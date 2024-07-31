الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أسرار الصحف 31-7-2024

اسرار
2024-07-30 | 23:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أسرار الصحف 31-7-2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
أسرار الصحف 31-7-2024

النهار

لم تتأثر حركة الوافدين اللبنانيين الى مطار بيروت الدولي وفق ما بيّنت بيانات المسافرين أمس بل أن كثيرين منهم تحولوا الى شركة طيران الشرق الأوسط لحجز مقاعد لهم بعدما ألغت شركات طيران أخرى رحلاتها الى لبنان.

لا يزال هنيبعل القذافي منذ 9 أعوام يقبع في السجن اللبناني من دون محاكمة ومن دون تجرؤ القضاء على إطلاق سراحه لأسباب سياسية.

أوردت صحيفة “الراي” الكويتية أن مكافحة المخدرات في الكويت انتصرت لطبيب لبناني دس عسكريان مخدرات في سيارته في قضية كيدية.

وصف وزير سابق الذين هاجموا موقفه من حادثة مجدل شمس بـ "كلاب التواصل الاجتماعي".

يتم إعادة عرض توقعات ميشال حايك عند وقوع أي حدث أمني وسياسي للدلالة على صدقية ما أورده في مطلع السنة.

الجمهورية

أبدى مسؤولون في حزب بارز تقديرهم لموقف قطب سياسي من طائفة أخرى حيال قضية مستجدة.

جمدّت مرجعية روحية مساعيها لإصدار وثيقة سياسية بسبب الخلاف في توصيف الأزمة الحالية وكيفية الخروج منها.

إستبعدت أوساط سياسية أي تبدُّل في تموضع الكتل النيابية في الظرف الحالي ما يعني أن الشغور الرئاسي سيستمر فصولاً.

اللواء

وضعت دولة كبرى في أجواء الهجوم على حزب الله قبل عودة نتنياهو من الولايات المتحدة وجرى اختيار الاسم بالاتفاق..

لا تزال مسألة المساعدات، والعدالة في توزيعها على الموظفين والمتقاعدين تُحدث إرباكاً داخل الهيئات الغائبة وسلطات القرار الرسمي والمالي..

حسب مصادر المعلومات فإن دولة أوروبية تمكنت من الحصول على «داتا المعلومات» والتي تزوّد اسرائيل ببعضها..

البناء

يختصر خبير استراتيجي المعادلة التي ترتّبت على الاستهداف الإسرائيلي للضاحية الجنوبية بالقول إن واشنطن التي كانت تحذّر تل أبيب من المخاطرة بعمل عسكري يخرق قواعد الاشتباك القائمة مع لبنان خشية أن يؤدي ذلك إلى حرب كبرى قررت تعديل موقفها ليصبح تغطية ضربات لتغيير قواعد الاشتباك وتثبيت معادلة أنها لا تؤدي الى حرب كبرى. وهذا يعني أن ردّ المقاومة سوف يكون بتغيير موازٍ جغرافيّ وناريّ والقول بالمثل إنه يفترض أن لا يؤدي إلى حرب كبرى. وهكذا يتمّ الصعود درجات إضافية في سلم التصعيد والعمق الجغرافي للحرب والنار.

رأى مصدر دبلوماسيّ أن سبباً جوهرياً يفسّر تبدّل موقف واشنطن من تغيير تل أبيب لقواعد الاشتباك مع لبنان والمقاومة وهو سعي واشنطن للتملّص من الضغوط العسكرية للمقاومة لفرض انسحاب أميركي من سورية والعراق، والتعاون مع تل أبيب لتحقيق هذا الهدف بالتوازي مع تسليم تل أبيب لملف التفاوض حول اتفاق غزة لواشنطن وتعهّد واشنطن بالسعي لتسويق مطالب تل أبيب لتعديل بنود الاتفاق.

         

أخبار لبنان

آخر الأخبار

صحف اليوم

اسرار

الصحف

31-7-2024

أسرار الصحف 30-07-2024
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-07-29

أسرار الصحف 30-07-2024

LBCI
اسرار
2024-07-28

أسرار الصحف 29-07-2024

LBCI
اسرار
2024-07-26

أسرار الصحف المحلية ٢٧-٧-٢٠٢٤

LBCI
اسرار
2024-07-25

أسرار الصحف 26-7-2024

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-07-29

أسرار الصحف 30-07-2024

LBCI
اسرار
2024-07-28

أسرار الصحف 29-07-2024

LBCI
اسرار
2024-07-26

أسرار الصحف المحلية ٢٧-٧-٢٠٢٤

LBCI
اسرار
2024-07-25

أسرار الصحف 26-7-2024

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-07-29

ممثل مصري شهير في العناية المركزة... ما القصّة؟

LBCI
أخبار دولية
16:35

انفجارات بقاعدة لقوات الحشد الشعبي جنوبي بغداد ومقتل أحد أعضائها

LBCI
أخبار دولية
00:42

الجيش الأوكراني: روسيا شنت هجوما بمسيرات على كييف

LBCI
أمن وقضاء
13:15

غارة اسرائيلية تستهدف حارة حريك... إليكم آخر المعطيات (فيديوهات)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:30

وصول بعض الوزراء الى موقع الاعتداء الاسرائيلي في حارة حريك

LBCI
أخبار لبنان
03:00

الأبيض: نتخوّف من عدم تأمين المستلزمات الصحية في حال تفاقم الوضع الأمنيّ

LBCI
أخبار لبنان
02:00

تطوّرات الوضع في الضاحية الجنوبية بعد اغتيال شكر

LBCI
أمن وقضاء
16:30

بعد الضربة الإسرائيلية على حارة حريك... هكذا يبدو الوضع على الأرض

LBCI
أخبار لبنان
15:38

جنبلاط للـLBCI: نحن في حالة حرب وعلينا أن نتوقع كل شيء من اسرائيل... وهذا ما تمناه على "حزب الله"

LBCI
أخبار دولية
14:27

البيت الأبيض: أميركا لا تعتقد بأن الحرب بين حزب الله وإسرائيل حتمية

LBCI
أخبار لبنان
14:24

بو حبيب للـLBCI: ندين الضربة الاسرائيلية وسنقدّم شكوى ضد اسرائيل

LBCI
أمن وقضاء
13:15

غارة اسرائيلية تستهدف حارة حريك... إليكم آخر المعطيات (فيديوهات)

LBCI
خبر عاجل
12:57

معلومات أولية عن استهداف الطيران المعادي منطقة حارة حريك في محيط مستشفى بهمن (فيديو)

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:59

رويترز نقلا عن مصدر أمني: الضربة على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت قائدا كبيرا في حزب الله ومصيره غير معروف

LBCI
خبر عاجل
12:57

معلومات أولية عن استهداف الطيران المعادي منطقة حارة حريك في محيط مستشفى بهمن (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
13:08

أدرعي: هاجمنا بشكل دقيق في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس

LBCI
خبر عاجل
13:17

أ.ف.ب. نقلا عن مصدر مقرّب من حزب الله: الضربة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت قياديا عسكرياً في حزب الله

LBCI
خبر عاجل
13:38

معلومات من أكثر من مصدر تفيد بأن الشخصية المستهدفة في الغارة الاسرائيلية هي فؤاد شكر

LBCI
خبر عاجل
23:38

حماس تعلن اغتيال هنية في إيران

LBCI
خبر عاجل
15:38

هيئة البث العامة الإسرائيلية: مقتل القائد الكبير في حزب الله فؤاد شكر الذي استهدفته ضربة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
12:55

أنباء اولية عن استهداف اسرائيلي في الضاحية الجنوبية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More