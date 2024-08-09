أسرار الصحف 09-08-2024

النهار



رجح ديبلوماسي ان يكون انعقد الاسبوع الماضي اجتماع سوري قطري برعاية ايرانية تناول وراثة اسماعيل هنية والتنسيق في التعامل مع عدد من الملفات.



لحظت أوساط معنية تنامي ظاهرة الرهان غير الشرعي وزيادة عدد القبضايات في مدينة صور ومسرحها احد المقاهي الذي يحظى بغطاء امني وسياسي وتأثيرات ذلك على ازدياد معدلات الجريمة وافلاس العائلات.



نصح مرجع اكاديمي احد القادة الروحيين بعدم تكريم رئيس جامعة رسمية قائلاً له: “بتكبّرو وما بفيدك”!



يُنقل بأن العلاقة تطورت بين مرجعين درزيين، لكنها لم تصل بعد إلى التوافق حول إنتخابات ستحصل ضمن مؤسسات الطائفة، وقد يكون هناك رزمة متكاملة للتوافق والحل، الأمر الذي سيظهر في وقت قريب، قبل موعد الاستحقاق



تدور مواجهة الكترونية في اوساط انصار “التيار الوطني الحر” عقب استقالة النائب سيمون ابي رميا، اذ تحرك الجيش الالكتروني للتيار داعياً اياه الى الاستقالة لانه وصل الى المجلس بأصوات “التياريين”، في حين اعتبر اخرون انه نائب يمثل التيار وغيره وان اي ضغط عليه سيتلازم مع استقالة مناصرين له من ابناء المنطقة.



تردد ان النائب اسعد ضرغام تقصّد الاطلالة الاعلامية الاسبوع الماضي ونسق الموقف لإيصال رسالة علنية الى رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل بأنه لن يستقيل وانه ماض في العمل من ضمن التيار.



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اللواء



يغادر سكان أحياء معيَّنة في الضواحي مساكنهم ليلاً، ويعودون نهاراً لممارسة حياتهم كالمعتاد.



تواجه نائبة جنوبية مأزقاً لجهة التعاطي مع جملة تصريحات، أدت إلى إضعاف حجتها، خلافاً للانطلاقة الأولى التي أدت بها إلى الندوة البرلمانية.



بخلاف التقديرات الجارية في بعض الأندية الدبلوماسية، فأجواء الميدان توحي بأن تحديد «الهدف الموجع» هو الذي يؤخر ردّ أطراف المحور، وفقاً لقيادي مقترب..



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البناء



نفت مصادر دبلوماسية أن يكون الحديث عن استئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني أو الإفراج عن أموال إيرانية قد تم التداول به في إطار النقاش الذي أجراه المسؤولون الإيرانيون مع الوسطاء الذي جاؤوا يقترحون خفض التصعيد من بوابة مطالبة إيران وقوى المقاومة بعدم الرد على الاعتداءات الإسرائيلية وأن الجواب الإيراني كان يسأل عما إذا كان الوسطاء مستعدّين لإدانة الاعتداءات أولاً وتأكيد حق الدفاع للمعتدى عليهم ثانياً وسحب الحشود العسكرية التي تقول للمعتدي أنه يحظى بالحماية ثالثاً وتفعيل إطار دولي لمعاقبة المعتدي رابعاً ليكون للنقاش وظيفة غير إطلاق يد المعتدي ومنحه جوائز بدل العقوبات على اعتداءاته.



رأى دبلوماسيون يتابعون ما يجري على خط الوساطة على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية وعزم إيران وقوى المقاومة على ردّ مناسب أن الكلام الأميركي عن تهديد الاقتصاد الإيراني والاستقرار الإيراني يشير إلى فشل الوساطات أولاً وإلى حجم التماهي بين الموقفين الأميركي والإسرائيلي ثانياً، وهذا يعني أن الوساطات كانت مجرد عملية خداع أميركية تولتها بالوكالة دول دفعتها واشنطن للتحرك لإجهاض الرد ومنح الكيان عائدات اعتداءاته دون التعرّض لأذى الرد، وليس كما قيل لفتح الطريق لحل ينهي الحرب على غزة لا زالت قوى المقاومة وإيران تقول إن المرجعية الوحيدة الصالحة لبحثه هي قيادة المقاومة في غزة.



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الأنباء



تتولى جهة محددة التحريض على مواقف مرجعية سياسية عبر وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الانكشاف الذي تعرضت له هذه الجهة بسبب الحرجة السياسية الوازنة للمرجعية.