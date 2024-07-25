الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أسرار الصحف 25/07/2024
اسرار
2024-07-24 | 23:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
أسرار الصحف 25/07/2024
النهار
يُنقل أن حركة القادمين إلى لبنان تثير لغطاً كبيراً، وخصوصاً على صعيد المغتربين، بحيث إن الطائرات تأتي ممتلئة بالمغتربين، لكنْ هناك خفض لعدد الرحلات، حيث كانت تصل من بعض الدول، خمس طائرات وأخرى ثلاث طائرات يوميا، لكنها حاليا لا تتجاوز الطائرتين يوميا.
يُنقل أنه إذا تغيّر الموفد الأميركي آموس هوكشتاين واستُبدل بديفيد شينكر، فإن الاستحقاق الرئاسي سيشهد متغيّرات جذرية لجملة اعتبارات، وخصوصاً أن شينكر أدّى دوراً في هذا المجال في مراحل متفاوتة.
تلقت فاعليات مسيحية إشارات من رؤساء أحزاب بالاستعداد لترشيحها في الانتخابات النيابية المقبلة.
يقوم محامون بالاتصال بمودعين كبار والطلب منهم توكيلهم بتقديم دعاوى ضد المصارف لقاء الحصول على نسب مالية كبيرة في حال مضي القضاء بهذه الدعاوى.
تستمر ورشة الترميم واعادة التأهيل في القصر الجمهوري وسط الشغور الذي يسمح بالقيام باعمال كبيرة من دون ازعاج احد.
لم تتمكن اي جهة من تظهير ما حكي عن بيوعات مشبوهة للعقارات في مناطق جبل لبنان فترة اقفال الدوائر العقارية.
بعد الاعتداء على احد مراكزه الاسبوع الماضي نشطت حركة اتصالات شيعية بحزب الطاشناق لإعادة الوصل بعد قطيعة مرحلية لا سبب معلناً لها.
لم تصدر مواقف منددة ورافضة لاعتبار اسرائيل منظمة "الاونروا" ارهابية كأنما يراد سراً المضي بتصفية المنظمة.
الجمهورية
يقول نائب مستقل بارز إنه لا يمكن لأي مبادرة رئاسية من أي طرف أن تؤمّن إنتخاب رئيس للجمهورية يحظى بأصوات ثلثي أعضاء المجلس من دون توافق الأغلبية عليه.
نصح سفير عربي بعدم توقيف المبادرات الرئاسية على رغم القناعة أن الشغور مستمر لأنه في الحركة بركة.
حذّر ديبلوماسي غربي من شهرَي آب وأيلول كاشفاً عن مساعٍ أممية لإبقاء الأمور في المنطقة تحت السيطرة.
اللواء
حسب مصادر ذات صدقية، فإن الاتصالات اليومية لم تنقطع بين آموس هوكشتاين وشخصيات سبق وعمل معها إبان ترسيم الحدود البحرية..
يتسابق طرفان مسيحيان متخاصمان على استرضاء الشارع في "الوقت الميت" عبر اقتراحات ومشاريع تشغل الرأي العام، كقضية الودائع وغيرها..
ربطت أوساط مطَّلعة بين إرجاء مفاوضات "الصفقة" وما حدث لجهة حكومة الوحدة الفلسطينية بعد اتفاق بكين.
البناء
علّق مرجع سياسي على كلام رئيس حزب مناوئ للمقاومة حول حقه في رسم السياسة الدفاعيّة والعسكرية بالقول إنه يطلب حق الفيتو في الحياة الوطنيّة بثلاثة نواب نالوا أصواتاً أقل من نصف أصوات نائب واحد من حزب الله، ويرفض أن يكون لحزب الله مع أربعة أضعاف عدد نوابه وخمسة عشر ضعفاً عدد أصواته الحق ذاته، بينما المعادلة الديمقراطية الصحيحة هي أن تملك الأحزاب نصيباً في القرار بحجم نصيبها من أصوات اللبنانيين.
الأنباء
استحقاق دولي يتعلّق بلبنان لن يشهد تعديلات تُذكَر، مع مزيد من التشدّد، بانتظار ما ستؤول اليه المستجدات.
