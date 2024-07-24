أسرار الصحف 24/07/2024

النهار



تعاني محكمة شحيم من عدم وجود أي عنصر امني فيها منذ اكثر من خمس سنوات ما يعرض القضاة للخطر عند اصدار الاحكام علما ان مراسلات عدة حصلت في هذا الاطار عبر وزارة العدل وكان الجواب المتكرر ان لا عديد لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي لتوفير الحراسة الدائمة لتلك المحكمة



علم ان زوجة مسؤول امني كبير عملت في الايام الاخيرة على نقل امتعة شخصية كثيرة من مكان الاقامة الحالي الى المنزل العائلي تحسباً لعدم التجديد او التمديد للمسؤول في موقعه



اتصلت سفارة غربية بعدد من مديري شركات للاستفسار عن حقيقة معلومات واخبار تطال شقيق وزير حالي



الجمهورية



إستنتجت جهات دبلوماسية من حركة موفد دولة كبرى في المنطقة أنها تسعى لمنع تفرّد دولة عظمى بترتيب حل سلمي للمنطقة بعد وقف حرب غزة.



كل من التقى سفراء مجموعة دول مهتمة بلبنان خرج بخلاصة أن الدفع الخارجي لإنتخاب رئيس وصل إلى الحائط المسدود.



سأل مرجع روحي في مجالسه ألم يكن من الأفضل للبنان لو نأى بنفسه عن حرب نأت كل الدول العربية بنفسها عنها؟



اللواء



يقول عائدون من دولة كبرى أن لا معطيات ملموسة عن حصول حلحلة في الملف الرئاسي اللبناني في الأشهر المتبقية من العام الحالي!



أدخلت مصارف عاملة في حساباتها مسارات قريبة تتعلق بتحقيقات دولية جارية بملف اختلاسات أموال أو تهريبها إلى الخارج..



لم تتحسن ساعات التغذية بالتيار الكهربائي في بيروت والمناطق رغم تفريغ البواخر المحملة بالفيول، وتجديد إتفاقية النفط مع العراق!



البناء



لاحظ عدد من كبار الإعلاميين والمحللين السياسيين في واشنطن من خلال تعليقاتهم على زيارة بنيامين نتنياهو تغييراً في وجهة خطابه خلال الزيارة بحيث بدأ التركيز خلال لقائه مع أهالي الأسرى في غزة على التبشير بقرب التوصّل إلى اتفاق مع حركة حماس بدلاً من طلب المزيد من الدعم لخوض الحرب بانتظار النصر المطلق.



بدأت استطلاعات الرأي الانتخابية في أميركا تظهر تقدّماً للمرشحة الديمقراطية كمالا هاريس على منافسها الجمهوري دونالد ترامب ويُعيد المحللون السبب إلى أن كل تعبئة الحزب الجمهوري وحملة ترامب وخطاباته تركّزت على عدم الأهلية العقلية للرئيس جو بايدن وعندما تنحّى بايدن فقدت الحملة حيويّتها.



الأنباء



استحقاق مرتقب بعد أشهر يرخي بثقله على بعض الخيارات ويحدد مسار بعض المواقف.