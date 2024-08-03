أسرار الصحف 03/08/2024

اللواء



يتدفق نازحون يهود من المدن البعيدة عن «الشمال» الى دولة شرق أوسطية، شبه محايدة، للاستثمار أو انتظار الوقت المناسب للمغادرة الى الولايات المتحدة وكندا!



استظل رئيس تيار معروف بإبعاد نائب مخضرم ومؤسس بالمرجعية العليا للتيار، منعاً لتفسيرات وانشقاقات إضافية.



طغى، حسب خبير أمني، الطابع العسكري على مهمة الوفد البريطاني، في إطار البحث عن حدود المواجهة إذا اندلعت الحرب الواسعة.



الانباء



تقارب في الشكل في مناسبة جامعة لم ينعكس وئاماً في المواقف والتصريحات في المكان نفسه.