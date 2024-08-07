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أسرار الصحف 07-08-2024

اسرار
2024-08-06 | 23:43
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أسرار الصحف 07-08-2024
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أسرار الصحف 07-08-2024

النهار

استضاف نائب كسرواني في دارته لايام رجلاً تسبب بسيارته في مقتل شاب عن طريق الخطأ. وكان الثاني يقود دراجة نارية وهو من الطريق الجديدة. واجرى النائب اتصالات مع قيادي كبير في “تيار المستقبل” انتجت مصالحة ودفع “فدية” مالية لعائلة الراحل.

أسف مرجع  لإقدام “التيار الوطني الحر” على استبعاد النائب الان عون من “تكتل لبنان القوي”، وأشاد بدوره التشريعي والسياسي.

غادرت عائلات منازلها في الضاحية الجنوبية واتجهت الى بلدات جنوبية في النبطية وصور لعدم قدرتها على استئجار منازل في بيروت والجبل جراء ارتفاع اسعار الايجارات.

يُعوّل أكثر من مسؤول سياسي على الأردن، بفعل علاقة عمان مع عواصم القرار، لا سيما بريطانيا، التي تلعب دوراً بارزاً استخباراتياً وديبلوماسياً، لنزع فتيل الانفجار في لبنان.

يُنقل بأن الخسائر الناجمة عن التطورات الراهنة، فاقت التوقعات في ظل عمليات الإرباك والقلق والمخاوف، ومغادرة أعداد كبيرة من المغتربين اللبنانيين البلد بعد قطع إجازاتهم.

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اللواء

سجلت إيجارات الشقق الصالحة للسكن في بعض مناطق الجبل أسعاراً فلكية للشقة الواحدة!

يتجه رئيس تيار متقلّب إلى انعطافة باتجاه تحالف سابق حرصاً على إعادة التماسك لوضعه الحزبي والسياسي..

ربط محللون غربيون بين زيارة مسؤول أمني في دولة كبرى إلى بلد إقليمي مؤثر والضربة التي تعرضت لها قاعدة عسكرية في بلد مجاور.

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البناء

كان التعليق الأبرز الذي حاز على أوسع تأييد بين الخبراء في كيان الاحتلال على اختيار يحيى السنوار رئيساً لحركة حماس بالإجماع خلفاً لرئيس الحركة إسماعيل هنية الذي اغتاله بنيامين نتنياهو في طهران أن الإجماع على السنوار هو أهم عقاب لنتنياهو وحكومته ومعهما الكيان وجيشه على عمليّة الاغتيال قبل أن تتساقط الصواريخ والطائرات المسيّرة الانتقاميّة فوق منشآت الكيان ومؤسساته.

لفت انتباه المتابعين لكلمة السيد حسن نصرالله إشارته إلى أن تدمير مصانع الكيان في كل الشمال الفلسطيني التي تعادل قيمتها أكثر من 160 مليار دولار وعددها بالمئات سوف يستغرق من المقاومة ساعة واحدة ثم تصحيح المدة بالقول نصف ساعة فقط. ومصدر التوقف أمام المدة وتصحيحها معرفة المتابعين بأن السيد نصرالله يتولى منذ أربعة عقود قيادة العمل العسكري للمقاومة ويعاونه القادة الآخرون ومعلوم عنه اعتماد الدقة في ما يخصّ المعطيات العسكرية ومقدرات المقاومة. وهذا يعني الكثير معلوماتياً ولوجستياً.

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الأنباء

عدد كبير لم يتمكن من تقديم الطلبات لمباراة تطوّع في إحدى الأجهزة بسبب الزحمة الكبيرة والاقبال الكثيف أمام مركز استقبال الأوراق المطلوبة.

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الجمهورية

وصف سفير عربي بارز خطاب مرجعية بارزة بالهادئ والحازم والمليء بالرسائل في اتجاهات محددة.

حذرت مصادر مسؤولة من تجاهل خطر كبير يحدق بمرفق حيوي شمالا على رغم تحذيرات خطية من مؤسسة غير مدنية عريقة ومرجع قضائي.

لوحظ غياب حركة الموفدين إلى لبنان في هذه الفترة في مقابل تكثيف الاتصالات الهاتفية والرسائل المتبادل في محاولات لنزع فتيل التدحرج إلى حرب اوسع.

أخبار لبنان

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اسرار

الصحف

07-08-2024

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