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أسرار الصحف 25/07/2024

اسرار
2024-07-24 | 23:49
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أسرار الصحف 25/07/2024
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أسرار الصحف 25/07/2024

النهار
يُنقل أن حركة القادمين إلى لبنان تثير لغطاً كبيراً، وخصوصاً على صعيد المغتربين، بحيث إن الطائرات تأتي ممتلئة بالمغتربين، لكنْ هناك خفض لعدد الرحلات، حيث كانت تصل من بعض الدول، خمس طائرات وأخرى ثلاث طائرات يوميا، لكنها حاليا لا تتجاوز الطائرتين يوميا.
يُنقل أنه إذا تغيّر الموفد الأميركي آموس هوكشتاين واستُبدل بديفيد شينكر، فإن الاستحقاق الرئاسي سيشهد متغيّرات جذرية لجملة اعتبارات، وخصوصاً أن شينكر أدّى دوراً في هذا المجال في مراحل متفاوتة.
تلقت فاعليات مسيحية إشارات من رؤساء أحزاب بالاستعداد لترشيحها في الانتخابات النيابية المقبلة.
يقوم محامون بالاتصال بمودعين كبار والطلب منهم توكيلهم بتقديم دعاوى ضد المصارف لقاء الحصول على نسب مالية كبيرة في حال مضي القضاء بهذه الدعاوى.
تستمر ورشة الترميم واعادة التأهيل في القصر الجمهوري وسط الشغور الذي يسمح بالقيام باعمال كبيرة من دون ازعاج احد.
لم تتمكن اي جهة من تظهير ما حكي عن بيوعات مشبوهة للعقارات في مناطق جبل لبنان فترة اقفال الدوائر العقارية.
بعد الاعتداء على احد مراكزه الاسبوع الماضي نشطت حركة اتصالات شيعية بحزب الطاشناق لإعادة الوصل بعد قطيعة مرحلية لا سبب معلناً لها.
لم تصدر مواقف منددة ورافضة لاعتبار اسرائيل منظمة "الاونروا" ارهابية كأنما يراد سراً المضي بتصفية المنظمة.

الجمهورية
يقول نائب مستقل بارز إنه لا يمكن لأي مبادرة رئاسية من أي طرف أن تؤمّن إنتخاب رئيس للجمهورية يحظى بأصوات ثلثي أعضاء المجلس من دون توافق الأغلبية عليه. 
نصح سفير عربي بعدم توقيف المبادرات الرئاسية على رغم القناعة أن الشغور مستمر لأنه في الحركة بركة.
حذّر ديبلوماسي غربي من شهرَي آب وأيلول كاشفاً عن مساعٍ أممية لإبقاء الأمور في المنطقة تحت السيطرة.

اللواء
حسب مصادر ذات صدقية، فإن الاتصالات اليومية لم تنقطع بين آموس هوكشتاين وشخصيات سبق وعمل معها إبان ترسيم الحدود البحرية..
يتسابق طرفان مسيحيان متخاصمان على استرضاء الشارع في "الوقت الميت" عبر اقتراحات ومشاريع تشغل الرأي العام، كقضية الودائع وغيرها..
ربطت أوساط مطَّلعة بين إرجاء مفاوضات "الصفقة" وما حدث لجهة حكومة الوحدة الفلسطينية بعد اتفاق بكين.

البناء
علّق مرجع سياسي على كلام رئيس حزب مناوئ للمقاومة حول حقه في رسم السياسة الدفاعيّة والعسكرية بالقول إنه يطلب حق الفيتو في الحياة الوطنيّة بثلاثة نواب نالوا أصواتاً أقل من نصف أصوات نائب واحد من حزب الله، ويرفض أن يكون لحزب الله مع أربعة أضعاف عدد نوابه وخمسة عشر ضعفاً عدد أصواته الحق ذاته، بينما المعادلة الديمقراطية الصحيحة هي أن تملك الأحزاب نصيباً في القرار بحجم نصيبها من أصوات اللبنانيين.

الأنباء
استحقاق دولي يتعلّق بلبنان لن يشهد تعديلات تُذكَر، مع مزيد من التشدّد، بانتظار ما ستؤول اليه المستجدات.

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