر في وزارة الداخلية عدم وجود اسم رجل الأعمال السوري براء القاطرجي الذي اغتالته إسرائيل أول من أمس على لوائح الشطب أو أن يكون نال الجنسية اللبنانية. ودعت الى سؤال جهات أمنية عن أوراقه الثبوتية عبر الحدود.
- يُلاحظ أن معظم المهرجانات في القرى والبلدات، تأخذ الطابع الريفي والبلدي والأجواء القديمة، عبر إعادة إحياء التراث، وذلك له صلة بعدم توفر الإمكانات المادية من أجل استقدام فنانين، نظراً لأجورهم المرتفعة.
- يُنتظر أن تُنجز الملفات القضائية ويُطوى ملفّ أحداث البساتين – قبرشمون، التي أصبحت بعهدة قضاة المذهب الدرزي والمعنيّين بهذه القضية، وإجراء مصالحة شاملة بعد ذلك.
اللواء:
همس
أعاد اختلاط المشهد الانتخابي الأميركي فرض البحث عن توجهات مدروسة للجاليات العربية لدى التوجُّه إلى صناديق الاقتراع.
غمز
يُنقل عن قطب وزاري أنه آثر الابتعاد عن الصورة، بعدما لمس كم كانت رهاناته على دور في معالجة المسائل النقدية والمالية في غير محلها.
لغز
حسب مصدر دبلوماسي فإنّ التكتلات المسيحية في مجلس النواب تشكّل عقبة كأداء أمام مرشح "الثنائي" إذا لم تحصل انعطافة عربية تفتح له الطريق.
الجمهورية:
- تعتبر قوى المعارضة إنّ مسؤولية الشغور الرئاسي لا تقع عليها وعلى الموالاة فقط إنما على الكتل التي لم تحسم موقفها بعد.
- توقفّت أوساط سياسية عند اللقاء الذي جمع قطبين بارزين بحضور مرجع روحي وما هو التغيير الذي سيطرأ على الأسلوب بعد هذه الزيارة.
- دعا دبلوماسي عربي إلى ترقب موعد مرتقب في الكونغرس الأميركي الأسبوع المقبل لتبيان اتّجاه المسار العسكري والسياسي في المنطقة.
الأنباء:
بحث دائم
استئناف اللقاءات على خط استحقاق أساسي رغم عدم إحداث أي خرق عملي، لكنها تبقي البحث قائماً عن مخرج ما بانتظار التسوية.
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