صحف اليوم
اسرار
الصحف
25/07/2024
أسرار الصحف 24/07/2024
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اسرار
2024-07-23
أسرار الصحف 24/07/2024
اسرار
2024-07-23
أسرار الصحف 24/07/2024
0
اسرار
2024-07-22
أسرار الصحف 23-07-2024
اسرار
2024-07-22
أسرار الصحف 23-07-2024
0
اسرار
2024-07-21
أسرار الصحف 22-7-2024
اسرار
2024-07-21
أسرار الصحف 22-7-2024
0
اسرار
2024-07-21
أسرار الصحف 21-7-2024
اسرار
2024-07-21
أسرار الصحف 21-7-2024
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اسرار
2024-07-23
أسرار الصحف 24/07/2024
اسرار
2024-07-23
أسرار الصحف 24/07/2024
0
اسرار
2024-07-22
أسرار الصحف 23-07-2024
اسرار
2024-07-22
أسرار الصحف 23-07-2024
0
اسرار
2024-07-21
أسرار الصحف 22-7-2024
اسرار
2024-07-21
أسرار الصحف 22-7-2024
0
اسرار
2024-07-21
أسرار الصحف 21-7-2024
اسرار
2024-07-21
أسرار الصحف 21-7-2024
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:36
نتانياهو يدعو إسرائيل والولايات المتحدة إلى "الوقوف معا"
أخبار دولية
15:36
نتانياهو يدعو إسرائيل والولايات المتحدة إلى "الوقوف معا"
0
أخبار دولية
00:23
إختبارات تظهر وجود أثر للكوكايين في أنسجة أسماك قرش قبالة البرازيل
أخبار دولية
00:23
إختبارات تظهر وجود أثر للكوكايين في أنسجة أسماك قرش قبالة البرازيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في الجديدة - البوشرية... فاتورة مولد أكبر من الإستهلاك وعدادات مشكوك بها!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في الجديدة - البوشرية... فاتورة مولد أكبر من الإستهلاك وعدادات مشكوك بها!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
على طريق الرئاسة... نقاط القوة والضعف في حملة هاريس
تقارير نشرة الاخبار
13:47
على طريق الرئاسة... نقاط القوة والضعف في حملة هاريس
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:36
نتانياهو يدعو إسرائيل والولايات المتحدة إلى "الوقوف معا"
أخبار دولية
15:36
نتانياهو يدعو إسرائيل والولايات المتحدة إلى "الوقوف معا"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مكب سرار....حرمان وإهمال وروائح صفقات
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مكب سرار....حرمان وإهمال وروائح صفقات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في الجديدة - البوشرية... فاتورة مولد أكبر من الإستهلاك وعدادات مشكوك بها!
تقارير نشرة الاخبار
13:49
في الجديدة - البوشرية... فاتورة مولد أكبر من الإستهلاك وعدادات مشكوك بها!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
على طريق الرئاسة... نقاط القوة والضعف في حملة هاريس
تقارير نشرة الاخبار
13:47
على طريق الرئاسة... نقاط القوة والضعف في حملة هاريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
رسائل أميركية للبنان مجددا!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
رسائل أميركية للبنان مجددا!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بعد اعلان بكين.. حماس وفتح أمام امتحان مصيري
تقارير نشرة الاخبار
13:44
بعد اعلان بكين.. حماس وفتح أمام امتحان مصيري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الخلاف بين بن غفير والحكومة الاسرائيلية الى تصاعد..
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الخلاف بين بن غفير والحكومة الاسرائيلية الى تصاعد..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
على وقع الاحتجاجات.. نتنياهو يخاطب الكونغرس!
تقارير نشرة الاخبار
13:40
على وقع الاحتجاجات.. نتنياهو يخاطب الكونغرس!
0
أخبار دولية
13:07
اليكم ما سيتضمنه خطاب نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي بعد قليل
أخبار دولية
13:07
اليكم ما سيتضمنه خطاب نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي بعد قليل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
14:05
ويليام نون وماريا فارس في حفل لكشف جنس مولودهما: "بنت أو صبي؟" (فيديو)
منوعات
14:05
ويليام نون وماريا فارس في حفل لكشف جنس مولودهما: "بنت أو صبي؟" (فيديو)
2
منوعات
13:50
بعد ولادة طفلته... نجوم كرة السلة في زيارة تهنئة لوائل عرقجي (صورة)
منوعات
13:50
بعد ولادة طفلته... نجوم كرة السلة في زيارة تهنئة لوائل عرقجي (صورة)
3
أخبار لبنان
10:46
نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية عند الساعة السابعة مساءً
أخبار لبنان
10:46
نتائج الامتحانات الرسمية لشهادة الاجازة الفنية عند الساعة السابعة مساءً
4
أخبار لبنان
07:51
فيديو جديد لـ"الهدهد"...
أخبار لبنان
07:51
فيديو جديد لـ"الهدهد"...
5
منوعات
05:22
الأضخم على الإطلاق... انفجار مائي مفاجئ يدمر حوضاً في أميركا وفيديو يوثق اللحظة المرعبة!
منوعات
05:22
الأضخم على الإطلاق... انفجار مائي مفاجئ يدمر حوضاً في أميركا وفيديو يوثق اللحظة المرعبة!
6
منوعات
10:25
مشهد مثير للغضب في بلد عربي... سيدة تضرب حماتها بوحشية (فيديو)
منوعات
10:25
مشهد مثير للغضب في بلد عربي... سيدة تضرب حماتها بوحشية (فيديو)
7
منوعات
06:11
في بريطانيا...حوت "غاضب" ينقلب على قارب في عرض البحر والنتيجة كارثية! (فيديو)
منوعات
06:11
في بريطانيا...حوت "غاضب" ينقلب على قارب في عرض البحر والنتيجة كارثية! (فيديو)
8
صحة وتغذية
15:02
هل تريدون خسارة الوزن بسهولة؟ اشربوا هذه الخلطة "السحرية" قبل وجبة الطعام
صحة وتغذية
15:02
هل تريدون خسارة الوزن بسهولة؟ اشربوا هذه الخلطة "السحرية" قبل وجبة الطعام
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More