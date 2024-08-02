أسرار الصحف 2-8-2024

الجمهورية



- إستغرب مسؤول كبير ما وصفها بالتصريحات والمواقف المجانية الصادرة عن أحد الوزراء.



- سئلت شخصية وسطية عن الملف الرئاسي فقالت: أبعد ممّا تتخيّل.



- سعت عاصمة كبرى عبر رئيس وزراء دولة فاعلة إلى إقناع عاصمة إقليمية بحصر ردها على دولة معتدية بما لا يمنحها ذريعة لشن عدوان أوسع.





اللواء



- يجزم إعلاميون غربيون بارزون استناداً إلى طبيعة التقارير التي كانوا يستمعون إليها أن الأجهزة الأمنية والعسكرية الأميركية كانت على علم بالهجوم على رئيس المكتب السياسي لحماس.



- نُقل عن مرجع كبير كلام له دلالات في هذه المرحلة، لجهة التنبه من الانحراف إلى وضعيات لا يحتملها لبنان في هذه المرحلة.



- تزايدت الاتصالات في الساعات الماضية لترتيب حجوزات للبنانيين الذين قرروا السفر بعد عيد السيدة في 15 آب للأماكن التي وفدوا منها لقضاء إجازة الصيف.





البناء



- يضع خبراء بشؤون كيان الاحتلال والعلاقات الأميركية الإسرائيلية التجرؤ الذي أظهره بنيامين نتنياهو في عمليتي بيروت وطهران في سياق ترجمة قرار أميركي باسترداد قدرة الردع بعد الرد الإيراني الرادع وإمساك "حزب الله" دفة الحرب في شمال فلسطين المحتلة، لأنهما معنيان مباشرة بالعمليات ضد قوات الاحتلال الأميركي في سوريا والعراق لفصل مسار غزة عن مسار مستقبل الاحتلال الأميركي. وقد كُلِّف نتنياهو بالمهمة.



- يقول مرجع سياسي إن الجهات الدبلوماسية الغربية لا تملك جواباً على سؤال حول حسابات منع الذهاب إلى حرب كبرى في المنطقة وتتصرّف وكأن الجهة التي يمكن مطالبتها بالتعاون لتفادي الحرب هي المقاومة وإيران عبر القول إن لا قدرة على الضغط على كيان الاحتلال وإن الخصوصية الأميركية تمنع ذلك. وهذا يعني بالنسبة للمقاومة وإيران كما تجيب قياداتها دعوة لمنح الكيان النصر الذي يريد تحت شعار منع وقوع الحرب، وهذه استحالة؛ وهكذا تصبح الحرب وراء الباب.





الديار



- طلبت سفارة دولة كبرى من موظفيها أن يكونوا في جهوزية كاملة لمغادرة مقر بعثتهم في بيروت فور تلقي الأوامر بذلك.



- يردّد مسؤولون في حزب فاعل براءة الجهة التي ينتمون اليها من التصاريح والمعلومات التي تدلي بها شخصية رفيعة تسلّمت ملفا حساسا خلال فترة سابقة.



- علم أن القائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر، كان وصل الى الشقة المستهدفة في الغارة الاسرائيلية، على متن دراجة نارية ركنها في احد الشوارع البعيدة نسبيا، قبل أن يستخدم احد الازقة للوصول الى وجهته.